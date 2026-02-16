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Билеты
Танго на сцене и в жизни: ночная жизнь Буэнос-Айреса
Лучшие шоу и милонги - с человеком, страстно влюблённым в танго
«Каждый вечер в Буэнос-Айресе проходит десятки шоу и милонг, продолжающихся почти до рассвета»
Завтра в 19:00
16 июл в 19:00
от $230 за всё до 2 чел.
Билеты
Футбол в Буэнос-Айресе: матч на «Бомбонере» (билет включён)
Прочувствовать драйв аргентинских фанатов и увидеть игру на самом вибрирующем стадионе мира
«Билет на стадион уже включён в стоимость»
Завтра в 22:00
16 июл в 08:00
от $250 за билет
Билеты
Музей MALBA: понять искусство Латинской Америки (билеты включены)
Шедевры крупнейших латиноамериканских художников в современном пространстве Буэнос-Айреса
Начало: Возле музея MALBA
«Билеты в музей входят в стоимость»
Завтра в 12:00
16 июл в 12:00
от $200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
В
Попасть на матч Бока Хуниорс задача, мягко говоря, не из простых. Но благодаря Михаилу, нам удалось посетить этот праздник страсти
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Всего 3 отзыва в Буэнос-Айресе в категории "Билеты на шоу"
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Ответы на вопросы от путешественников по Буэнос-Айресу в категории «Билеты на шоу»
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Сколько стоит экскурсия по Буэнос-Айресу в июле 2026
Сейчас в Буэнос-Айресе в категории "Билеты на шоу" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 250. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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