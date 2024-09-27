Голубое озеро – экскурсии в Сухуме

Найдено 3 экскурсии в категории «Голубое озеро» в Сухуме, цены от 3300 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Божественная Рица
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия Божественная Рица: От озера до водопадов в Сухуме
Откройте для себя красоту Абхазии с экскурсией Божественная Рица. Вас ждут незабываемые пейзажи, исторические места и духовное обогащение
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, утром по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
14 000 ₽ за экскурсию
Озера Большая и Малая Рица, Гегский водопад
12 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Озера Большая и Малая Рица, Гегский водопад - групповая экскурсия
Групповая экскурсия к озеру Малая Рица. Путешествие для любителей активного отдыха. Пеший подъем в гору протяженностью 4 км
Начало: Забираем по вашему адресу
Расписание: Вторник, суббота в 10:00
3 июн в 10:00
7 июн в 10:00
3500 ₽ за человека
На джипах по Абхазии: Гегский водопад и завтрак королей (из Сухума)
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
10 часов
Мини-группа
до 1 чел.
На джипах по Абхазии: Гегский водопад
Групповая экскурсия на джипах по Абхазии - это уникальная возможность увидеть величественные водопады и живописные озера. Погрузитесь в мир приключений
Начало: Адрес Вашего проживания в Сухуме
Расписание: Ежедневно с 07:00 до 09:00 утра.
Завтра в 08:00
4 апр в 08:00
3300 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    27 сентября 2024
    Божественная Рица
    Экскурсия и вся поездка очень понравилась! Наш гид Алиас выше всех похвал, очень внимательный, заботливый и начитанный! Очень рекомендуем! Места все посетили, вкусно покушали - всё очень здорово!
  • Я
    Яна
    27 июля 2024
    Озера Большая и Малая Рица, Гегский водопад
    Добрый вечер. Были на экскурсии в среду Кольцо Абхазии. Экскурсовод Эсма. Хотела сказать большое спасибо за экскурсию, было очень интересно
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    и вкусно. Эсма - один из лучших экскурсоводов, которых я встречала и точно самый клиенториентированный. Рассказала и про историю, и про культуру страны, отвечала абсолютно на все вопросы. Всех расположила к себе, к каждому было особое отношение. Остались только позитивные эмоции. Спасибо Вам. Счастья и процветания Вашей стране!

  • И
    Ира
    26 июля 2024
    Озера Большая и Малая Рица, Гегский водопад
    Добрый вечер!!! Благодарю за увлекательную экскурсию! И Армэну за драйв!!! Это тоже круто как он водит машину!!! Буду друзьям рекомендовать! Юморной парень! Привет ему от туристки которая сбилась с маршрута! А он сказал что я замуж вышла!
  • В
    Вика
    25 июля 2024
    Озера Большая и Малая Рица, Гегский водопад
    Какие же все таки тут работают хорошие и добрые люди, кто будет в Сухуме обязательно обращаться к ним. Джипинг это, что-то не реальное, спасибо за хорошее время провождение, за красивые места и просто за то, что вы делаете.
  • Н
    Наталья
    14 августа 2023
    Божественная Рица
    Отличный гид Мизан, рассказал все на отлично, было очень интересно все послушать, а так же показал нам красивые места. Мы увидели водопады, прекрасное голубое озеро и озеро Рица и т. д. Спасибо за экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Голубое озеро»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Божественная Рица
  2. Озера Большая и Малая Рица, Гегский водопад
  3. На джипах по Абхазии: Гегский водопад и завтрак королей (из Сухума)
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Озеро Рица
  2. Гегский водопад
  3. Голубое озеро
  4. Юпшарский каньон
  5. Набережная
  6. Ущелье Черниговка
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в апреле 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Голубое озеро" можно забронировать 3 экскурсии от 3300 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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