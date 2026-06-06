Во время путешествия вы увидите горные реки, водопады, каньоны и смотровые площадки, а затем окажетесь на берегу одного из самых красивых водоёмов Кавказа. Эта поездка поможет открыть для себя природу Абхазии и увидеть её знаменитые пейзажи.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Путь к Рице сам по себе станет приключением. Извилистые дороги, ведущие через живописные ущелья, откроют захватывающие виды, а каждый поворот подарит новое, ещё более впечатляющее зрелище. По мере приближения к озеру воздух станет прохладнее, а тишину будут нарушать лишь пение птиц и шелест листвы.
Прибыв на место, вы окажетесь перед грандиозным творением природы. Озеро Рица поражает своими размерами и чистотой. Его воды настолько прозрачны, что можно разглядеть дно, усыпанное камнями и водорослями. Вокруг озера раскинулись густые леса с реликтовыми деревьями, а на склонах гор виднеются водопады, срывающиеся вниз серебристыми струями.
По пути вы увидите:
- Водопад «Девичьи слёзы».
- Водопад «Мужские слёзы».
- Юпшарский каньон.
- «Каменный мешок».
- Подвесной мост через реку Бзыбь.
- Голубое озеро.
- Смотровая площадка «Прощай, Родина».
Темы
Рица — это не только природная красота, но и место с богатой историей и легендами. Говорят, что озеро было создано древними богами, чтобы подарить людям место для отдыха и вдохновения. Здесь, на берегах Рицы, отдыхали и творили многие выдающиеся личности, черпая силы и идеи в её нетронутой природе.
Сегодня озеро Рица открыто для всех, кто хочет прикоснуться к этой природной красоте. Здесь можно совершить прогулку на лодке, наслаждаясь тишиной и спокойствием, или просто посидеть на берегу, любуясь величественными пейзажами.
Для любителей активного отдыха предусмотрены пешие маршруты по окрестностям, ведущие к смотровым площадкам с потрясающими видами.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе, страховка и дегустации
- Дополнительно оплачиваются: экосбор на озере Рица — 1000 ₽ за взрослого (12+), 500 ₽ за ребёнка (8-11 лет), тарзанка (по желанию) — 1000 ₽,
обед — около 800 ₽ за чел.
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский билет из Сухума (от 6 до 12 лет)
|1900 ₽
|Взрослый билет из Сухума (12+)
|1995 ₽