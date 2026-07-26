Как и когда в Армении одомашнили виноград, какой след оставили здесь персы и какую роль сыграли урарты? Это и многое другое вы узнаете на прогулке — достоверно и без легенд.
Профессиональный историк расскажет, как зарождалась и развивалась страна, посвятит в историю Еревана, проведёт по самым интересным местам и покажет святыни, арт-объекты и старинные кварталы.
Профессиональный историк расскажет, как зарождалась и развивалась страна, посвятит в историю Еревана, проведёт по самым интересным местам и покажет святыни, арт-объекты и старинные кварталы.
Описание экскурсии
- Главные улицы Еревана — с популярными барама и ресторанами, где можно увидеть, как мастера вырезают из туфа хачкары (стелу с изображением креста).
- Остатки Персидской крепости и Красный мост — свидетели персидского периода в истории Еревана.
- Заводы «Арарат» и «Ной» — потомки единого когда-то производства коньяка.
- Парк 2800-летия Еревана — любимое место отдыха горожан, расположен рядом с мэрией.
- Голубая мечеть — единственный действующий исламский храм в Армении.
- Район Конд — старейший квартал, основанный в 17–18 веках, с аутентичными кривыми улочками.
- Церковь Катогике — древнейший действующий храм Еревана.
- Архитектурно-монументальный комплекс «Каскад» — современный арт-объект и визитная карточка города, где находится Музей современного искусства.
- Театр оперы и балета — вершина творчества главного архитектора Еревана — Александра Таманяна.
- Площадь Республики — сердце Еревана, все здания здесь облицованы розовым и белым вулканическим туфом.
Вы узнаете:
- историю Еревана: от появления первых людей почти 2 миллиона лет назад до современности.
- когда сюда пришли предки армян, одомашнили виноград и начали делать вино.
- кто такие урарты и какую роль они сыграли в истории.
- как далеко простиралась Великая Армения и почему пало великое Армянское царство.
- как армяне участвовали в Крестовых походах.
- какой след оставили персы в Ереване.
- что произошло в 1915 году и почему современная Армения получила такие границы.
Организационные детали
- По дороге можем зайти в кафе или бар (оплачивается дополнительно).
- С вами будет гид из нашей команды.
во вторник, четверг и субботу в 16:00, в воскресенье в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|€25
|Дети до 16 лет
|€10
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У церкви святой Анны
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 16:00, в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 961 туриста
Я профессиональный археолог. Живу в Ереване, работаю в археологических экспедициях в разных странах — Армении, Сербии, Израиле. Веду научно-популярные блоги об истории и археологии. Неоднократно участвовал в форуме «Учёные против
Входит в следующие категории Еревана
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