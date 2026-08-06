Едем в единственный уцелевший на Кавказе языческий храм, чтобы познакомиться с древней историей страны. Затем заглянем в скальную обитель, где долгое время хранилось Святое Копьё. А потом рассмотрим вблизи созданный природой каменный орган. А ещё вы узнаете о семейных традициях Армении и увидите, как пекут лаваш.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Арка Чаренца — смотровая площадка с одним из лучших видов на Арарат. Вы услышите о поэте, чьим именем её назвали.

Храм Гарни — постройка 1 века и редкий след дохристианской Армении. Поговорим о наследии языческого периода.

«Симфония камней» — ровные столбы застывшей лавы на склонах реки Азат. Вы спуститесь в ущелье и услышите о том, как природа создала каменный орган.

Монастырь Гегард, вырубленый в скале. Мы расскажем, как в Армению приходила новая вера, и о судьбе главной реликвии этих стен.

Пекарня с тониром — мастера по выпечке лаваша покажут, как тесто отправляют в подземную печь, и объяснят, какую роль армянский хлеб играет в современной семейной культуре.

Приблизительный тайминг:

9:00 — выезд из Еревана

9:40–10:00 — Арка Чаренца

10:20–11:20 — Гарни

11:30–12:15 — «Симфония камней»

12:40–13:30 — Гегард

13:40–14:20 — пекарня

~15:00 — возвращение в Ереван

Организационные детали

Едем на комфортабельном легковом автомобиле, минивэне или автобусе — в зависимости от размера группы. Детское кресло по запросу

Демонстрация выпечки лаваша входит в стоимость

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)