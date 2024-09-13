О Олег Здравствуй, Ереван Это наше первое путешествие в Армению. И знакомство с Ереваном получилось лёгким, приятным и тёплым благодаря Нерсесу и Марине. Щедрота души, любовь к стране и внимательность к нам просто покорили. Спасибо им огромное! Всем рассказываем, как нам повезло.

Е Елена Здравствуй, Ереван Замечательный, исключительно грамотный, вежливый и приятный гид. Встретили в аэропорту, прогулка по городу с учётом моих ограничений в движении, масса интересной информации. Влюбилась в этот город! Благодарю от всей души. Всем рекомендую.

Д Денис Здравствуй, Ереван Нерсес - великолепный гид, очень клиентоориентированный. У нас было мало времени, но он прекрасно построил экскурсию, и мы успели посмотреть основные достопримечательности Еревана.

А Алла Атмосферный Ереван в ваших фотоисториях читать дальше и это вызывает уважение. Общаться во время экскурсии было очень приятно, всем нашим пожеланиям Арташ шел навстречу. Очень рекомендую данную экскурсию и гида. Очень хорошая экскурсия! Много интересной информации и о Ереване, и об Армении. Арташ очень увлечен историей своей страны, города, народа,

Н Наталья Атмосферный Ереван в ваших фотоисториях Очень душевно, интересно и с большой любовью к истории города и страны. Особенно, если вы приехали первый раз очень рекомендую узнать город, совместив прогулку с прекрасными фотографиями. Обнимаю всю Армению. Спасибо!