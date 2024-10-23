Описание экскурсии
Тур для тех, кто мечтает побывать на озере Рица, но никак не хочет просыпаться рано утром. Для тех, кто мечтает насладиться тишиной и спокойствием, подышать свежим воздухом, почувствовать брызги водопадов и своими глазами увидеть легендарное голубое озеро! Важная информация: Выезд из Пицунды и Алахадзы по МСК • Оформляйте бронирование, и менеджер свяжется с вами в мессенджере или по телефону в течение двух часов, чтобы согласовать точное время и место посадки и ответить на ваши вопросы. Вы можете самостоятельно добраться до точки сбора.
Пожалуйста, оставляйте контактный телефон при бронировании для оперативной связи. При бронировании от 2-х человек необходимо внести предоплату.
Ежедневно 10-00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бзыбское ущелье
- Дегустационный зал «ЭКО ферма»
- Медовый двор (дегустация мёда и медовухи)
- Водопад Девичьи слезы
- Водопад Мужские слезы
- Подвесной мост через р. Бзыбь
- Голубое озеро (тарзанка по желанию)
- Юпшарский каньон
- Каменный мешок
- Чабгарский карниз
- Озеро Рица (970 м над уровнем моря)
Что включено
- Транспортно-экскурсионные услуги
- Услуги водителя-экскурсовода
- Дегустации
- Страховка
- Подарочный сертификат (обращаться к организатору)
Что не входит в цену
- Экологический сбор в Рицинский национальный парк - Взрослый (с 12 лет) - 700 руб. Детский (с 8 до 12 лет) 200 руб,
- Питание - средний чек 700 руб. (по желанию)
- Тарзанка (зиплайн) - 1000 руб (по желанию)
- Катамараны на озере Рица - 500 рублей/30 мин (по желанию)
- Качели над рекой Бзыбь - 300 рублей (по желанию)
- Водопады / "Молочный/" и /"Птичий клюв/" + смотровая площадка на озеро Рица - 500 руб с человека (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберём Вас из Вашего отеля
Завершение: Ближайшая остановка, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 10-00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Добрый день
- Экскурсия обязательно состоится. Наш диспетчер свяжется с Вами вечером перед поездкой (с 19-00 до 21-30). Будьте готовы сообщить Ваш точный адрес, чтобы мы смогли определить ближайшую для Вас точку сбора
- Для пересечения государственной границы РФ Вам необходимо иметь при себе документы удостоверяющие личность в оригинале:
- Для совершеннолетних граждан (достигшие 18-ти летнего возраста: (паспорт гражданина РФ, или загран паспорт). Документы должны быть в хорошем состоянии (не порваны, не порисованы, нет доступа к фото (не отклеена и не надорвана ламинация), а так же не просрочен срок действия (на смену документа по возрасту дается 90 календарных дней, в таком случае просроченный паспорт считается действительным)
- Для несовершеннолетних граждан:
- Свидетельство о рождении (до 14 лет) с обязательной печатью о гражданстве РФ
- Паспорт (с 14 лет). Обратите внимание, что в день наступления 14-ти летия несовершеннолетний гражданин РФ уже не может пересечь государственную границу по свидетельству о рождении, необходим паспорт
- Несовершеннолетние граждане могут покидать страну только в сопровождении законных представителей (мать, отец). Родственники второго порядка: тёти, дяди, бабушки, дедушки, братья, сёстры, соседи, должны иметь при себе нотариально заверенное разрешение на вывоз ребенка из страны (доверенность)
- Обратите, пожалуйста, внимание на то, что сбор туристов осуществляется с ближайших остановок общественного транспорта, находящихся рядом с вашим отелем
- Центральный район: ул. Виноградная, ул. Горького, Курортный проспект. Интервал времени с 5-50 до 6-20
- Хостинский район: Остановка «Хоста Мост» интервал времени 6-30
- Адлерский район: ул. Ленина, ул. Каспийская, ул. Урожайная. Интервал времени с 6-30 до 7-10
- Сириус (Олимпийский парк): КПП крупных отелей. Интервал времени с 6-30 до 7-20
- Время прибытия на границу 7-30
- Большая просьба берите с собой наличные деньги для оплаты экскурсии и дополнительных услуг
- С собой необходимо взять:
- Купальные принадлежности и удобную обувь
- Солнцезащитный крем
- Наличные деньги
- Заряженые гаджеты
- Спасибо за то, что выбрали нашу команду
- P.S. - Если у Вас остались какие либо срочные вопросы, то пишите на WhatsApp для уточнения организационных моментов: 8-938-878-87-08 Екатерина
- С уважением
- Екатерина Лычак
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Тимофей
23 окт 2024
Ездили 22 октября на о. Рица джип-туром, испытали массу положительных эмоций, красивые виды, грамотно построенный маршрут, Екатерина позитивная и чуткая куратор - тактично распределила нас на три группы и к
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