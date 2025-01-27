Из Еревана - к величественным монастырям эпохи Средневековья

Найти схожее в разном в архитектуре святынь северного региона Армении
Мы исследуем яркие примеры религиозного наследия, которые олицетворяют духовную и культурную мощь армянского народа, в лесистой области Лори. Вы рассмотрите огромный купол Овананка, асимметрию Ахпата и фрески Ахталы и отыщете общие черты. Полюбуетесь живописными горными плато, бурной рекой и отвесными скалами.
Из Еревана - к величественным монастырям эпохи Средневековья
Из Еревана - к величественным монастырям эпохи Средневековья
Из Еревана - к величественным монастырям эпохи Средневековья
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Все монастыри на нашем пути — классические образцы армянской церковной архитектуры Средневековья, которая развивалась в 10–13 веках. Они построены из местного вулканического камня и имеют оригинальный декор в виде религиозных символов. Несмотря на индивидуальные особенности каждого из них, облики этих святынь сильно перекликаются, демонстрируя преемственность и традиции армянского зодчества.

Монастырь Ованаванк. Диаметр купола его притвора — 6,5 м, и он считается самым большим среди сооружений такого типа. Вы оцените его размеры, величие и красоту. Я расскажу о древних подземных ходах монастыря и объясню, для чего их использовали.

Монастырь Ахпат, включённый в Список наследия ЮНЕСКО. Его построил царь Ашот Багратуни в 10 веке. Вы узнаете, как переводится название этого места и как с ним связан мастер любовной лирики Саят-Нова.

Крепость и монастырь Ахтала с уникальными фресками близ границы Армении и Грузии. В разные периоды он принадлежал армянской, грузинской и греческой церквям. Вы услышите, как изначально назывался комплекс и какими природными дарами славятся земли, на которых он построен.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Kia Sorento
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет
  • Мы проедем через три региона Армении, высота над уровнем моря будет составлять от 300 до 1500 м, поэтому вне зависимости от погоды в Ереване позаботьтесь о куртке, солнцезащитном средстве и удобной обуви

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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