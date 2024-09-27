Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия Божественная Рица: От озера до водопадов в Сухуме
Откройте для себя красоту Абхазии с экскурсией Божественная Рица. Вас ждут незабываемые пейзажи, исторические места и духовное обогащение
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: Ежедневно, утром по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
14 000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 6 чел.
Озера Большая и Малая Рица, Гегский водопад - групповая экскурсия
Групповая экскурсия к озеру Малая Рица. Путешествие для любителей активного отдыха. Пеший подъем в гору протяженностью 4 км
Начало: Забираем по вашему адресу
Расписание: Вторник, суббота в 10:00
3 июн в 10:00
7 июн в 10:00
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
На джипах по Абхазии: Гегский водопад
Групповая экскурсия на джипах по Абхазии - это уникальная возможность увидеть величественные водопады и живописные озера. Погрузитесь в мир приключений
Начало: Адрес Вашего проживания в Сухуме
Расписание: Ежедневно с 07:00 до 09:00 утра.
Завтра в 08:00
4 апр в 08:00
3300 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр27 сентября 2024Экскурсия и вся поездка очень понравилась! Наш гид Алиас выше всех похвал, очень внимательный, заботливый и начитанный! Очень рекомендуем! Места все посетили, вкусно покушали - всё очень здорово!
- ЯЯна27 июля 2024Добрый вечер. Были на экскурсии в среду Кольцо Абхазии. Экскурсовод Эсма. Хотела сказать большое спасибо за экскурсию, было очень интересно
- ИИра26 июля 2024Добрый вечер!!! Благодарю за увлекательную экскурсию! И Армэну за драйв!!! Это тоже круто как он водит машину!!! Буду друзьям рекомендовать! Юморной парень! Привет ему от туристки которая сбилась с маршрута! А он сказал что я замуж вышла!
- ВВика25 июля 2024Какие же все таки тут работают хорошие и добрые люди, кто будет в Сухуме обязательно обращаться к ним. Джипинг это, что-то не реальное, спасибо за хорошее время провождение, за красивые места и просто за то, что вы делаете.
- ННаталья14 августа 2023Отличный гид Мизан, рассказал все на отлично, было очень интересно все послушать, а так же показал нам красивые места. Мы увидели водопады, прекрасное голубое озеро и озеро Рица и т. д. Спасибо за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Голубое озеро»
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Сколько стоит экскурсия по Сухуму в апреле 2025
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