Тур для тех, кто мечтает побывать на озере Рица, но никак не хочет просыпаться рано утром. Для тех, кто мечтает насладиться тишиной и спокойствием, подышать свежим воздухом, почувствовать брызги водопадов и своими глазами увидеть легендарное голубое озеро! Важная информация: Выезд из Пицунды и Алахадзы по МСК • Оформляйте бронирование, и менеджер свяжется с вами в мессенджере или по телефону в течение двух часов, чтобы согласовать точное время и место посадки и ответить на ваши вопросы. Вы можете самостоятельно добраться до точки сбора.

Пожалуйста, оставляйте контактный телефон при бронировании для оперативной связи. При бронировании от 2-х человек необходимо внести предоплату.