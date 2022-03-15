Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы У нас появилась великолепная возможность показать вам самые труднодоступные красоты Абхазии — высокогорные озёра, реки и водопады, альпийские луга и пещеры, долины и ущелья! 5 7 отзывов

Радуга Ваш гид в Сухуме Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 16 500 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 7 отзывов 🇷🇺 русский 7 часов 1-6 человек Джиппинг Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ждет Кодорское ущелье, Шакуранский, Барьяльский и Ольгинский водопады, Багадские скалы и живописное ущелье Черниговка. И, конечно же, всё это высокогорное удовольствие с пикником и купанием в горных речках и озёрах. Важная информация Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно по договоренности Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Кодорское ущелье

Шакуранский водопад

Ольгинский водопад

Багадские скалы

Барьяльский водопад

Мярхеульский родник

Ущелье Черниговка

Самшитовые леса Что включено Джиппинг Что не входит в цену Объекты, непредусмотренные маршрутом

Пикник

Входные билеты:/n Черниговка - 400 руб. /чел. /n Ольгинские водопады - 300 руб. /чел. Место начала и завершения? По согласованию с туристом Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно по договоренности Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.