Описание экскурсии
Мугни
Первая остановка — монастырь Святого Георгия в селе Мугни. Это красивый образец армянской церковной архитектуры, где можно увидеть резной каменный декор, строгие формы храма и спокойную атмосферу старинной святыни. Здесь мы поговорим о роли монастырей в духовной и культурной жизни Армении.
Долина Армянского алфавита
Посетим памятник Армянскому алфавиту — необычное место под открытым небом, где установлены большие каменные буквы. Вы узнаете, почему создание армянской письменности стало одним из важнейших событий в истории страны, и сможете сделать фотографии рядом с буквами своего имени.
Крепость Амберд
Затем отправимся к средневековой крепости Амберд, расположенной на склонах горы Арагац. Это одно из самых атмосферных мест маршрута: древние стены, башни, ущелья и панорамные виды создают ощущение настоящей горной крепости. Рядом находится церковь Ваграмашен — небольшой, но выразительный памятник средневековой армянской архитектуры.
Озеро Кари
Финальная точка маршрута — высокогорное озеро Кари на склонах Арагаца. Вы увидите суровую красоту армянских гор, широкие пейзажи, каменистые склоны и, при хорошей погоде, впечатляющие виды на вершины Арагаца.
Порядок остановок может меняться в зависимости от погоды, дорожных условий и расписания группы, но все заявленные места входят в программу.
Темы
- Вы узнаете, какое значение имели монастыри в жизни армянского общества и почему Мугни считается важной святыней, связанной с почитанием Святого Георгия
- Мы поговорим о создании армянского алфавита и о том, почему письменность стала не просто средством общения, а одним из главных символов национальной идентичности
- На примере крепости Амберд обсудим, как строились горные оборонительные сооружения, какую роль играли крепости в средневековой Армении и почему для них выбирали такие труднодоступные, но стратегически важные места
- У озера Кари поговорим о горе Арагац, её природных особенностях, высокогорных ландшафтах и о том, как природа Армении связана с историческими маршрутами страны
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе — в зависимости от количества участников. Транспорт оснащён кондиционером
- Отдельно оплачивается входной билет на территорию крепости Амберд — 1500 драмов за чел. Посещение монастыря Мугни, Долины Армянского алфавита и озера Кари бесплатное
- Так как в программе есть посещение действующего монастыря, желательно выбрать скромную одежду: закрытые плечи, без слишком коротких шорт и юбок
- Обед и кофе-пауза не включены в стоимость экскурсии. Рекомендуем взять с собой лёгкий перекус
- Будьте готовы к небольшой пешей прогулке по неровной местности, особенно в районе крепости Амберд и озера Кари
- С вами будет один из гидов нашей команды
в субботу в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|€33