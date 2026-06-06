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Озеро Рица - жемчужина Апсны (из Сухума)

Увидеть горную Абхазию во всей красоте
Дорога к Рице не менее впечатляющая, чем само озеро.

Во время путешествия вы увидите горные реки, водопады, каньоны и смотровые площадки, а затем окажетесь на берегу одного из самых красивых водоёмов Кавказа. Эта поездка поможет открыть для себя природу Абхазии и увидеть её знаменитые пейзажи.
Озеро Рица - жемчужина Апсны (из Сухума)
Озеро Рица - жемчужина Апсны (из Сухума)
Озеро Рица - жемчужина Апсны (из Сухума)

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Путь к Рице сам по себе станет приключением. Извилистые дороги, ведущие через живописные ущелья, откроют захватывающие виды, а каждый поворот подарит новое, ещё более впечатляющее зрелище. По мере приближения к озеру воздух станет прохладнее, а тишину будут нарушать лишь пение птиц и шелест листвы.

Прибыв на место, вы окажетесь перед грандиозным творением природы. Озеро Рица поражает своими размерами и чистотой. Его воды настолько прозрачны, что можно разглядеть дно, усыпанное камнями и водорослями. Вокруг озера раскинулись густые леса с реликтовыми деревьями, а на склонах гор виднеются водопады, срывающиеся вниз серебристыми струями.

По пути вы увидите:

  • Водопад «Девичьи слёзы».
  • Водопад «Мужские слёзы».
  • Юпшарский каньон.
  • «Каменный мешок».
  • Подвесной мост через реку Бзыбь.
  • Голубое озеро.
  • Смотровая площадка «Прощай, Родина».

Темы

Рица — это не только природная красота, но и место с богатой историей и легендами. Говорят, что озеро было создано древними богами, чтобы подарить людям место для отдыха и вдохновения. Здесь, на берегах Рицы, отдыхали и творили многие выдающиеся личности, черпая силы и идеи в её нетронутой природе.

Сегодня озеро Рица открыто для всех, кто хочет прикоснуться к этой природной красоте. Здесь можно совершить прогулку на лодке, наслаждаясь тишиной и спокойствием, или просто посидеть на берегу, любуясь величественными пейзажами.

Для любителей активного отдыха предусмотрены пешие маршруты по окрестностям, ведущие к смотровым площадкам с потрясающими видами.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе, страховка и дегустации
  • Дополнительно оплачиваются: экосбор на озере Рица — 1000 ₽ за взрослого (12+), 500 ₽ за ребёнка (8-11 лет), тарзанка (по желанию) — 1000 ₽,
    обед — около 800 ₽ за чел.
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Детский билет из Сухума (от 6 до 12 лет)1900 ₽
Взрослый билет из Сухума (12+)1995 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Сухуме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 1649 туристов
Я руковожу командой из 15 водителей-гидов, профессионалов своего дела, и мы с огромной радостью поможем вам распланировать отдых. Нашу команду объединяет любовь к общему делу и путешественникам. Наша цель — подарить вам положительные эмоции и незабываемые впечатления о поездке по Абхазии.

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