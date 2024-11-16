Нам, жителям мегаполисов, очень не хватает общения с землёй. Древние народы считали, что человек получает 10% энергии от пищи, а остальные 90% — от природы. Мы прогуляемся по ухоженному парку — вы ощутите текстуры и ароматы флоры и снизите уровень стресса. Я расскажу, что греки называли конским и какое дерево помогает молоку не киснуть.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Вы погрузитесь в мир растений и почувствуете радость от соприкосновения с природой.
Увидите самый древний вид деревьев на планете, который пережил динозавров.
Разберётесь, какие растения использовали в древности для лечения чумы.
Узнаете, почему для строительства Лондонского моста в 12 веке был выбран вяз.
Поймёте, почему молоко, которое хранится в сосуде из одного особого дерева, не прокисает несколько дней.
Организационные детали
Если у вас есть особые потребности или ограничения передвижения, напишите мне заранее — я позабочусь о комфортном посещении парка.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€15
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Баграмян»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Каринэ — ваш гид в Ереване
Дорогие гости! Меня зовут Каринэ, я ваш гид по Армении. Родилась и выросла в Ереване, окончила университет по специальности «Биология», написала диссертацию на сложную тему. Потом я занималась воспитанием детей,Задать вопрос
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