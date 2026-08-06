Древняя Армения: Гарни, Гегард и «Симфония камней» (из Еревана)
Побывать в святилище старых богов и христианском монастыре и спуститься в базальтовое ущелье
Едем в единственный уцелевший на Кавказе языческий храм, чтобы познакомиться с древней историей страны. Затем заглянем в скальную обитель, где долгое время хранилось Святое Копьё. А потом рассмотрим вблизи созданный природой каменный орган. А ещё вы узнаете о семейных традициях Армении и увидите, как пекут лаваш.
Описание экскурсии
Арка Чаренца — смотровая площадка с одним из лучших видов на Арарат. Вы услышите о поэте, чьим именем её назвали.
Храм Гарни — постройка 1 века и редкий след дохристианской Армении. Поговорим о наследии языческого периода.
«Симфония камней» — ровные столбы застывшей лавы на склонах реки Азат. Вы спуститесь в ущелье и услышите о том, как природа создала каменный орган.
Монастырь Гегард, вырубленый в скале. Мы расскажем, как в Армению приходила новая вера, и о судьбе главной реликвии этих стен.
Пекарня с тониром — мастера по выпечке лаваша покажут, как тесто отправляют в подземную печь, и объяснят, какую роль армянский хлеб играет в современной семейной культуре.
Едем на комфортабельном легковом автомобиле, минивэне или автобусе — в зависимости от размера группы. Детское кресло по запросу
Демонстрация выпечки лаваша входит в стоимость
С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
Обед — по меню
Входные билеты: в Гарни — 1500 драмов за чел. (~$4)
в «Симфонию камней» — 300 за чел. (~$1)
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
€24
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Свят-Новы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — команда, которая влюбляет в Армению с первой поездки. Организуем групповые и индивидуальные программы, в которых есть всё: горы, древние монастыри, вкусная еда, красивые дороги и та самая атмосфера, за которой хочется возвращаться. Мы про путешествия, где вы отдыхаете, удивляетесь и по-настоящему чувствуете страну.
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии на «Древняя Армения: Гарни, Гегард и «Симфония камней» (из Еревана)»