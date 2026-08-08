Мои заказы

Хор Вирап и Нораванк: путь к горам, легендам и вину

Увидеть главные символы юга Армении
Едем от древнего монастыря Хор Вирап с панорамой Арарата — к Нораванку, спрятанному в красном каньоне, и прохладному курорту «Джермук». Вы полюбуетесь величественными горами и познакомитесь с традициями местного гостеприимства.

А на обратном пути заглянете на винодельню в Арени, чтобы узнать о производстве армянских вин и при желании попробовать их.
Хор Вирап и Нораванк: путь к горам, легендам и вину
Хор Вирап и Нораванк: путь к горам, легендам и вину
Хор Вирап и Нораванк: путь к горам, легендам и вину

Описание экскурсии

Монастырь Хор Вирап — одно из самых узнаваемых мест Армении. Вы услышите легенды обители, узнаете о её роли в принятии христианства и полюбуетесь знаменитым видом на Арарат.

Монастырь Нораванк — средневековый ансамбль среди ярко-красных скал. Поговорим о его устройстве и о том, почему такие комплексы становились не только духовными, но и культурными и образовательными центрами.

«Джермук» — уютный горный курорт с минеральными источниками. Прогуляемся по городу и по возможности посетим водопад «Волосы русалки».

Винодельня в Арени — на обратном пути вы познакомитесь с местными сортами винограда и многовековыми традициями армянского вина. Для гостей предусмотрена бесплатная дегустация.

Приблизительный тайминг:
8:00 — выезд из Еревана
9:00–9:40 — Хор Вирап
11:10–12:00 — Нораванк
13:00–14:00 — обед
15:00–17:00 — «Джермук» и водопад
на обратном пути — винодельня и дегустация
~20:00 — возвращение в Ереван

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе — в зависимости от размера группы. Детское кресло — по запросу
  • Дегустация вина для путешественников 18+ входит в стоимость, обед — по желанию, за доплату
  • Обратите внимание: нам предстоят прогулки по неровным поверхностям — рассчитывайте свои силы
  • Зимой посещение водопада «Волосы русалки» может быть невозможно из-за погодных условий
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет€30
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Консерватории имени Комитаса
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид
Давид — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — команда, которая влюбляет в Армению с первой поездки. Организуем групповые и индивидуальные программы, в которых есть всё: горы, древние монастыри, вкусная еда, красивые дороги и та самая атмосфера, за которой хочется возвращаться. Мы про путешествия, где вы отдыхаете, удивляетесь и по-настоящему чувствуете страну.

Входит в следующие категории Еревана

Похожие экскурсии на «Хор Вирап и Нораванк: путь к горам, легендам и вину»

Тайны Армении: Хор Вирап, Нораванк, Арени, Джермук
На автобусе
12 часов
-
19%
61 отзыв
Групповая
Тайны Армении: Хор Вирап, Нораванк, Арени, Джермук
Увидеть старинные монастыри, попробовать вино и минеральную воду и погрузиться в историю
Начало: У главного входа в консерваторию
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€35€43 за человека
Хор Вирап, Нораванк, Джермук и винные традиции Арени (из Еревана)
На автобусе
12 часов
-
24%
17 отзывов
Групповая
Хор Вирап, Нораванк, Джермук и винные традиции Арени (из Еревана)
Почувствовать контрасты юга Армении - от сакральных мест до гастрономических открытий
Начало: У Каскада
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€28€37 за человека
На юг Армении: Хор Вирап, Нораванк и вина Арени
На машине
9 часов
27 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
На юг Армении: Хор Вирап, Нораванк и вина Арени
Путешествие в южные земли Армении: откройте тайны Хор Вирапа, древности Нораванка и насладитесь вином из села Арени
Начало: Возле информационно-туристического центра Еревана
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€50 за человека
Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
На машине
7 часов
206 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
Отправьтесь в увлекательное путешествие по югу Армении. Посетите древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, насладитесь видами Арарата и попробуйте вино Арени
Начало: У вашего места проживания
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €160 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ереване
-23%
до 4 сентября
€30 за человека