За один день мы познакомим вас с разными гранями Армении Вы посетите древний монастырь Мугни, увидите знаменитую Долину армянского алфавита, исследуете средневековую крепость Амберд и подниметесь к высокогорному озеру Кари на склонах Арагаца. Маршрут объединяет историю, культуру, архитектуру и впечатляющие горные пейзажи.

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Описание экскурсии

Мугни

Первая остановка — монастырь Святого Георгия в селе Мугни. Это красивый образец армянской церковной архитектуры, где можно увидеть резной каменный декор, строгие формы храма и спокойную атмосферу старинной святыни. Здесь мы поговорим о роли монастырей в духовной и культурной жизни Армении.

Долина Армянского алфавита

Посетим памятник Армянскому алфавиту — необычное место под открытым небом, где установлены большие каменные буквы. Вы узнаете, почему создание армянской письменности стало одним из важнейших событий в истории страны, и сможете сделать фотографии рядом с буквами своего имени.

Крепость Амберд

Затем отправимся к средневековой крепости Амберд, расположенной на склонах горы Арагац. Это одно из самых атмосферных мест маршрута: древние стены, башни, ущелья и панорамные виды создают ощущение настоящей горной крепости. Рядом находится церковь Ваграмашен — небольшой, но выразительный памятник средневековой армянской архитектуры.

Озеро Кари

Финальная точка маршрута — высокогорное озеро Кари на склонах Арагаца. Вы увидите суровую красоту армянских гор, широкие пейзажи, каменистые склоны и, при хорошей погоде, впечатляющие виды на вершины Арагаца.

Порядок остановок может меняться в зависимости от погоды, дорожных условий и расписания группы, но все заявленные места входят в программу.

Темы

Вы узнаете, какое значение имели монастыри в жизни армянского общества и почему Мугни считается важной святыней, связанной с почитанием Святого Георгия

Мы поговорим о создании армянского алфавита и о том, почему письменность стала не просто средством общения, а одним из главных символов национальной идентичности

На примере крепости Амберд обсудим, как строились горные оборонительные сооружения, какую роль играли крепости в средневековой Армении и почему для них выбирали такие труднодоступные, но стратегически важные места

У озера Кари поговорим о горе Арагац, её природных особенностях, высокогорных ландшафтах и о том, как природа Армении связана с историческими маршрутами страны

Организационные детали