Погрузитесь в уникальную атмосферу города, где прошлое и настоящее переплетаются, создавая неповторимый колорит.
Экскурсия пройдет по самым значимым местам, от величественного Каскада до культурных центров и оживленных площадей.
Экскурсия пройдет по самым значимым местам, от величественного Каскада до культурных центров и оживленных площадей.
Описание аудиогидаОткройте для себя Ереван — столицу древней Армении с нашим аудиогидом Ваш путь начнется у «Каскада» — грандиозной лестницы с фонтанами, скульптурами и захватывающим видом на Ереван и Арарат. Спустившись вниз, вы окажетесь в парке Мартироса Сарьяна, творческом оазисе для художников. Затем посетите Консерваторию и Оперный театр, где классика и современность объединяются. На улице Абовяна оживают разные эпохи: старинные лавки и роскошные здания создают атмосферу истории. Северный проспект символизирует мост между прошлым и будущим, ведя к площади Республики — архитектурному шедевру с поющими фонтанами. Прогуливаясь по парку 2800-летия, вы увидите древние мотивы Урарту, переплетающиеся с динамикой воды и света. Завершите экскурсию на площади России, где когда-то стояла Эриванская крепость, символизирующая дружбу и сочетание прошлого и современности. Этот аудиогид идеально подходит для туристов и местных жителей, желающих узнать больше о Ереване. Прогуливаясь по городу, вы насладитесь уникальными видами, ощутите ритм и энергию столицы, которая никогда не спит. Важная информация:
- Экскурсия проходит без гида.
- Как проходит аудиоэкскурсия: 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
- Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We.
- Go.
- Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- Совершите аудиопрогулку в любое удобное для вас время.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каскад
- Площадь Республики
- Оперный театр
- Кинотеатр «Москва»
- Парк 2800-летия Еревана
- Памятник Мартиросу Сарьяну
- Северный проспект
- Карабала
Что включено
- Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - возьмите свои
Место начала и завершения?
Улица Таманяна, 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Экскурсия проходит без гида
- Как проходит аудиоэкскурсия:
- 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
- 2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке "Покупки" вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку "Скачать", чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон
- 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
- 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона)
- Совершите аудиопрогулку в любое удобное для вас время
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Хорошая большая экскурсия по Еревану. Доступно
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