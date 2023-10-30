Джермук: горячие источники и древние монастыри

Отдохнуть в природном джакузи, попробовать минеральную воду и увидеть «Лестницу в рай»

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Приглашаем вас в путешествие из городской суеты в волшебный Джермук, который считается одним из самых экологически чистых населённых пунктов Армении.

Вас ждут древние монастырские комплексы, могучие водопады, лечебные минеральные источники, горячие гейзеры и удивительные природные красоты!
Джермук: горячие источники и древние монастыри
Джермук: горячие источники и древние монастыри
Джермук: горячие источники и древние монастыри
Джермук: горячие источники и древние монастыри
Джермук: горячие источники и древние монастыри
Джермук: горячие источники и древние монастыри
Джермук: горячие источники и древние монастыри
Джермук: горячие источники и древние монастыри
Джермук: горячие источники и древние монастыри
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Галерея минеральных вод. Курорт Джермук славится лечебными источниками. Вы сможете попробовать различные виды минеральных вод, известных своими целебными свойствами, а также принять серную ванну.
  • Водопад «Волосы русалки» в живописном ущелье. Стена воды, падающая с высоты, создаёт впечатляющий зрелищный эффект. Помимо водопада, здесь есть ещё одна природная достопримечательность — скала с естественными лестницами по всей высоте, её называют «Лестница в рай».
  • Джип-тур (оплачивается отдельно). Мы вам предложим 2 варианта маршрутов на выбор. Первый — к горячим источникам, которые ежедневно бурлят с интервалом в 15 минут. Это настоящее нерукотворное джакузи! Водоёмы окружены лесами, а дороги к ним полны красивых пейзажей. Второй — к древнему монастырскому комплексу Гндеванк в ущелье Арпа. По пути к нему вы увидите «симфонию камней» — ещё одну необычную достопримечательность Армении.
  • Обед. И напоследок заедем в ресторан местной кухни, где подают вкуснейшую форель и шашлык.

По желанию можем также сделать остановки у монастырей Хор Вирап и Нораванк.

Организационные детали

  • Поездка проходит без сопровождения гида. Трансфер организован с водителем из нашей команды на комфортабельном автомобиле Kia Forte, Mazda 6, Toyota Alphard или Hyundai Elison (зависит от количества человек).
  • Дорога туда-обратно занимает 5 часов
  • Предусмотрены пешие прогулки: пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь

Дополнительные расходы (на выбор/по желанию)

  • Обед
  • Поездка на внедорожнике до горячего источника — 20000 драм
  • Поездка на внедорожнике до Гндеванка — 25000 драм
  • Услуги нашего гида: €50 для группы до 3 человек, €60 для группы от 4 до 6 человек

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Святые места
Выездные
На весь день
Монастыри, церкви, храмы
Термальные источники
Джермук
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