Описание экскурсии
Все монастыри на нашем пути — классические образцы армянской церковной архитектуры Средневековья, которая развивалась в 10–13 веках. Они построены из местного вулканического камня и имеют оригинальный декор в виде религиозных символов. Несмотря на индивидуальные особенности каждого из них, облики этих святынь сильно перекликаются, демонстрируя преемственность и традиции армянского зодчества.
Монастырь Ованаванк. Диаметр купола его притвора — 6,5 м, и он считается самым большим среди сооружений такого типа. Вы оцените его размеры, величие и красоту. Я расскажу о древних подземных ходах монастыря и объясню, для чего их использовали.
Монастырь Ахпат, включённый в Список наследия ЮНЕСКО. Его построил царь Ашот Багратуни в 10 веке. Вы узнаете, как переводится название этого места и как с ним связан мастер любовной лирики Саят-Нова.
Крепость и монастырь Ахтала с уникальными фресками близ границы Армении и Грузии. В разные периоды он принадлежал армянской, грузинской и греческой церквям. Вы услышите, как изначально назывался комплекс и какими природными дарами славятся земли, на которых он построен.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Kia Sorento
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет
- Мы проедем через три региона Армении, высота над уровнем моря будет составлять от 300 до 1500 м, поэтому вне зависимости от погоды в Ереване позаботьтесь о куртке, солнцезащитном средстве и удобной обуви