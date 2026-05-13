За один день вы увидите сразу несколько символов Армении — от античного храма Гарни до монастыря Гегард, высеченного прямо в скале. Полюбуетесь необычным ущельем и услышите истории о языческой и христианской Армении. А ещё увидите, как пекут традиционный лаваш, и попробуете сделать его сами.
Описание мастер-класса
9:00 — выезд из Еревана
9:40 — арка Чаренца
Вы остановитесь у знаменитой арки с панорамным видом на Арарат (в ясную погоду).
10:20 — храм Гарни
Посетите единственный сохранившийся в стране языческий храм и узнаете, как жила Армения до принятия христианства.
11:35 — Симфония камней
Прогуляетесь по ущелью с базальтовыми колоннами, которые напоминают огромный каменный орган.
12:45 — обед (по желанию)
Отдохнёте в местном ресторане, где можно попробовать традиционную армянскую кухню.
13:45 — монастырь Гегард
Побываете в монастырском комплексе, частично высеченном в скале, и услышите о его значении для армянской духовной культуры.
Мастер-класс по выпечке лаваша
Увидите, как готовят традиционный армянский лаваш в тонире, и сделаете его сами.
15:00 — возвращение в Ереван
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе и мастер-класс по выпечке лаваша
- Дополнительно оплачиваются билет в храм Гарни — 1500 драмов (~$4) за чел.,
вход в Симфонию камней — 500 драмов ($1-2$) за чел., обед — по желанию
- Экскурсия предполагает умеренную физическую активность и может не подойти людям с ограниченной мобильностью
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 09:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€29
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Каскада
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мгер — ваша команда гидов в Ереване
Мы — команда местных гидов, которые любят свою страну и умеют показывать её не только через известные достопримечательности, но и через атмосферу, традиции и живые истории. Уже несколько лет мы
