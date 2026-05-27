За день вы соберёте коллекцию абхазских пейзажей: от гор, рек и мерцающих потоков водопадов до бирюзы Голубого озера и просторной глади Рицы. А по пути попробуете местные продукты и узнаете, как складывались природные ландшафты региона.
Описание экскурсии
- Бзыбское ущелье. Проедем вдоль реки Бзыбь, среди горных склонов и густых лесов. По пути остановимся на смотровых площадках
- Экоферма. Вы заедете на фермерское хозяйство, где можно попробовать и купить абхазские сыры, домашние вина, копчёное мясо и соусы
- Водопады Девичьи и Мужские слёзы. С ними связано несколько легенд, а ещё здесь часто загадывают желания
- Пасека «Медовый двор». Вас ждёт дегустация мёда, апитонуса, медовухи и чачи. Вы погрузитесь в традиции абхазского пчеловодства и при желании купите продукцию
- Рицинский национальный парк. Поговорим о его природе, флоре и фауне, а также разберёмся, почему эти места так важны для Абхазии
- Голубое озеро. Небольшой карстовый водоём с яркой бирюзовой водой. Он не замерзает даже зимой благодаря природным источникам
- Юпшарский каньон. Дорога здесь проходит между отвесными скалами высотой до 400 метров: кажется, будто горы сходятся прямо над вами
- Озеро Рица. У вас будет свободное время, чтобы прогуляться вдоль берега, сделать фотографии и отдохнуть на свежем воздухе среди гор
А ещё вы узнаете
- какие легенды связаны с озером Рица и окружающими горами
- какие традиции, ремёсла и привычки сохранились в быту абхазского народа
- какие редкие и охраняемые виды встречаются в Рицинском парке
- как строили горную дорогу и почему она стала важной частью маршрута
Ориентировочный тайминг
8:00–11:15 — сбор гостей, переезд в нацпарк
11:15–11:25 — водопад Девичьи слёзы
11:40–12:00 — Голубое озеро
12:25 — Юпшарский каньон
12:40–13:40 — смотровая площадка озера Рица
14:10–14:25 — водопад Мужские слёзы
14:40–15:20 — обед в ресторане «Сойка» (по желанию)
15:35–16:00 — дегустация мёда
16:10–16:30 — дегустация на эко-ферме
16:40–18:40 — возвращение в Сухум
Организационные детали
- Экскурсия проходит на микроавтобусе (до 20 человек) или минивэне (до 7 человек) и подходит для семей с детьми
- Дегустации входят в стоимость. Питание оплачивается отдельно, мы сделаем остановки для перекуса
- С вами будет один из гидов нашей команды
во вторник, четверг и субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный (на микроавтобусе)
|2600 ₽
|Дети до 12 лет (на микроавтобусе)
|2100 ₽
|Дети до 12 лет (на минивэне)
|3100 ₽
|Стандартный (на минивэне)
|3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По адресу проживания в Сухуме
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лолита — Организатор в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
У нас более 40 экскурсионных программ и активных поездок по культурным, историческим, природным достопримечательностям Абхазии. Вас сопроводят лучшие гиды страны, и вы никогда не столкнётесь с языковым барьером — наши экскурсоводы владеют русским и английским языками. С нами вас ждёт незабываемое путешествие по Абхазии!
Входит в следующие категории Сухума
Похожие экскурсии на «Из Сухума - к Рице»
Групповая
до 20 чел.
Из Сухума - к красавице Рице
Проехать по одному из самых популярных маршрутов Абхазии и полюбоваться природой
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1500 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Джип-приключение из Сухума - к озеру Рица и Гегскому водопаду
Наполниться энергией природы и узнать местные легенды
Начало: Вашего места отдыха в Сухуме
Расписание: ежедневно в 08:15
Завтра в 08:15
29 мая в 08:15
2900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие на джипе к озеру Рица и Гегскому водопаду
Вдохновиться природой Абхазии, открывая историю и легенды Страны Души
Начало: В Сухуме
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 19 чел.
Красоты Рицы - из Сухума
Отправиться в сердце абхазской природы, полюбоваться озёрами, водопадами и каньонами
Начало: В Сухуме
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
31 мая в 09:00
1500 ₽ за человека
2600 ₽ за человека