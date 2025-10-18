Приглашаем вас в путешествие из городской суеты в волшебный Джермук, который считается одним из самых экологически чистых населённых пунктов Армении.
Вас ждут могучие водопады, скалы с лестницами по всей высоте, лечебные минеральные источники, горячие гейзеры и удивительные природные красоты!
Вас ждут могучие водопады, скалы с лестницами по всей высоте, лечебные минеральные источники, горячие гейзеры и удивительные природные красоты!
Описание экскурсии
- Галерея минеральных вод. Курорт Джермук славится лечебными источниками. Вы сможете попробовать различные виды минеральных вод, известных своими целебными свойствами, а также принять серную ванну
- Водопад «Волосы русалки» в живописном ущелье. Стена воды, падающая с высоты, создаёт впечатляющий зрелищный эффект. Помимо водопада, здесь есть ещё одна природная достопримечательность — скала с естественными лестницами по всей высоте, её называют «Лестница в рай»
- Джип-поездка (оплачивается отдельно). Мы вам предложим 2 варианта маршрутов на выбор. Первый — к горячим источникам, которые ежедневно бурлят с интервалом в 15 минут. Это настоящее нерукотворное джакузи! Водоёмы окружены лесами, а дороги к ним полны красивых пейзажей. Второй — к древнему монастырскому комплексу Гндеванк в ущелье Арпа. По пути к нему вы увидите «симфонию камней» — ещё одну необычную достопримечательность Армении
- Обед. И напоследок заедем в ресторан местной кухни, где подают вкуснейшую форель и шашлык
По желанию можем также сделать остановки у монастырей Хор Вирап и Нораванк.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Kia Forte, Mazda 6, Toyota Alphard или Hyundai Elison (зависит от количества человек)
- Дорога туда-обратно занимает 5 часов
- Предусмотрены пешие прогулки: пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь
- Экскурсию проведёт один из гидов или профессиональных гидов-водителей из нашей команды
Дополнительные расходы (на выбор/по желанию)
- Обед
- Поездка на внедорожнике до горячего источника — 25 000 драм
- Поездка на внедорожнике до Гндеванка — 20 000 драм
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рипсиме — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 779 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы представляем команду профессиональных гидов, которая занимается организацией индивидуальных экскурсий и предоставляет транспортные услуги. Мы с удовольствием познакомим вас с историей и легендами нашей прекрасной страны. С нами вы посетите самые необычные и красивые места Армении, отведаете блюда национальной кухни, познакомитесь с культурой и традициями армянского народа. Получите море ярких эмоций и хороших воспоминаний.
Отзывы и рейтинг
3.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Выражаем глубокую благодарность гиду Арману за потрясающе-насыщенную экскурсию в течение целого дня! Мы получили очень положительные эмоции в общении со специалистом, хорошо знающим своё дело как историка, так и высококлассного водителя. Экскурсия на горячий источник потрясла единением с природой, сервисом доставки и угощениями!
Спасибо всем участникам, окруживших нас заботой, чтобы мы получили максимум знаний и позитива!
Спасибо всем участникам, окруживших нас заботой, чтобы мы получили максимум знаний и позитива!
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Очень красивые места! Вежливый и очень внимательный водитель! Потрясающий обед на обратном пути в семейном ресторане в Арени. Сама купальня, правда, немного меньше, чем на картинке))) И дорога к ней на джипе - не для слабонервных… Но поездка того стоила! Рекомендую)))
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Если вы хотите влюбиться в Армению, то эта экскурсия не для вас. Экскурсовод совершенно не знает истории и особенностей мест, куда мы приехали. Ощущение, что с нами был просто какой-то
Рипсиме
Ответ организатора:
Благодарим вас за то, что нашли время поделиться своим отзывом. Мы искренне сожалеем, что экскурсия не оправдала ваши ожидания.
Мы не
Мы не
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Входит в следующие категории Еревана
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