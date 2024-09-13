Дом-музей Параджанова – экскурсии в Ереване

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом-музей Параджанова» в Ереване, цены от €25. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Здравствуй, Ереван
Пешая
20 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Здравствуй, Ереван: индивидуальная экскурсия по городу контрастов
Погрузитесь в атмосферу Еревана, одного из древнейших городов мира. Узнайте его историю, полюбуйтесь видами и попробуйте знаменитый армянский коньяк
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
90 за всё до 3 чел.
Атмосферный Ереван в ваших фотоисториях
Пешая
4 отзыва
3.5 часа
Фотопрогулка
Атмосферный Ереван в ваших фотоисториях
Исследовать город с гидом-фотографом и получить яркие профессиональные кадры на память
Начало: Каскад, у памятника Александра Таманяна
22 сен в 09:30
23 сен в 09:30
от 90 за человека
Ереван в деталях на групповой экскурсии
Пешая
3.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Ереван в деталях на групповой экскурсии
Первое свидание с Ереваном: богатая история, оригинальная архитектура и интересные факты о городе
Начало: На площади Республики
Расписание: в субботу в 10:00
21 сен в 10:00
28 сен в 10:00
25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    13 сентября 2024
    Здравствуй, Ереван
    Это наше первое путешествие в Армению. И знакомство с Ереваном получилось лёгким, приятным и тёплым благодаря Нерсесу и Марине. Щедрота души, любовь к стране и внимательность к нам просто покорили. Спасибо им огромное! Всем рассказываем, как нам повезло.
    Это наше первое путешествие в Армению. И знакомство с Ереваном получилось лёгким, приятным и тёплым благодаряЭто наше первое путешествие в Армению. И знакомство с Ереваном получилось лёгким, приятным и тёплым благодаряЭто наше первое путешествие в Армению. И знакомство с Ереваном получилось лёгким, приятным и тёплым благодаря
  • Е
    Елена
    6 августа 2024
    Здравствуй, Ереван
    Замечательный, исключительно грамотный, вежливый и приятный гид. Встретили в аэропорту, прогулка по городу с учётом моих ограничений в движении, масса интересной информации. Влюбилась в этот город! Благодарю от всей души. Всем рекомендую.
    Замечательный, исключительно грамотный, вежливый и приятный гид. Встретили в аэропорту, прогулка по городу с учётом моих
  • Д
    Денис
    14 июня 2024
    Здравствуй, Ереван
    Нерсес - великолепный гид, очень клиентоориентированный. У нас было мало времени, но он прекрасно построил экскурсию, и мы успели посмотреть основные достопримечательности Еревана.
  • А
    Алла
    20 марта 2024
    Атмосферный Ереван в ваших фотоисториях
    Очень хорошая экскурсия! Много интересной информации и о Ереване, и об Армении. Арташ очень увлечен историей своей страны, города, народа,
    читать дальше

    и это вызывает уважение. Общаться во время экскурсии было очень приятно, всем нашим пожеланиям Арташ шел навстречу. Очень рекомендую данную экскурсию и гида.

  • Н
    Наталья
    3 марта 2024
    Атмосферный Ереван в ваших фотоисториях
    Очень душевно, интересно и с большой любовью к истории города и страны. Особенно, если вы приехали первый раз очень рекомендую узнать город, совместив прогулку с прекрасными фотографиями. Обнимаю всю Армению. Спасибо!
  • А
    Анна
    6 ноября 2023
    Атмосферный Ереван в ваших фотоисториях
    Фотопрогулка понравилась, маршрут соответствует описанию и есть хорошие фотографии:)
    Фотопрогулка понравилась, маршрут соответствует описанию

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Дом-музей Параджанова»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Здравствуй, Ереван
  2. Атмосферный Ереван в ваших фотоисториях
  3. Ереван в деталях на групповой экскурсии
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Озеро Севан
  2. Площадь Республики
  3. Самое главное
  4. Дилижан
  5. Гегард
  6. Гарни
  7. Хор Вирап
  8. Гора Арарат
  9. Северный проспект
  10. Эчмиадзин
Сколько стоит экскурсия по Еревану в сентябре 2024
Сейчас в Ереване в категории "Дом-музей Параджанова" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 90. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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