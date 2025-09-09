Мои заказы

Храм Симона Кананита – экскурсии в Сухуме

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Симона Кананита» в Сухуме, цены от 3240 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Природная и религиозная красота города Новый Афон
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Природная и религиозная красота города Новый Афон
Анакопия, Новоафонский монастырь, станция «Псырцха» и тайны подземелий - из Сухума
15 ноя в 10:30
16 ноя в 08:00
7500 ₽ за всё до 6 чел.
Абхазия 2 в 1: Новый Афон и озеро Рица
На машине
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Абхазия 2 в 1: Новый Афон и озеро Рица
Монастыри, каньоны, водопады и дегустация абхазских вин - из Сухума
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
16 ноя в 08:00
18 ноя в 08:00
3240 ₽ за человека
Символы Нового Афона
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Символы Нового Афона
Откройте тайны Нового Афона: монастырь, пещера и крепость ждут вас. Погрузитесь в историю и красоту Абхазии на индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:30
15 ноя в 10:00
9000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Римма
    9 сентября 2025
    Природная и религиозная красота города Новый Афон
    Экскурсия обалденная. Как же я рада, что мы поехали с Анри. Рассказ об истории и природе увлекает и затягивает. Время пролетает незаметно. Узнали очень много нового. Спасибо Вам огромное. Все было шикарно

