За один день вы увидите сразу несколько символов Армении — от античного храма Гарни до монастыря Гегард, высеченного прямо в скале. Полюбуетесь необычным ущельем и услышите истории о языческой и христианской Армении. А ещё увидите, как пекут традиционный лаваш, и попробуете сделать его сами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание мастер-класса

9:00 — выезд из Еревана

9:40 — арка Чаренца

Вы остановитесь у знаменитой арки с панорамным видом на Арарат (в ясную погоду).

10:20 — храм Гарни

Посетите единственный сохранившийся в стране языческий храм и узнаете, как жила Армения до принятия христианства.

11:35 — Симфония камней

Прогуляетесь по ущелью с базальтовыми колоннами, которые напоминают огромный каменный орган.

12:45 — обед (по желанию)

Отдохнёте в местном ресторане, где можно попробовать традиционную армянскую кухню.

13:45 — монастырь Гегард

Побываете в монастырском комплексе, частично высеченном в скале, и услышите о его значении для армянской духовной культуры.

Мастер-класс по выпечке лаваша

Увидите, как готовят традиционный армянский лаваш в тонире, и сделаете его сами.

15:00 — возвращение в Ереван

Организационные детали