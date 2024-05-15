Два символа Армении: хаш и гора Арагац

Откройте для себя Армению по-новому: гора Арагац и традиционный хаш подарят вам незабываемые впечатления и уникальный культурный опыт
Посетив Ереван, многие думают, что увидели всё, но это далеко не так. Гора Арагац, самая высокая точка Армении, предлагает невероятные виды и исторические памятники.

На высоте 3207 метров расположено ледниковое озеро
Кари, где можно насладиться тишиной и красотой природы.

Завершает путешествие дегустация хаша в национальном ресторане, где гид расскажет о его значении и традициях. Это не просто экскурсия, а погружение в культуру и историю Армении

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏔️ Величественная гора Арагац
  • 🍲 Дегустация традиционного хаша
  • 🗺️ Уникальные природные ландшафты
  • 📚 Истории и легенды от гида
  • 🌿 Природные достопримечательности
Что можно увидеть

  • Гора Арагац
  • Озеро Кари

Описание экскурсии

Священная вершина

Гора Арагац — самая высокая точка на территории Армении. Она разделяет несколько армянских областей и географически является важным ориентиром. По дороге из Еревана вы убедитесь, насколько богата местная природа: нам встретится множество небольших озер, а также истоки нескольких рек. Увидите остатки старинных святилищ и покинутых древних поселений. А ещё побываете на берегах ледникового озера Кари, лежащего на высоте 3207 метров в зоне вершинного оледенения горы.

Армянское застолье

После посещения озера Кари мы угостим вас традиционным армянским блюдом — хашем в национальном ресторане, который находится рядом с горой Арагац. Исторически такой суп считался едой бедняков, но сегодня он крайне популярен. Классический хаш готовят из говяжьих копыт, голени и желудка. Считается, что хаш символизирует отношение армянского народа к своему наследию: в жизни нельзя ничего выбрасывать, никогда не знаешь, что пригодится и принесёт пользу. Гид расскажет и другие легенды, связанные с этим блюдом, а затем научит правильно есть его.

Организационные детали

  • В поездке вас будет сопровождать один из гидов нашей команды. С ними вы не только будете уверены за свою безопасность и комфорт на непростом горном маршруте, но и услышите множество историй, фактов и легенд об Армении.
  • Экскурсия сезонная, возможность её проведения зависит от погодных условий (если выпал снег, маршрут закрывают)
  • Обед с хашем входит в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€300
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 1118 туристов
Я работаю гидом с 2013 года. Вместе со мной работает команда профессиональных гидов, влюблённых в свою страну. Если вы готовы к знакомству с Арменией, мы превратим его в увлекательное и
незабываемое путешествие. Экскурсии с нами — это полное погружение в культуру, историю, религию, традиции армянского народа. Мы хотим, чтобы вы в конце путешествия остались в восторге и захотели вернуться в Армению!

Отзывы и рейтинг

Д
Ездили на экскурсию втроём.
Конечной точкой нашего маршрута была крепость Амберд (из-за плохой погоды подняться до озера Кари было нельзя). Может, эта точка даже интереснее озера:) есть, что посмотреть, виды тоже красивые.

Всем довольны, гид Даниэль выстроил наш маршрут очень лаконично, посетили несколько красивых мест по дороге до крепости. И понравилось аутентичное завершение обедом с хашем.
от €300 за человека