Едем от древнего монастыря Хор Вирап с панорамой Арарата — к Нораванку, спрятанному в красном каньоне, и прохладному курорту «Джермук». Вы полюбуетесь величественными горами и познакомитесь с традициями местного гостеприимства. А на обратном пути заглянете на винодельню в Арени, чтобы узнать о производстве армянских вин и при желании попробовать их.

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Описание экскурсии

Монастырь Хор Вирап — одно из самых узнаваемых мест Армении. Вы услышите легенды обители, узнаете о её роли в принятии христианства и полюбуетесь знаменитым видом на Арарат.

Монастырь Нораванк — средневековый ансамбль среди ярко-красных скал. Поговорим о его устройстве и о том, почему такие комплексы становились не только духовными, но и культурными и образовательными центрами.

«Джермук» — уютный горный курорт с минеральными источниками. Прогуляемся по городу и по возможности посетим водопад «Волосы русалки».

Винодельня в Арени — на обратном пути вы познакомитесь с местными сортами винограда и многовековыми традициями армянского вина. Для гостей предусмотрена бесплатная дегустация.

Приблизительный тайминг:

8:00 — выезд из Еревана

9:00–9:40 — Хор Вирап

11:10–12:00 — Нораванк

13:00–14:00 — обед

15:00–17:00 — «Джермук» и водопад

на обратном пути — винодельня и дегустация

~20:00 — возвращение в Ереван

Организационные детали