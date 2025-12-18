Фиолетово, Дилижан и Севан за один день - из Еревана
Побывать в селе молокан, изучить армянскую Швейцарию и увидеть одно из самых красивых озёр страны
Откройте Армению с новой стороны! Вы не только посетите известные локации — озеро Севан, старинный монастырь Севанаванк и уютный Дилижан.
Но и побываете в гостях у молокан-староверов в селе Фиолетово: познакомитесь с их культурой и бытом и изучите необычную для Армении архитектуру.
Описание экскурсии
Озеро Севан (30 мин) Одно из красивейших озёр Кавказа. Расположено в горной чаше на высоте 1916 метров над уровнем моря. Полюбуемся его красотой и выясним, правда ли, что воды озера меняют цвет как хамелеон.
Монастырь Севанаванк (30 мин) Святыня 9 века на Севанском полуострове. С вершины холма открывается восхитительный вид на лазурный Севан. Полюбуемся панорамами и обсудим древнюю историю храма, связанную с распространением христианства.
Город Дилижан (1 ч) Все прелести дикой природы вокруг: бархатные холмы и горы, покрытые разнотравьем и лиственными лесами с примесью сосны. Мы погуляем по центру, посетим знаменитую улицу Шарамбеян и памятник «Мимино».
Фиолетово (50 мин) Необычное село, где живут потомки молокан-староверов, переселившихся в эти места из Тамбовской губернии более 200 лет назад. Они сохранили свои традиции, культуру и быт. Вы увидите необычную для Армении архитектуру с преобладанием белых домов и голубых ставней и ощутите атмосферу «живой машины времени». По желанию можем организовать здесь чаепитие с самоваром.
Вы узнаете:
О культуре молокан — представителей отдельной ветви христианства, их быте и старинных обычаях
Почему Дилижан называют армянской Швейцарией
Какая единственная река вытекает из озера Севан и сколько рек впадает в него
Легенду о девушке, которая до сих ждёт своего возлюбленного с озера
Организационные детали
В поездке вас будет сопровождать один из профессиональных гидов нашей команды
Поедем на комфортабельном седане, джипе или минивэне с кондиционером. Дорога занимает около трёх часов в обе стороны
Отдельно оплачивается: чаепитие в Фиолетово (чай из самовара, пирожки с картошкой и квашеной капустой) — 3000 драмов ($7,8) за чел., обед — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
С любой точки Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Акоп — Организатор в Ереване
Провёл экскурсии для 882 туристов
Я представляю официальное туристическое агентство, работающее с 2011 года. Все наши гиды любят свою страну, знают о ней множество интересных фактов и с радостью поделятся накопленными знаниями с вами.