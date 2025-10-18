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Джермук: горячие источники и «Волосы русалки»

Отдохнуть в природном джакузи, попробовать минеральную воду и увидеть «Лестницу в рай»
Приглашаем вас в путешествие из городской суеты в волшебный Джермук, который считается одним из самых экологически чистых населённых пунктов Армении.

Вас ждут могучие водопады, скалы с лестницами по всей высоте, лечебные минеральные источники, горячие гейзеры и удивительные природные красоты!
3.4
3 отзыва
Джермук: горячие источники и «Волосы русалки»
Джермук: горячие источники и «Волосы русалки»
Джермук: горячие источники и «Волосы русалки»

Описание экскурсии

  • Галерея минеральных вод. Курорт Джермук славится лечебными источниками. Вы сможете попробовать различные виды минеральных вод, известных своими целебными свойствами, а также принять серную ванну
  • Водопад «Волосы русалки» в живописном ущелье. Стена воды, падающая с высоты, создаёт впечатляющий зрелищный эффект. Помимо водопада, здесь есть ещё одна природная достопримечательность — скала с естественными лестницами по всей высоте, её называют «Лестница в рай»
  • Джип-поездка (оплачивается отдельно). Мы вам предложим 2 варианта маршрутов на выбор. Первый — к горячим источникам, которые ежедневно бурлят с интервалом в 15 минут. Это настоящее нерукотворное джакузи! Водоёмы окружены лесами, а дороги к ним полны красивых пейзажей. Второй — к древнему монастырскому комплексу Гндеванк в ущелье Арпа. По пути к нему вы увидите «симфонию камней» — ещё одну необычную достопримечательность Армении
  • Обед. И напоследок заедем в ресторан местной кухни, где подают вкуснейшую форель и шашлык

По желанию можем также сделать остановки у монастырей Хор Вирап и Нораванк.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Kia Forte, Mazda 6, Toyota Alphard или Hyundai Elison (зависит от количества человек)
  • Дорога туда-обратно занимает 5 часов
  • Предусмотрены пешие прогулки: пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь
  • Экскурсию проведёт один из гидов или профессиональных гидов-водителей из нашей команды

Дополнительные расходы (на выбор/по желанию)

  • Обед
  • Поездка на внедорожнике до горячего источника — 25 000 драм
  • Поездка на внедорожнике до Гндеванка — 20 000 драм

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рипсиме
Рипсиме — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 779 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы представляем команду профессиональных гидов, которая занимается организацией индивидуальных экскурсий и предоставляет транспортные услуги. Мы с удовольствием познакомим вас с историей и легендами нашей прекрасной страны. С нами вы посетите самые необычные и красивые места Армении, отведаете блюда национальной кухни, познакомитесь с культурой и традициями армянского народа. Получите море ярких эмоций и хороших воспоминаний.

Отзывы и рейтинг

3.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Выражаем глубокую благодарность гиду Арману за потрясающе-насыщенную экскурсию в течение целого дня! Мы получили очень положительные эмоции в общении со специалистом, хорошо знающим своё дело как историка, так и высококлассного водителя. Экскурсия на горячий источник потрясла единением с природой, сервисом доставки и угощениями!
Спасибо всем участникам, окруживших нас заботой, чтобы мы получили максимум знаний и позитива!
Выражаем глубокую благодарность гиду Арману за потрясающе-насыщенную экскурсию в течение целого дня! Мы получили очень положительные
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Надежда
Очень красивые места! Вежливый и очень внимательный водитель! Потрясающий обед на обратном пути в семейном ресторане в Арени. Сама купальня, правда, немного меньше, чем на картинке))) И дорога к ней на джипе - не для слабонервных… Но поездка того стоила! Рекомендую)))
Очень красивые места! Вежливый и очень внимательный водитель! Потрясающий обед на обратном пути в семейном ресторане
Очень красивые места! Вежливый и очень внимательный водитель! Потрясающий обед на обратном пути в семейном ресторане
Очень красивые места! Вежливый и очень внимательный водитель! Потрясающий обед на обратном пути в семейном ресторане
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Варвара
Если вы хотите влюбиться в Армению, то эта экскурсия не для вас. Экскурсовод совершенно не знает истории и особенностей мест, куда мы приехали. Ощущение, что с нами был просто какой-то
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водитель за большие деньги, а настоящий гид заболел или просто проспал экскурсию. К тому же, «экскурсовод» с отвратительным русским языком (супер скудный словарный запас, вечно забывает слова, в речи полно паразитов, обращается к девушкам в мужском роде, видимо, из-за незнания иных родов русского языка - такое не позволял себе ни один таксист за время двухнедельного пребывания в Армении).

Приведу в пример несколько неприятных ситуаций (их было куда больше, чем я пропишу):

1) «Экскурсовод» активно разговаривал с кем угодно, только не с нами. Разговаривал по телефону в дороге, когда мы гуляли по достопримечательностям, даже когда мы спали в машине на обратном пути. Когда жизнь не обременяла его телефоном, он общался с местными на армянском, вместо проведения экскурсии для нас. Складывалось ощущение, что ему интереснее кто угодно, кроме тех, кто ему платит деньги за экскурсию.

2) Человек, проводивший экскурсию, абсолютно некомпетентен в вопросах про места, которые мы посещали, а также про историю Армении. На вопрос, молодой или старый город Джермук, экскурсовод ответил, что и не старый, и не молодой (это максимум, который он смог выдать на ломаном русском - про даты и факты речи даже идти не могло).

3) Гид отговаривал нас от бюджетного ресторана, утверждал что там дорого и невкусно и хотел отвести в свое место, где ты платишь 8000 драм с человека за шашлык и алкоголь. В итоге мы настояли на другом заведении, где поели за 4000 драм на человека, съев целую форель, шашлык и хачапури.

4) Неуместные шутки во время подъема в горы. Да, я из местности, где их нет, и не привыкла по ним ходить - для меня это тяжело, а для водителя это было потешно. К тому же, на вопрос «какой маршрут на гору будет верный», он сказал, что каждый поднимается, как хочет, а верного маршрута он не знает. Более того, когда он убежал от нас далеко вперед, увлекшись разговором по телефону, он увидел, что мы с сестрой активно подаем друг другу руки на подъем, поскольку маршрут действительно крутой и скалистый. Когда он это увидел, он на ломаном русском вбросил попытку пошутить: «Буксиром поднимаетесь что ли?» Смеялся в тот момент он один. После этого он даже не пытался притормозить, подать руку или подсказать более комфортный маршрут. Платишь больше 200 евро за экскурсию, чтобы тебе хамили, и тебя высмеивали. Вот оно - армянское гостеприимство!

5) Без нашего согласия выставлял наши фотографии в свой инстаграм. При этом нас даже не уведомил - я абсолютно случайно увидела, когда он в очередной раз за рулем исследовал, сколько подписчиков посмотрело его истории.

6) Вместо того, чтобы поинтересоваться, какую музыку мы бы хотели послушать в машине, включал грустные песни про любовь и про то, что люди хороши и без денег (простите, но не наш плейлист, да и настроения на подобное уж точно не было).

7) Оставил нас одних у Хор Вирап, убежал в машину с телефоном. В итоге мы потерялись и долго искали, где он оставил машину. Искренне не понимаю, как туристов можно оставить одних на открытой местности в горах.

8) Этот пункт будет в сторону не только некомпетентного гида, но и его руководства. Мне сбросили имя гида только после того, как я вечером накануне экскурсии спросила, а кто у нас вообще гид и как его искать. Ни номер машины, ни контакт - просто назвали имя и сказали, что передали мой номер. В итоге гид написал мне за 4 минуты до начала экскурсии. Т. е. в понимании организаторов я должна в 8 утра бегать по улице и у всех расспрашивать, являются ли они моим гидом.

До этого мы посетили две экскурсии, после которых у нас остались положительные впечатления. Но тут было дорого, неинформативно и банально тошно. Искренне надеюсь, что ваш выбор падет на более компетентных специалистов, благо даже большинство таксистов могут больше и интереснее рассказать об Армении.

Рипсиме
Рипсиме
Ответ организатора:
Благодарим вас за то, что нашли время поделиться своим отзывом. Мы искренне сожалеем, что экскурсия не оправдала ваши ожидания.

Мы не
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разделяем ваше мнение по поводу знаний и компетентности работы гида.
Ответим на каждый из ваших пунктов детально и подчеркнем несколько моментов /по правде их было больше / о котором вы не говорите не слово.

1. Наш гид действительно доступен для общения и это нужно для поддерживание высокого уровня сервиса. Во время экскурсии он звонил и договаривался с нашими партнерами, чтобы Вам не приходилось ждать.

2. Ваше замечание о недостаточном уровне информации и неверном ответе о Джермуке очень важно для нас.

3. Гид предложил вам не «свое место», а колоритный дом-ресторан местной кухни в селе Арени, и не у всех есть возможность там забронировать стол. Наш приоритет качество сервиса и комфорт наших клиентов. Ваше право не выбрать место высоким спросом и по вашему желанию вы обедали в Джермуке.

4. Горы в Хор Вирапе нету, в программу не входит подъём на холм для красивых фото, но в качество комплимента было предложено со стороны гида.

5. Возможно гид выложил фотографии общего фона для своего личного блога. Мы понимаем, что это вызвало у вас неудобства, и приносим извинения.

6. Наш гид действительно предлагал вам возможность выбрать свою музыку для прослушивания в машине. Однако, как вы отметили, вы предпочли слушать вашу музыку на наушниках. Мы уважительно относимся к вашим предпочтениям.

7. Поскольку это индивидуальная экскурсия, у вас было свободное время для личных нужд. У вас был контакт гида и нашего оператора, и он всегда был доступен для связи, если возникли бы какие-либо трудности, речи и не могло быть про то, что вы могли там потеряться.

8. Как вы упомянули, наш гид связался с вами за 4 минуты до начала тура и встретил Вас у Вашего адреса вовремя.

В нашей компании мы очень серьезно относимся к каждому аспекту организации экскурсий. Наш номер работает 24/7 (мы указали также в переписке), и мы всегда готовы решить любые вопросы или проблемы, которые могут возникнуть по ходе эксурсии. Очень жаль, что вы не обратились к нам в момент или после тура. Мы уверены, что смогли бы оперативно помочь вам и разрешить ситуацию.

Во время тура «Джермук: горячие источники и «Волосы русалки» мы предоставили минивэн для вашего комфорта, чтобы обеспечить более удобное и приятное путешествие. У вас были дополнительные бесплатные остановки по дороге /прогулка на лодке в Джермуке, винный завод а Арени/, время для купания источников в Джермуке было двухкратно дольше, очень жаль что нигде не написали об этом и про впечатления.

Что касается цены экскурсии, мы уверены стоимость ее намного выше, даже такси без остановок обошлось бы вам больше.

Спасибо за ваши замечания, которые помогут нам стать лучше.

Обращаясь к нашим будущим Гостям, не стесняйтесь сообщать, что Вам что-то не нравится, мы всегда готовы исправиться и сделать все, чтобы Ваш отдых был незабываемым.

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