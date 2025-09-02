Мои заказы

Красивые виды и панорамы Сухума

Найдено 4 экскурсии в категории «Панорамы» в Сухуме, цены от 2800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
К водопадам и заброшенным городам из Сухума
На машине
6.5 часов
19 отзывов
Групповая
до 15 чел.
К водопадам и заброшенным городам из Сухума
Увлекательное путешествие к самым высоким водопадам Абхазии и заброшенным городам, где природа и история сливаются в одно целое
Начало: В месте вашего проживания
«Вы увидите потрясающую панораму ущелья и горные пейзажи Абхазии»
Расписание: в субботу в 09:00
13 дек в 09:00
20 дек в 09:00
2800 ₽ за человека
Джип-приключение выше облаков! (Из Сухума)
На машине
Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
4.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Джип-приключение выше облаков! (Из Сухума)
Вдохновиться горной Абхазией и захватывающими видами с горы Мамдзышха
Начало: В Сухуме, Гагре, Пицунде или на границе
«Вторая остановка подарит панораму всего живописного Гудаутского района и прибрежной Пицунды с 750 метров»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 000 ₽ за всё до 6 чел.
Из Сухума в Кодорское ущелье - к водопадам, тропам и скалам
На машине
11 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Сухума в Кодорское ущелье - к водопадам, тропам и скалам
Проехать по Военно-Сухумской дороге и открыть природную красоту Абхазии
Начало: По договорённости
«Откроются панорамы гор, можно прогуляться по ромашковому полю, покататься на качелях и передохнуть перед главной точкой маршрута»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 800 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопутешествие: яркие места Сухума
На машине
1 час
1 отзыв
Фотопрогулка
до 7 чел.
Фотопутешествие: яркие места Сухума
Откройте для себя фотопрогулку по Сухуму, городу с историей более 2500 лет. Живописные места и тёплые кадры ждут вас
«Побываем на смотровых площадках, откуда открываются красивые панорамы»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
7000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    2 сентября 2025
    Фотопутешествие: яркие места Сухума
    Очень классное получилось фотопутешествие, Андрей как гид поведал нам интересные факты о Сухуме, а также сделал нам СУПЕРСКИЕ фото, спасибо мы довольны!
    Очень классное получилось фотопутешествие, Андрей как гид поведал нам интересные факты о Сухуме, а также сделалОчень классное получилось фотопутешествие, Андрей как гид поведал нам интересные факты о Сухуме, а также сделалОчень классное получилось фотопутешествие, Андрей как гид поведал нам интересные факты о Сухуме, а также сделалОчень классное получилось фотопутешествие, Андрей как гид поведал нам интересные факты о Сухуме, а также сделал

