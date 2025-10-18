читать дальше уменьшить

водитель за большие деньги, а настоящий гид заболел или просто проспал экскурсию. К тому же, «экскурсовод» с отвратительным русским языком (супер скудный словарный запас, вечно забывает слова, в речи полно паразитов, обращается к девушкам в мужском роде, видимо, из-за незнания иных родов русского языка - такое не позволял себе ни один таксист за время двухнедельного пребывания в Армении).



Приведу в пример несколько неприятных ситуаций (их было куда больше, чем я пропишу):



1) «Экскурсовод» активно разговаривал с кем угодно, только не с нами. Разговаривал по телефону в дороге, когда мы гуляли по достопримечательностям, даже когда мы спали в машине на обратном пути. Когда жизнь не обременяла его телефоном, он общался с местными на армянском, вместо проведения экскурсии для нас. Складывалось ощущение, что ему интереснее кто угодно, кроме тех, кто ему платит деньги за экскурсию.



2) Человек, проводивший экскурсию, абсолютно некомпетентен в вопросах про места, которые мы посещали, а также про историю Армении. На вопрос, молодой или старый город Джермук, экскурсовод ответил, что и не старый, и не молодой (это максимум, который он смог выдать на ломаном русском - про даты и факты речи даже идти не могло).



3) Гид отговаривал нас от бюджетного ресторана, утверждал что там дорого и невкусно и хотел отвести в свое место, где ты платишь 8000 драм с человека за шашлык и алкоголь. В итоге мы настояли на другом заведении, где поели за 4000 драм на человека, съев целую форель, шашлык и хачапури.



4) Неуместные шутки во время подъема в горы. Да, я из местности, где их нет, и не привыкла по ним ходить - для меня это тяжело, а для водителя это было потешно. К тому же, на вопрос «какой маршрут на гору будет верный», он сказал, что каждый поднимается, как хочет, а верного маршрута он не знает. Более того, когда он убежал от нас далеко вперед, увлекшись разговором по телефону, он увидел, что мы с сестрой активно подаем друг другу руки на подъем, поскольку маршрут действительно крутой и скалистый. Когда он это увидел, он на ломаном русском вбросил попытку пошутить: «Буксиром поднимаетесь что ли?» Смеялся в тот момент он один. После этого он даже не пытался притормозить, подать руку или подсказать более комфортный маршрут. Платишь больше 200 евро за экскурсию, чтобы тебе хамили, и тебя высмеивали. Вот оно - армянское гостеприимство!



5) Без нашего согласия выставлял наши фотографии в свой инстаграм. При этом нас даже не уведомил - я абсолютно случайно увидела, когда он в очередной раз за рулем исследовал, сколько подписчиков посмотрело его истории.



6) Вместо того, чтобы поинтересоваться, какую музыку мы бы хотели послушать в машине, включал грустные песни про любовь и про то, что люди хороши и без денег (простите, но не наш плейлист, да и настроения на подобное уж точно не было).



7) Оставил нас одних у Хор Вирап, убежал в машину с телефоном. В итоге мы потерялись и долго искали, где он оставил машину. Искренне не понимаю, как туристов можно оставить одних на открытой местности в горах.



8) Этот пункт будет в сторону не только некомпетентного гида, но и его руководства. Мне сбросили имя гида только после того, как я вечером накануне экскурсии спросила, а кто у нас вообще гид и как его искать. Ни номер машины, ни контакт - просто назвали имя и сказали, что передали мой номер. В итоге гид написал мне за 4 минуты до начала экскурсии. Т. е. в понимании организаторов я должна в 8 утра бегать по улице и у всех расспрашивать, являются ли они моим гидом.



До этого мы посетили две экскурсии, после которых у нас остались положительные впечатления. Но тут было дорого, неинформативно и банально тошно. Искренне надеюсь, что ваш выбор падет на более компетентных специалистов, благо даже большинство таксистов могут больше и интереснее рассказать об Армении.