Мастерские, где скульпторы создают традиционные изделия из камня
Самая старая церковь Еревана
Смотровая площадка у Парка Победы
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Описание
Древний и юный, мудрый и по-детски наивный, гордый и сдержанный — исследуйте все грани Еревана на увлекательной экскурсии по городу.
Прогулка по столице Армении пройдёт по центру города и займёт два часа.
В самом начале маршрута вы подниметесь на смотровую площадку и полюбуетесь городом с высоты птичьего полёта, увидите старинные дома и новые кварталы.
Затем вы спуститесь по мраморным лестницам монументального ереванского Каскада, услышите историю восстановления этого легендарного памятника советской эпохи и полюбуетесь модернистскими скульптурами. Вы восхититесь работой мастеров, которые продолжают традиции древних армянских зодчих и создают хачкары — скульптуры из камня с христианскими символами.
Далее вы исследуете Голубую мечеть, а после отдохнёте под деревом, где в прошлом вели беседы великие армянские писатели и деятели искусства.
Прогулка завершится экскурсией по старейшему храму Еревана — главному символу Армении. Насладитесь прохладой величественного здания и погрузитесь в его историю, отыскав часть старой кладки храма.
Как проходит аудиоэкскурсия:
1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Ответы на вопросы
Что входит
Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Сараландж, Ереван
Завершение: Улица Рафаэля Исраеляна, 21, Ереван
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
Инструкция по установке аудиогида
1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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