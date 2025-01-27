Мы исследуем яркие примеры религиозного наследия, которые олицетворяют духовную и культурную мощь армянского народа, в лесистой области Лори. Вы рассмотрите огромный купол Овананка, асимметрию Ахпата и фрески Ахталы и отыщете общие черты. Полюбуетесь живописными горными плато, бурной рекой и отвесными скалами.

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Описание экскурсии

Все монастыри на нашем пути — классические образцы армянской церковной архитектуры Средневековья, которая развивалась в 10–13 веках. Они построены из местного вулканического камня и имеют оригинальный декор в виде религиозных символов. Несмотря на индивидуальные особенности каждого из них, облики этих святынь сильно перекликаются, демонстрируя преемственность и традиции армянского зодчества.

Монастырь Ованаванк. Диаметр купола его притвора — 6,5 м, и он считается самым большим среди сооружений такого типа. Вы оцените его размеры, величие и красоту. Я расскажу о древних подземных ходах монастыря и объясню, для чего их использовали.

Монастырь Ахпат, включённый в Список наследия ЮНЕСКО. Его построил царь Ашот Багратуни в 10 веке. Вы узнаете, как переводится название этого места и как с ним связан мастер любовной лирики Саят-Нова.

Крепость и монастырь Ахтала с уникальными фресками близ границы Армении и Грузии. В разные периоды он принадлежал армянской, грузинской и греческой церквям. Вы услышите, как изначально назывался комплекс и какими природными дарами славятся земли, на которых он построен.

Организационные детали