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К Амберду и озеру Кари: история и горы Арагаца

Монастырская архитектура, символ армянской письменности и средневековая крепость
За один день мы познакомим вас с разными гранями Армении Вы посетите древний монастырь Мугни, увидите знаменитую Долину армянского алфавита, исследуете средневековую крепость Амберд и подниметесь к высокогорному озеру Кари на склонах Арагаца. Маршрут объединяет историю, культуру, архитектуру и впечатляющие горные пейзажи.
К Амберду и озеру Кари: история и горы Арагаца
К Амберду и озеру Кари: история и горы Арагаца
К Амберду и озеру Кари: история и горы Арагаца

Описание экскурсии

Мугни

Первая остановка — монастырь Святого Георгия в селе Мугни. Это красивый образец армянской церковной архитектуры, где можно увидеть резной каменный декор, строгие формы храма и спокойную атмосферу старинной святыни. Здесь мы поговорим о роли монастырей в духовной и культурной жизни Армении.

Долина Армянского алфавита

Посетим памятник Армянскому алфавиту — необычное место под открытым небом, где установлены большие каменные буквы. Вы узнаете, почему создание армянской письменности стало одним из важнейших событий в истории страны, и сможете сделать фотографии рядом с буквами своего имени.

Крепость Амберд

Затем отправимся к средневековой крепости Амберд, расположенной на склонах горы Арагац. Это одно из самых атмосферных мест маршрута: древние стены, башни, ущелья и панорамные виды создают ощущение настоящей горной крепости. Рядом находится церковь Ваграмашен — небольшой, но выразительный памятник средневековой армянской архитектуры.

Озеро Кари

Финальная точка маршрута — высокогорное озеро Кари на склонах Арагаца. Вы увидите суровую красоту армянских гор, широкие пейзажи, каменистые склоны и, при хорошей погоде, впечатляющие виды на вершины Арагаца.

Порядок остановок может меняться в зависимости от погоды, дорожных условий и расписания группы, но все заявленные места входят в программу.

Темы

  • Вы узнаете, какое значение имели монастыри в жизни армянского общества и почему Мугни считается важной святыней, связанной с почитанием Святого Георгия
  • Мы поговорим о создании армянского алфавита и о том, почему письменность стала не просто средством общения, а одним из главных символов национальной идентичности
  • На примере крепости Амберд обсудим, как строились горные оборонительные сооружения, какую роль играли крепости в средневековой Армении и почему для них выбирали такие труднодоступные, но стратегически важные места
  • У озера Кари поговорим о горе Арагац, её природных особенностях, высокогорных ландшафтах и о том, как природа Армении связана с историческими маршрутами страны

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе — в зависимости от количества участников. Транспорт оснащён кондиционером
  • Отдельно оплачивается входной билет на территорию крепости Амберд — 1500 драмов за чел. Посещение монастыря Мугни, Долины Армянского алфавита и озера Кари бесплатное
  • Так как в программе есть посещение действующего монастыря, желательно выбрать скромную одежду: закрытые плечи, без слишком коротких шорт и юбок
  • Обед и кофе-пауза не включены в стоимость экскурсии. Рекомендуем взять с собой лёгкий перекус
  • Будьте готовы к небольшой пешей прогулке по неровной местности, особенно в районе крепости Амберд и озера Кари
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в субботу в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет€33
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Консерватории имени Комитаса
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:30
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Матевос
Матевос — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 3204 туристов
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