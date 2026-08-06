Мои заказы

Древняя Армения: Гарни, Гегард и «Симфония камней» (из Еревана)

Побывать в святилище старых богов и христианском монастыре и спуститься в базальтовое ущелье
Едем в единственный уцелевший на Кавказе языческий храм, чтобы познакомиться с древней историей страны. Затем заглянем в скальную обитель, где долгое время хранилось Святое Копьё. А потом рассмотрим вблизи созданный природой каменный орган. А ещё вы узнаете о семейных традициях Армении и увидите, как пекут лаваш.
Древняя Армения: Гарни, Гегард и «Симфония камней» (из Еревана)
Древняя Армения: Гарни, Гегард и «Симфония камней» (из Еревана)
Древняя Армения: Гарни, Гегард и «Симфония камней» (из Еревана)

Описание экскурсии

Арка Чаренца — смотровая площадка с одним из лучших видов на Арарат. Вы услышите о поэте, чьим именем её назвали.

Храм Гарни — постройка 1 века и редкий след дохристианской Армении. Поговорим о наследии языческого периода.

«Симфония камней» — ровные столбы застывшей лавы на склонах реки Азат. Вы спуститесь в ущелье и услышите о том, как природа создала каменный орган.

Монастырь Гегард, вырубленый в скале. Мы расскажем, как в Армению приходила новая вера, и о судьбе главной реликвии этих стен.

Пекарня с тониром — мастера по выпечке лаваша покажут, как тесто отправляют в подземную печь, и объяснят, какую роль армянский хлеб играет в современной семейной культуре.

Приблизительный тайминг:
9:00 — выезд из Еревана
9:40–10:00 — Арка Чаренца
10:20–11:20 — Гарни
11:30–12:15 — «Симфония камней»
12:40–13:30 — Гегард
13:40–14:20 — пекарня
~15:00 — возвращение в Ереван

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном легковом автомобиле, минивэне или автобусе — в зависимости от размера группы. Детское кресло по запросу
  • Демонстрация выпечки лаваша входит в стоимость
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед — по меню
  • Входные билеты: в Гарни — 1500 драмов за чел. (~$4)
  • в «Симфонию камней» — 300 за чел. (~$1)

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет€24
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Свят-Новы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид
Давид — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — команда, которая влюбляет в Армению с первой поездки. Организуем групповые и индивидуальные программы, в которых есть всё: горы, древние монастыри, вкусная еда, красивые дороги и та самая атмосфера, за которой хочется возвращаться. Мы про путешествия, где вы отдыхаете, удивляетесь и по-настоящему чувствуете страну.

Входит в следующие категории Еревана

Похожие экскурсии на «Древняя Армения: Гарни, Гегард и «Симфония камней» (из Еревана)»

Гарни, Гегард, Симфония камней и мастер-класс по выпечке лаваша
На автобусе
6 часов
-
22%
24 отзыва
Групповая
Гарни, Гегард, Симфония камней и мастер-класс по выпечке лаваша
Отправиться из Еревана - за горными пейзажами, древними святынями и локальными гастровпечатлениями
Начало: У Каскада
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
€21€27 за человека
Ереван, Гарни и Гегард: три эпохи Армении
На машине
9 часов
66 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ереван, Гарни и Гегард: три эпохи Армении
Познакомьтесь с богатой историей и культурой Армении через экскурсию по Еревану, древнему храму Гарни и монастырю Гегард
Начало: В любой точке в пределах Еревана
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от €220 за всё до 3 чел.
Гарни, Гегард и Симфония камней - групповой трансфер из Еревана
На машине
5 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Гарни, Гегард и Симфония камней - групповой трансфер из Еревана
Открыть Армению за один день: прикоснуться к христианскому и языческому наследию
Начало: В центре Еревана
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€49 за человека
Из Еревана к Гарни, Симфонии камней, Гегарду и озеру Севан - классика Армении
На машине
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 18 чел.
Из Еревана к Гарни, Симфонии камней, Гегарду и озеру Севан - классика Армении
С комфортом изучить must-see места Армении и вернуться обратно в столицу
Сегодня в 08:00
10 авг в 08:00
от €209 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ереване
-29%
до 4 сентября
€24 за человека