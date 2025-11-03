Вас ждёт путешествие в одно из красивейших мест Абхазии — в долину реки Кодор.
Здесь перед вами раскинутся водопады с чистой шумной водой, вы увидите Джампальский каньон, Самшитовую рощу и Крепость Цибилиум, а также посетите Кодорское ущелье.
Здесь перед вами раскинутся водопады с чистой шумной водой, вы увидите Джампальский каньон, Самшитовую рощу и Крепость Цибилиум, а также посетите Кодорское ущелье.
Описание экскурсии
Что вас ждёт? Мы отправимся в одно из самых живописных мест Абхазии. Долина реки Кодор лежит меж склонов Главного Кавказского хребта на высоте 1300 метров над уровнем моря, а окружающие ущелье горные пики достигают 4 километров. На пути нас ждут красивые Ольгинские водопады и жемчужина Страны Души – Шакуранский водопад. Дорога к нему пролегает сквозь реликтовый самшитовый лес, окутанный мхами, и под стенами обрушившихся древних карстовых пещер, что нависают прямо над головой. Важная информация:
Рекомендуем надеть удобную обувь и взять купальный костюм.
Каждый день с 10:00 до 20:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ольгинские водопады
- Шакуранский водопад
- Барьялский водопад
- Мархяулский водопад
- Минеральный источник
- Мархяулские ванны
- Ущелье «Волчьи ворота»
- Пещера (стоянка первобытного человека)
- Джампальский каньон
- Холодная речка
- Самшитовая роща
- Крепость Цибилиум
- Кодорское ущелье
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Дегустация вина и мёда
Что не входит в цену
- Пикник - 500 руб. (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 10:00 до 20:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Рекомендуем надеть удобную обувь и взять купальный костюм
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
3 ноя 2025
Водопады очень красивые! Проводник и транспорт понравились. НО нас не предупредили (или я не поняла), что кормить будут только под конец экскурсии, надо было брать перекус. В кафе, где был обед, нам достались вместо шашлыка из домашней свинины одни кости. Именно за это минус одну звезду.
С
Светлана
19 окт 2025
Экскурсия безумно интересная, виды шикарные дух захватывает. Огромная благодарность нашему гиду Бесику, везде нас сопровождал, помогал подняться и спуститься в трудных местах, рассказывал про каждую локацию. Заряд энергии и эмоций получила, как и хотела.
А
Алёна
15 авг 2025
Ездили на Шакуранский водопад. Даже не смотря на то, что он высох, локация была неимоверной красоты. Водитель Даур заехал вовремя, был очень вежлив. Везде помогал. Парни, которые водили на локации
М
Марина
9 авг 2025
О
Оксана
29 мая 2025
Входит в следующие категории Сухума
Похожие экскурсии из Сухума
Групповая
до 15 чел.
К водопадам и заброшенным городам из Сухума
Увлекательное путешествие к самым высоким водопадам Абхазии и заброшенным городам, где природа и история сливаются в одно целое
Начало: В месте вашего проживания
Расписание: в среду и субботу в 09:00
12 ноя в 09:00
14 ноя в 09:00
2800 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Джип-приключение из Сухума - к озеру Рица и Гегскому водопаду
Наполниться энергией природы и узнать местные легенды
Начало: Вашего места отдыха в Сухуме
Расписание: в среду и воскресенье в 08:15
12 ноя в 08:15
16 ноя в 08:15
2800 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 5 чел.
Джип-тур: Кодорское ущелье и Шакуранский водопад
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, пятница в 10:00
26 дек в 10:00
30 дек в 10:00
3060 ₽
3400 ₽ за человека