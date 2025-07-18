Смотровые площадки Сухума

Индивидуальная
до 6 чел.
Кодорское ущелье: к водопадам, каньону и смотровой площадке
Начало: Сухум, по адресу вашего проживания
«По пути вы посетите смотровую площадку с видом на горы и цветущие поля, а также Джампальский каньон, где отвесные скалы и горная река создают атмосферу уединённой дикой природы»
27 авг в 07:00
28 авг в 07:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 2 чел.
Верхом на квадроциклах: для любителей экстрима
Начало: Сухум, по месту вашего проживания
«Вы побываете на смотровой площадке с живописным видом и покатаетесь на качелях»
Расписание: Ежедневно, время: 10:00/13:00/16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3750 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Е
Отличная экскурсия! Профессиональный и веселый гид, интересные локации в которые самим добраться просто невозможно. Захватывающие виды. С маленькими детьми сложновато, тк на отдельных участках требуется сноровка. Езжайте, не пожалеете!
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Всего 3 отзыва в Сухуме в категории "Смотровые площадки"
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Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Смотровые площадки»
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Сейчас в Сухуме в категории "Смотровые площадки" можно забронировать 3 экскурсии от 3750 до 16 800. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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