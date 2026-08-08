Хор Вирап и Нораванк: путь к горам, легендам и вину
Увидеть главные символы юга Армении
Едем от древнего монастыря Хор Вирап с панорамой Арарата — к Нораванку, спрятанному в красном каньоне, и прохладному курорту «Джермук». Вы полюбуетесь величественными горами и познакомитесь с традициями местного гостеприимства.
А на обратном пути заглянете на винодельню в Арени, чтобы узнать о производстве армянских вин и при желании попробовать их.
Описание экскурсии
Монастырь Хор Вирап — одно из самых узнаваемых мест Армении. Вы услышите легенды обители, узнаете о её роли в принятии христианства и полюбуетесь знаменитым видом на Арарат.
Монастырь Нораванк — средневековый ансамбль среди ярко-красных скал. Поговорим о его устройстве и о том, почему такие комплексы становились не только духовными, но и культурными и образовательными центрами.
«Джермук» — уютный горный курорт с минеральными источниками. Прогуляемся по городу и по возможности посетим водопад «Волосы русалки».
Винодельня в Арени — на обратном пути вы познакомитесь с местными сортами винограда и многовековыми традициями армянского вина. Для гостей предусмотрена бесплатная дегустация.
Приблизительный тайминг: 8:00 — выезд из Еревана 9:00–9:40 — Хор Вирап 11:10–12:00 — Нораванк 13:00–14:00 — обед 15:00–17:00 — «Джермук» и водопад на обратном пути — винодельня и дегустация ~20:00 — возвращение в Ереван
Организационные детали
Едем на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе — в зависимости от размера группы. Детское кресло — по запросу
Дегустация вина для путешественников 18+ входит в стоимость, обед — по желанию, за доплату
Обратите внимание: нам предстоят прогулки по неровным поверхностям — рассчитывайте свои силы
Зимой посещение водопада «Волосы русалки» может быть невозможно из-за погодных условий
С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
€30
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Консерватории имени Комитаса
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы — команда, которая влюбляет в Армению с первой поездки. Организуем групповые и индивидуальные программы, в которых есть всё: горы, древние монастыри, вкусная еда, красивые дороги и та самая атмосфера, за которой хочется возвращаться. Мы про путешествия, где вы отдыхаете, удивляетесь и по-настоящему чувствуете страну.
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