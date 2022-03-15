У нас появилась великолепная возможность показать вам самые труднодоступные красоты Абхазии — высокогорные озёра, реки и водопады, альпийские луга и пещеры, долины и ущелья!
Описание экскурсииЧто вас ждет Кодорское ущелье, Шакуранский, Барьяльский и Ольгинский водопады, Багадские скалы и живописное ущелье Черниговка. И, конечно же, всё это высокогорное удовольствие с пикником и купанием в горных речках и озёрах. Важная информация Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кодорское ущелье
- Шакуранский водопад
- Ольгинский водопад
- Багадские скалы
- Барьяльский водопад
- Мярхеульский родник
- Ущелье Черниговка
- Самшитовые леса
Что включено
- Джиппинг
Что не входит в цену
- Объекты, непредусмотренные маршрутом
- Пикник
- Входные билеты:/n Черниговка - 400 руб. /чел. /n Ольгинские водопады - 300 руб. /чел.
Место начала и завершения?
По согласованию с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Мизан, огромное вам спасибо, что смогли полностью погрузить нас в историю, традиции, нравы и духовное наследие Абхазии. Как же здорово, что есть такие люди как вы, которые умеют интересно, грамотно
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В
Нескончаемые шутки, улыбка, смех и нескончаемое гостеприимство от Мизана - все это сделало наш мини отпуск просто восхитительным! Обязательно вернемся и продолжим исследование! Мизан, мы не прощаемся, а говорим досвидания! Спасибо большое, это было круто!
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Л
Огромная благодарность Мизану Ашуба за увлекательное и незабываемое путешествие по Абхазии. Было очень интересно и незабываемо! Спасибо Мизану за хорошее настроение, отзывчивость, душевность!
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А
Искренне выражаемое большую благодарность яркому, сильному великолепному профессионалу своего любимого дела, ГИДУ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ МИЗАНУ АШУБА, а КРАСИВАЯ, ЧУТКАЯ ЕЛЕНА покорила наши сердца!!!
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М
Спасибо нашим гидам Мизану Георгиевичу и Елене за интересные экскурсии и заботливое отношение. Успехов вам ребята!
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К
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