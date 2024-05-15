Посетив Ереван, многие думают, что увидели всё, но это далеко не так. Гора Арагац, самая высокая точка Армении, предлагает невероятные виды и исторические памятники.На высоте 3207 метров расположено ледниковое озеро

Кари, где можно насладиться тишиной и красотой природы. Завершает путешествие дегустация хаша в национальном ресторане, где гид расскажет о его значении и традициях. Это не просто экскурсия, а погружение в культуру и историю Армении

Описание экскурсии

Священная вершина

Гора Арагац — самая высокая точка на территории Армении. Она разделяет несколько армянских областей и географически является важным ориентиром. По дороге из Еревана вы убедитесь, насколько богата местная природа: нам встретится множество небольших озер, а также истоки нескольких рек. Увидите остатки старинных святилищ и покинутых древних поселений. А ещё побываете на берегах ледникового озера Кари, лежащего на высоте 3207 метров в зоне вершинного оледенения горы.

Армянское застолье

После посещения озера Кари мы угостим вас традиционным армянским блюдом — хашем в национальном ресторане, который находится рядом с горой Арагац. Исторически такой суп считался едой бедняков, но сегодня он крайне популярен. Классический хаш готовят из говяжьих копыт, голени и желудка. Считается, что хаш символизирует отношение армянского народа к своему наследию: в жизни нельзя ничего выбрасывать, никогда не знаешь, что пригодится и принесёт пользу. Гид расскажет и другие легенды, связанные с этим блюдом, а затем научит правильно есть его.

Организационные детали