Откройте Армению с новой стороны! Вы не только посетите известные локации — озеро Севан, старинный монастырь Севанаванк и уютный Дилижан. Но и побываете в гостях у молокан-староверов в селе Фиолетово: познакомитесь с их культурой и бытом и изучите необычную для Армении архитектуру.

Описание экскурсии

Озеро Севан (30 мин)

Одно из красивейших озёр Кавказа. Расположено в горной чаше на высоте 1916 метров над уровнем моря. Полюбуемся его красотой и выясним, правда ли, что воды озера меняют цвет как хамелеон.

Монастырь Севанаванк (30 мин)

Святыня 9 века на Севанском полуострове. С вершины холма открывается восхитительный вид на лазурный Севан. Полюбуемся панорамами и обсудим древнюю историю храма, связанную с распространением христианства.

Город Дилижан (1 ч)

Все прелести дикой природы вокруг: бархатные холмы и горы, покрытые разнотравьем и лиственными лесами с примесью сосны. Мы погуляем по центру, посетим знаменитую улицу Шарамбеян и памятник «Мимино».

Фиолетово (50 мин)

Необычное село, где живут потомки молокан-староверов, переселившихся в эти места из Тамбовской губернии более 200 лет назад. Они сохранили свои традиции, культуру и быт. Вы увидите необычную для Армении архитектуру с преобладанием белых домов и голубых ставней и ощутите атмосферу «живой машины времени». По желанию можем организовать здесь чаепитие с самоваром.

Вы узнаете:

О культуре молокан — представителей отдельной ветви христианства, их быте и старинных обычаях

Почему Дилижан называют армянской Швейцарией

Какая единственная река вытекает из озера Севан и сколько рек впадает в него

Легенду о девушке, которая до сих ждёт своего возлюбленного с озера

Организационные детали