Мои заказы

Приморский парк – экскурсии в Сухуме

Найдено 3 экскурсии в категории «Приморский парк» в Сухуме, цены от 3240 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Индивидуальная экскурсия: Гагра + Озеро Рица
8 часов
-
10%
8 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия: Гагра + Озеро Рица
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
15 ноя в 07:00
11 700 ₽13 000 ₽ за всё до 7 чел.
Абхазия 2 в 1: Новый Афон и озеро Рица
На машине
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Абхазия 2 в 1: Новый Афон и озеро Рица
Монастыри, каньоны, водопады и дегустация абхазских вин - из Сухума
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:00
16 ноя в 08:00
18 ноя в 08:00
3240 ₽ за человека
Символы Нового Афона
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Символы Нового Афона
Откройте тайны Нового Афона: монастырь, пещера и крепость ждут вас. Погрузитесь в историю и красоту Абхазии на индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
15 ноя в 10:00
16 ноя в 10:00
9000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    29 октября 2025
    Индивидуальная экскурсия: Гагра + Озеро Рица
    Замечательный водитель, внимательный, ответственный. Все рассказал, подсказал. Супер экскурсия.
  • Н
    Наталья
    11 сентября 2025
    Индивидуальная экскурсия: Гагра + Озеро Рица
    Прекрасная экскурсия!!!! Александр замечательный гид, внимательный, отзывчивый, с удивительным чувством юмора, и завидной выдержкой!! С удовольствием будем рекомендовать Александра своим друзьям и знакомым!!!!
  • Е
    Екатерина
    3 сентября 2025
    Индивидуальная экскурсия: Гагра + Озеро Рица
    Восторг от индивидуальной экскурсии на озеро Рица!

    Хотим поделиться впечатлениями от потрясающей индивидуальной экскурсии на озеро Рица из Сухума. Мы ездили
    читать дальше

    вчетвером, тур очень понравился.
    Комфортный автомобиль, водитель - мастер. Индивидуальный формат — очень удобно, нет толпы, можно задержаться у каждого понравившегося вида, останавливался по нашим просьбам, ждал нас неограниченное время.

    Мы побывали на водопадах «Мужские и Девичьи слёзы», увидели Юпшарский каньон, посетили жемчужину Абхазии - Озеро Рица, там было время покататься на катамаранах, лодочках, купить сувениры, были на дегустации вин, сыра, мяса и чая в месте, куда не ездят большие автобусные туры, пообедали в Абхазском дворе, покатались на зип-лайне. На обратном пути гид предложил на выбор Гагра или Новый Афон. Мы выбрали Новый Афон и погуляли еще там.
    Экскурсия очень понравилась, воздух в Абхазии особенный, а виды просто завораживают.
    У нас было достаточно времени, чтобы погулять, сделать миллион фотографий и просто насладиться моментом.
    Огромное спасибо гиду.

  • М
    Марина
    21 августа 2025
    Индивидуальная экскурсия: Гагра + Озеро Рица
    Экскурсия очень понравилась, основополагающие факты о всех локациях узнали, все четко и понятно. Александр замечательный экскурсовод, доброжелательный и терпеливый. Все очень организованно. Рекомендуем.
  • Ю
    Юлия
    19 июля 2025
    Индивидуальная экскурсия: Гагра + Озеро Рица
    Экскурсия понравилась. Наш гид Александр очень вежливый и внимательный. Все, что было запланировано, мы посмотрели. Озеро Рица -чудо природы. Каждому хоть раз в жизни нужно побывать на нем.
  • П
    Павел
    19 июля 2025
    Индивидуальная экскурсия: Гагра + Озеро Рица
    Ездили с Александром на экскурсию на озеро Рицца. Посетили Гагру, винодельню, Голубое озеро и саму Риццу. Пообедали в ресторане Абхазский
    читать дальше

    двор. Хотим поблагодарить за осторожное и безопасное вождение. Александр отличный водитель, а это очень важно для Абхазии. По дороге получили исчерпывающую информацию по местам, которые посетили.

Ответы на вопросы от путешественников по Сухуму в категории «Приморский парк»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сухуме
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Индивидуальная экскурсия: Гагра + Озеро Рица
  2. Абхазия 2 в 1: Новый Афон и озеро Рица
  3. Символы Нового Афона
Какие места ещё посмотреть в Сухуме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Озеро Рица
  2. Новоафонский монастырь
  3. Голубое озеро
  4. Ущелье Черниговка
  5. Термальные источники Кындыг
  6. Юпшарский каньон
  7. Гегский водопад
  8. Гора Мамдзышха
  9. Самое главное
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Сухуму в ноябре 2025
Сейчас в Сухуме в категории "Приморский парк" можно забронировать 3 экскурсии от 3240 до 11 700 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Сухуме на 2025 год по теме «Приморский парк», 8 ⭐ отзывов, цены от 3240₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь