тоже постоянно были рядом, поддерживали. Времени на остановки было достаточно. Успевали поснимать, отдохнуть, пообщаться. Если куда-то идти не хотели, никто не заставлял



Менеджер всегда была на связи, очень быстро отвечала



Единственное, что оказалось неожиданным, вход на Ольгинские водопады оплачивается отдельно. Это мелочь, но такое нужно прописывать. Сколько ездили на экскурсии, мы за входы не платили, это было включено в стоимость



К остальному претензий нет, всё супер