Отдохнуть в природном джакузи, попробовать минеральную воду и увидеть «Лестницу в рай»
Приглашаем вас в путешествие из городской суеты в волшебный Джермук, который считается одним из самых экологически чистых населённых пунктов Армении.
Вас ждут древние монастырские комплексы, могучие водопады, лечебные минеральные источники, горячие гейзеры и удивительные природные красоты!
Вас ждут древние монастырские комплексы, могучие водопады, лечебные минеральные источники, горячие гейзеры и удивительные природные красоты!
Ближайшие даты:
30
окт
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31
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1
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Галерея минеральных вод. Курорт Джермук славится лечебными источниками. Вы сможете попробовать различные виды минеральных вод, известных своими целебными свойствами, а также принять серную ванну.
- Водопад «Волосы русалки» в живописном ущелье. Стена воды, падающая с высоты, создаёт впечатляющий зрелищный эффект. Помимо водопада, здесь есть ещё одна природная достопримечательность — скала с естественными лестницами по всей высоте, её называют «Лестница в рай».
- Джип-тур (оплачивается отдельно). Мы вам предложим 2 варианта маршрутов на выбор. Первый — к горячим источникам, которые ежедневно бурлят с интервалом в 15 минут. Это настоящее нерукотворное джакузи! Водоёмы окружены лесами, а дороги к ним полны красивых пейзажей. Второй — к древнему монастырскому комплексу Гндеванк в ущелье Арпа. По пути к нему вы увидите «симфонию камней» — ещё одну необычную достопримечательность Армении.
- Обед. И напоследок заедем в ресторан местной кухни, где подают вкуснейшую форель и шашлык.
По желанию можем также сделать остановки у монастырей Хор Вирап и Нораванк.
Организационные детали
- Поездка проходит без сопровождения гида. Трансфер организован с водителем из нашей команды на комфортабельном автомобиле Kia Forte, Mazda 6, Toyota Alphard или Hyundai Elison (зависит от количества человек).
- Дорога туда-обратно занимает 5 часов
- Предусмотрены пешие прогулки: пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь
Дополнительные расходы (на выбор/по желанию)
- Обед
- Поездка на внедорожнике до горячего источника — 20000 драм
- Поездка на внедорожнике до Гндеванка — 25000 драм
- Услуги нашего гида: €50 для группы до 3 человек, €60 для группы от 4 до 6 человек
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рипсиме — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 95 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы представляем команду профессиональных гидов, которая занимается организацией индивидуальных экскурсий и предоставляет транспортные услуги. Мы с удовольствием познакомим вас с историей и легендами нашей прекрасной страны. С нами вы посетите самые необычные и красивые места Армении, отведаете блюда национальной кухни, познакомитесь с культурой и традициями армянского народа. Получите море ярких эмоций и хороших воспоминаний.
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