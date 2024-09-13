4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Здравствуй, Ереван: индивидуальная экскурсия по городу контрастов
Погрузитесь в атмосферу Еревана, одного из древнейших городов мира. Узнайте его историю, полюбуйтесь видами и попробуйте знаменитый армянский коньяк
Завтра в 09:00
19 сен в 09:00
€90 за всё до 3 чел.
3.5 часа
Фотопрогулка
Атмосферный Ереван в ваших фотоисториях
Исследовать город с гидом-фотографом и получить яркие профессиональные кадры на память
Начало: Каскад, у памятника Александра Таманяна
22 сен в 09:30
23 сен в 09:30
от €90 за человека
3.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Ереван в деталях на групповой экскурсии
Первое свидание с Ереваном: богатая история, оригинальная архитектура и интересные факты о городе
Начало: На площади Республики
Расписание: в субботу в 10:00
21 сен в 10:00
28 сен в 10:00
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег13 сентября 2024Это наше первое путешествие в Армению. И знакомство с Ереваном получилось лёгким, приятным и тёплым благодаря Нерсесу и Марине. Щедрота души, любовь к стране и внимательность к нам просто покорили. Спасибо им огромное! Всем рассказываем, как нам повезло.
- ЕЕлена6 августа 2024Замечательный, исключительно грамотный, вежливый и приятный гид. Встретили в аэропорту, прогулка по городу с учётом моих ограничений в движении, масса интересной информации. Влюбилась в этот город! Благодарю от всей души. Всем рекомендую.
- ДДенис14 июня 2024Нерсес - великолепный гид, очень клиентоориентированный. У нас было мало времени, но он прекрасно построил экскурсию, и мы успели посмотреть основные достопримечательности Еревана.
- ААлла20 марта 2024Очень хорошая экскурсия! Много интересной информации и о Ереване, и об Армении. Арташ очень увлечен историей своей страны, города, народа,
- ННаталья3 марта 2024Очень душевно, интересно и с большой любовью к истории города и страны. Особенно, если вы приехали первый раз очень рекомендую узнать город, совместив прогулку с прекрасными фотографиями. Обнимаю всю Армению. Спасибо!
- ААнна6 ноября 2023Фотопрогулка понравилась, маршрут соответствует описанию и есть хорошие фотографии:)
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Дом-музей Параджанова»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ереване
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ереване
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Еревану в сентябре 2024
Сейчас в Ереване в категории "Дом-музей Параджанова" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 90. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Ереване на 2024 год по теме «Дом-музей Параджанова», 24 ⭐ отзыва, цены от €25. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь