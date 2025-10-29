читать дальше

вчетвером, тур очень понравился.

Комфортный автомобиль, водитель - мастер. Индивидуальный формат — очень удобно, нет толпы, можно задержаться у каждого понравившегося вида, останавливался по нашим просьбам, ждал нас неограниченное время.



Мы побывали на водопадах «Мужские и Девичьи слёзы», увидели Юпшарский каньон, посетили жемчужину Абхазии - Озеро Рица, там было время покататься на катамаранах, лодочках, купить сувениры, были на дегустации вин, сыра, мяса и чая в месте, куда не ездят большие автобусные туры, пообедали в Абхазском дворе, покатались на зип-лайне. На обратном пути гид предложил на выбор Гагра или Новый Афон. Мы выбрали Новый Афон и погуляли еще там.

Экскурсия очень понравилась, воздух в Абхазии особенный, а виды просто завораживают.

У нас было достаточно времени, чтобы погулять, сделать миллион фотографий и просто насладиться моментом.

Огромное спасибо гиду.