Индивидуальная экскурсия: Гагра + Озеро Рица
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
15 ноя в 07:00
11 700 ₽
13 000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
Абхазия 2 в 1: Новый Афон и озеро Рица
Монастыри, каньоны, водопады и дегустация абхазских вин - из Сухума
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
16 ноя в 08:00
18 ноя в 08:00
3240 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Символы Нового Афона
Откройте тайны Нового Афона: монастырь, пещера и крепость ждут вас. Погрузитесь в историю и красоту Абхазии на индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
15 ноя в 10:00
16 ноя в 10:00
9000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра29 октября 2025Замечательный водитель, внимательный, ответственный. Все рассказал, подсказал. Супер экскурсия.
- ННаталья11 сентября 2025Прекрасная экскурсия!!!! Александр замечательный гид, внимательный, отзывчивый, с удивительным чувством юмора, и завидной выдержкой!! С удовольствием будем рекомендовать Александра своим друзьям и знакомым!!!!
- ЕЕкатерина3 сентября 2025Восторг от индивидуальной экскурсии на озеро Рица!
Хотим поделиться впечатлениями от потрясающей индивидуальной экскурсии на озеро Рица из Сухума. Мы ездили
- ММарина21 августа 2025Экскурсия очень понравилась, основополагающие факты о всех локациях узнали, все четко и понятно. Александр замечательный экскурсовод, доброжелательный и терпеливый. Все очень организованно. Рекомендуем.
- ЮЮлия19 июля 2025Экскурсия понравилась. Наш гид Александр очень вежливый и внимательный. Все, что было запланировано, мы посмотрели. Озеро Рица -чудо природы. Каждому хоть раз в жизни нужно побывать на нем.
- ППавел19 июля 2025Ездили с Александром на экскурсию на озеро Рицца. Посетили Гагру, винодельню, Голубое озеро и саму Риццу. Пообедали в ресторане Абхазский
