Древний и юный, мудрый и по-детски наивный, гордый и сдержанный — исследуйте все грани Еревана на увлекательной экскурсии по городу.

Прогулка по столице Армении пройдёт по центру города и займёт два часа.

В самом начале маршрута вы подниметесь на смотровую площадку и полюбуетесь городом с высоты птичьего полёта, увидите старинные дома и новые кварталы.

Затем вы спуститесь по мраморным лестницам монументального ереванского Каскада, услышите историю восстановления этого легендарного памятника советской эпохи и полюбуетесь модернистскими скульптурами. Вы восхититесь работой мастеров, которые продолжают традиции древних армянских зодчих и создают хачкары — скульптуры из камня с христианскими символами.

Далее вы исследуете Голубую мечеть, а после отдохнёте под деревом, где в прошлом вели беседы великие армянские писатели и деятели искусства.

Прогулка завершится экскурсией по старейшему храму Еревана — главному символу Армении. Насладитесь прохладой величественного здания и погрузитесь в его историю, отыскав часть старой кладки храма.

Как проходит аудиоэкскурсия: