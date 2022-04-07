Храм Хор Вирап, монастырь Нораванк, винный завод Арени

Храм Хор Вирап, монастырь Нораванк, винный завод Арени
Храм Хор Вирап, монастырь Нораванк, винный завод Арени
Храм Хор Вирап, монастырь Нораванк, винный завод Арени
Храм Хор Вирап, монастырь Нораванк, винный завод Арени
Храм Хор Вирап, монастырь Нораванк, винный завод Арени

Что вас ожидает 🤩

  • Араратская долина
  • Монастырь Хор Вирап
  • Винный Завод Арени
  • Монастырь Нораванк
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем Вас совершить путешествие на юг Армении через Араратскую долину.

Мы посетим церковь Хор Вирап, которая послужила местом заточения почитаемого Св. Григория Просветителя. Отсюда началось крещение Армении - первого государства, ставшего христианским раньше Рима. Ранее здесь располагалась прежняя столица Армении – Арташат, построенная по специальному проекту знаменитого полководца Карфагена Ганнибала, нашедшего пристанище в Армении после поражения в войне с Римом.

Храм расположен в Араратской долине. Он ближе всех других достопримечательностей в Арарату. Поездка сюда подарит Вам наилучший ракурс для фото на фоне библейской горы с двумя вершинами и Вы увезете с собой замечательные снимки.

При благоприятных погодных условиях мы сможем отправиться в живописное ущелье, окаймленное терракотовыми скалами, чтобы насладиться великолепной природой Армении и увидеть монастырь Нораванк.

В завершении поездки вас ждет дегустация вин на винном заводе Арени.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Входные билеты по программе
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: Вторник в 09:45
Экскурсия длится около 6.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вторник в 09:45

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

🚗На машине🧒Можно с детьми☀️На весь день📜История и культураДегустационные туры🍤ГастрономическиеСоборы и храмы⛪️Монастыри, церкви, храмыВинодельни🍷Винные турыФабрики и заводы

Еще несколько похожих предложений в Ереване

Манящая Армения: Хор Вирап, Арени винный завод, монастырь Нораванк
7 часов
Индивидуальная
Тигран
Нет отзывов
Манящая Армения: Хор Вирап, Арени винный завод, монастырь Нораванк
Украсьте свой день этим чудесным туром, который начинается с посещения монастыря Хор Вирап, прекрасного места, откуда
$145 за 1-7 чел.
Хор Вирап, Нораванк, винный завод «Ин Арени», Джермук
11 часов
Индивидуальная
Liza
Нет отзывов
Хор Вирап, Нораванк, винный завод «Ин Арени», Джермук
За день этой насыщенной поездки вы увидите Хор Вирап, Нораванк и Арени
$157.80 за 1-3 чел.
Тур на Хор Вирап - Дегустация вина - Пещера Птиц - Монастырь Нораванк
8 часов
Индивидуальная
Андраник
5
1 отзыв
Тур на Хор Вирап - Дегустация вина - Пещера Птиц - Монастырь Нораванк
Вас ждёт экскурсия на Хор Вирап - Арени (дегустация вина) - Пещера Птиц - Монастырь Нораванк
от $115 за 1-6 чел.
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени, винный завод «Ин Арени» (дегустация вин)
8 часов
🚌 На автобусе
Входной билет
Liza
Нет отзывов
Хор Вирап, Нораванк, пещера Арени, винный завод «Ин Арени» (дегустация вин)
Армения известна многими местами обязательными к посещению, но самая известная, пожалуй, библейская гора Арарат! Именно
$131 за 1-3 чел.
Хор Вирап, Нораванк, винный завод «Ин Арени», пещера Арени, монастырь Татев
13 часов
Индивидуальная
Liza
Нет отзывов
Хор Вирап, Нораванк, винный завод «Ин Арени», пещера Арени, монастырь Татев
Армения известна многими метсами обязательными к посещению, но самая известная, пожалуй, библейская гора Арарат
$199.20 за 1-3 чел.
От подножия Арарата до истоков виноделия: Хор Вирап - Нораванк - Арени
5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
JUSTTRAVEL
4.9
25 отзывов
От подножия Арарата до истоков виноделия: Хор Вирап - Нораванк - Арени
На нашей экскурсии вы побываете на юге Армении, в краю гор, древних храмов и вина
$25 за 1 человека
Дороги древности: Хор-Вирап, Арени, Татев и Нораванк
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Valentine
4.9
7 отзывов
Дороги древности: Хор-Вирап, Арени, Татев и Нораванк
Побывать у подножия Арарата и в Пещере птиц, посетить храмы и монастыри и услышать историю Армении
от 200 за 1-2 чел.
Винный тур: Хор Вирап - Арени - Нораванк
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
АННА
4.9
39 отзывов
Винный тур: Хор Вирап - Арени - Нораванк
Увидеть древние монастыри, полюбоваться природой и попробовать вино в гостях у армянской семьи
от 120 за 1-2 чел.
Шелковый путь, пещера Арени, монастыри Хор Вирап и Нораванк
6.5 часов
Индивидуальная
Валентина
5
1 отзыв
Шелковый путь, пещера Арени, монастыри Хор Вирап и Нораванк
Автомобильно-пешеходная экскурсия по одному из красивых маршрутов Армении
от $150 за 1-3 чел.
Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Арутюн
4.9
87 отзывов
Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
Красоты природы, рукотворные древности и винная дегустация в авто-путешествии
100 за 1-5 чел.
Хор Вирап - Арени - Нораванк
6 часов
Индивидуальная
Левон
5
3 отзыва
Хор Вирап - Арени - Нораванк
Во время экскурсии вы посетите Хор Вирап - одно из главнейших мест для посещения мест в Армении
$135 за 1-4 чел.
Хор Вирап, храм Гарни, монастырь Гегард
7 часов
Индивидуальная
Liza
Нет отзывов
Хор Вирап, храм Гарни, монастырь Гегард
Планируя путешествие в Армению, обязательно включите в ваши планы посещение Хора Вирап Храма Гарни и Гегарда
$114 за 1-3 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ереване
ХОРОШО
🇦🇲
ТАМ