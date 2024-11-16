Нам, жителям мегаполисов, очень не хватает общения с землёй. Древние народы считали, что человек получает 10% энергии от пищи, а остальные 90% — от природы. Мы прогуляемся по ухоженному парку — вы ощутите текстуры и ароматы флоры и снизите уровень стресса. Я расскажу, что греки называли конским и какое дерево помогает молоку не киснуть.

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за 1-2 человека или €15 за человека, если вас больше

от €30 за 1-2 человека или €15 за человека, если вас больше

Ваш гид в Ереване

Каринэ Ваш гид в Ереване

Время начала: 12:00

Описание экскурсии

Вы погрузитесь в мир растений и почувствуете радость от соприкосновения с природой.

Увидите самый древний вид деревьев на планете, который пережил динозавров.

Разберётесь, какие растения использовали в древности для лечения чумы.

Узнаете, почему для строительства Лондонского моста в 12 веке был выбран вяз.

Поймёте, почему молоко, которое хранится в сосуде из одного особого дерева, не прокисает несколько дней.

Организационные детали

Если у вас есть особые потребности или ограничения передвижения, напишите мне заранее — я позабочусь о комфортном посещении парка.