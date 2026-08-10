Ереван: большая обзорная аудиопрогулка

Погрузитесь в уникальную атмосферу города, где прошлое и настоящее переплетаются, создавая неповторимый колорит.

Экскурсия пройдет по самым значимым местам, от величественного Каскада до культурных центров и оживленных площадей.
5
1 отзыв
Ереван: большая обзорная аудиопрогулка
Ереван: большая обзорная аудиопрогулка
Ереван: большая обзорная аудиопрогулка

Описание аудиогида

Откройте для себя Ереван — столицу древней Армении с нашим аудиогидом Ваш путь начнется у «Каскада» — грандиозной лестницы с фонтанами, скульптурами и захватывающим видом на Ереван и Арарат. Спустившись вниз, вы окажетесь в парке Мартироса Сарьяна, творческом оазисе для художников. Затем посетите Консерваторию и Оперный театр, где классика и современность объединяются. На улице Абовяна оживают разные эпохи: старинные лавки и роскошные здания создают атмосферу истории. Северный проспект символизирует мост между прошлым и будущим, ведя к площади Республики — архитектурному шедевру с поющими фонтанами. Прогуливаясь по парку 2800-летия, вы увидите древние мотивы Урарту, переплетающиеся с динамикой воды и света. Завершите экскурсию на площади России, где когда-то стояла Эриванская крепость, символизирующая дружбу и сочетание прошлого и современности. Этот аудиогид идеально подходит для туристов и местных жителей, желающих узнать больше о Ереване. Прогуливаясь по городу, вы насладитесь уникальными видами, ощутите ритм и энергию столицы, которая никогда не спит. Важная информация:
  • Экскурсия проходит без гида.
  • Как проходит аудиоэкскурсия: 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
  • Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We.
  • Go.
  • Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Совершите аудиопрогулку в любое удобное для вас время.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Каскад
  • Площадь Республики
  • Оперный театр
  • Кинотеатр «Москва»
  • Парк 2800-летия Еревана
  • Памятник Мартиросу Сарьяну
  • Северный проспект
  • Карабала
Что включено
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит в цену
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены - возьмите свои
Место начала и завершения?
Улица Таманяна, 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проходит без гида
  • Как проходит аудиоэкскурсия:
  • 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play)
  • 2. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке "Покупки" вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку "Скачать", чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон
  • 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах
  • 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона)
  • Совершите аудиопрогулку в любое удобное для вас время
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
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1
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Хорошая большая экскурсия по Еревану. Доступно
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