Приглашаем Вас совершить путешествие на юг Армении через Араратскую долину.

Мы посетим церковь Хор Вирап, которая послужила местом заточения почитаемого Св. Григория Просветителя. Отсюда началось крещение Армении - первого государства, ставшего христианским раньше Рима. Ранее здесь располагалась прежняя столица Армении – Арташат, построенная по специальному проекту знаменитого полководца Карфагена Ганнибала, нашедшего пристанище в Армении после поражения в войне с Римом.

Храм расположен в Араратской долине. Он ближе всех других достопримечательностей в Арарату. Поездка сюда подарит Вам наилучший ракурс для фото на фоне библейской горы с двумя вершинами и Вы увезете с собой замечательные снимки.

При благоприятных погодных условиях мы сможем отправиться в живописное ущелье, окаймленное терракотовыми скалами, чтобы насладиться великолепной природой Армении и увидеть монастырь Нораванк.

В завершении поездки вас ждет дегустация вин на винном заводе Арени.