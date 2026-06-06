Дорога к Рице не менее впечатляющая, чем само озеро. Во время путешествия вы увидите горные реки, водопады, каньоны и смотровые площадки, а затем окажетесь на берегу одного из самых красивых водоёмов Кавказа. Эта поездка поможет открыть для себя природу Абхазии и увидеть её знаменитые пейзажи.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Путь к Рице сам по себе станет приключением. Извилистые дороги, ведущие через живописные ущелья, откроют захватывающие виды, а каждый поворот подарит новое, ещё более впечатляющее зрелище. По мере приближения к озеру воздух станет прохладнее, а тишину будут нарушать лишь пение птиц и шелест листвы.

Прибыв на место, вы окажетесь перед грандиозным творением природы. Озеро Рица поражает своими размерами и чистотой. Его воды настолько прозрачны, что можно разглядеть дно, усыпанное камнями и водорослями. Вокруг озера раскинулись густые леса с реликтовыми деревьями, а на склонах гор виднеются водопады, срывающиеся вниз серебристыми струями.

По пути вы увидите:

Водопад «Девичьи слёзы».

Водопад «Мужские слёзы».

Юпшарский каньон.

«Каменный мешок».

Подвесной мост через реку Бзыбь.

Голубое озеро.

Смотровая площадка «Прощай, Родина».

Темы

Рица — это не только природная красота, но и место с богатой историей и легендами. Говорят, что озеро было создано древними богами, чтобы подарить людям место для отдыха и вдохновения. Здесь, на берегах Рицы, отдыхали и творили многие выдающиеся личности, черпая силы и идеи в её нетронутой природе.

Сегодня озеро Рица открыто для всех, кто хочет прикоснуться к этой природной красоте. Здесь можно совершить прогулку на лодке, наслаждаясь тишиной и спокойствием, или просто посидеть на берегу, любуясь величественными пейзажами.

Для любителей активного отдыха предусмотрены пешие маршруты по окрестностям, ведущие к смотровым площадкам с потрясающими видами.

Организационные детали