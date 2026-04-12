12 отзывов оставили туристы

Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард
Откройте величие армянской архитектуры: храм Гарни и монастырь Гегард ждут вас в этой экскурсии
Предлагаем вам незабываемое путешествие по святым местам Армении, где каждый камень дышит историей. Начнем наш маршрут с Арки Чаренца, откуда открывается великолепный вид на Ереван и гору Арарат. Затем мы читать дальшеуменьшить
посетим храм Гарни, где вы узнаете о его уникальной истории и архитектуре.
После этого нас ждет монастырь Гегард, высеченный в скале, который поражает своей красотой и тайнами.
Мы погрузимся в атмосферу древней Армении, насладимся армянскими сладостями и сухофруктами, а также узнаем о копье Лонгина и целебном роднике.
Входной билет в Гарни оплачивается отдельно, а комфортное путешествие на автомобиле Toyota Ipsum с Wi-Fi сделает вашу поездку еще более приятной
Арка Чаренца — любимое место именитого армянского писателя — подарит нам пасторальный пейзаж. По одну сторону от вас раскинется Ереван, по другую — гора Арарат, хорошо просматриваемая в утренних лучах.
Храм бога солнца
Вы исследуете Гарни — памятник эпохи эллинизма, который неоднократно воссоздавался из руин. На территории храма сохранились остатки древней крепости царского дворца и здание бани III века. Вы узнаете, почему столбов именно 24, благодаря кому уцелела языческая святыня в период насаждения христианства и какое послание оставили потомкам римляне-строители. А по дороге к храму мои друзья угостят вас армянскими сладостями и сухофруктами.
Пещерный монастырь
Дух захватывает, когда заходишь в пещеру, полностью выдолбленную в скале! Трудно представить, что все комнаты сделаны людьми, у которых не было сложных инструментов, а была лишь вера. Мы заглянем в небольшие пещерные кельи, часовни, и хачкары, вырезанные на поверхности прилегающей скалы. Я расскажу об истории монастыря и главной реликвии — копье Лонгина, которым пронзили тело Иисуса Христа. По легенде, один из монахов ударил копьем скалу, и с тех пор здесь бьет целебный родник.
Организационные детали
Входной билет в Гарни оплачивается отдельно. Стоимость — 1500 драмов.
Путешествие проходит на семиместном автомобиле Toyota Ipsum, где есть сидения с регулируемым ремнем безопасности, удобные для детей и Wi-Fi
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из любой точки Еревана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давид — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1451 туриста
Хочу показать вам Армению такой, какой её видит человек, любящий свою страну. Для меня это больше, чем просто работа. Кроме полезной информации, вы получите море ярких эмоций и хороших воспоминаний. читать дальшеуменьшить
В Армении каждый гость найдёт, чем себя занять.
Я люблю путешествовать, побывал более чем в 22 странах. Свободно говорю на русском и английском, люблю заниматься спортом, ходить в походы. Люблю экстрим. Знаю все самые живописные уголки моей страны и помогу вам выбрать идеальный тур.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 199 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
196
4
3
3
–
2
–
1
–
А
Анастасия
Впечатление от экскурсии- великолепное! Наш экскурсовод произвел впечатление своими знаниями, эрудицией, комфортным вождением и интересной программой. На любой вопрос- имеется грамотный ответ. Пейзажи впечатлили, подсказки как удачнее сделать фото оставили читать дальшеуменьшить
на память нам столько прекрасных фотографий(воспоминаний). Это и Арка Чаренца, у нас было удачное время увидеть прекрасный Арарат. Храм бога солнца и конечно монастырь в пещере, от которого захватывает дух. Наше посещение совпало с музыкальным сопровождением в монастыре, где эхо задерживается на 30 сек, это невероятно!! Благодарю за чудесное времяпровождение, удачи, успехов и процветания!!
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А
Алина
С Давидом у нас было 2 поездки. Очень приятно и интересно прошли наши экскурсии. Послушали интересный рассказ о каждом месте,в котором мы побывали,а также о том,что интересовало нас по пути,не остался читать дальшеуменьшить
без ответа ни один наш вопрос. Все было в озвученном тайминге. Отдельное спасибо за терпение наших детей,помощь с коляской,воду в машине. Бонусом Давид отлично фоткает)) Нашей большой компанией женщин и детей рекомендуем смело выбирать Давида 🙂
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А
Анечка
Экскурсия понравилась, информация интересная, виды шикарные 😍
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Н
Наталья
Поездка в Гарни и Гегард с гидом Давидом - это было именно то, что нужно для глубокого, но при этом лёгкого знакомства с Арменией. Давид оказался идеальным проводником. Его манера общения читать дальшеуменьшить
— спокойная, уважительная, без навязчивости — создавала ощущение дружеской прогулки. В ходе экскурсии мы узнали историю сооружений, о легендах и инженерных решениях древних строителей, загадали сокровенные желания))) На смотровой площадке с видом на Арарат к нам присоединился чёрный кот))) Экскурсия с Давидом — это баланс знаний, комфорта и душевности, а ещё атмосферные фотографии! Однозначно рекомендуем эту экскурсию!
+1
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Т
Татьяна
спасибо Давиду за прекрасную экскурсию! все прошло очень уютно и весело, для нас идеальный экскурсовод)
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А
Анатолий
Очень понравилась экскурсия с Давидом! На экскурсии мы много узнали о сегодняшней Армении, об истории и религии. Получили ответы на все свои вопросы, вкусно поели в хорошем ресторане на берегу озера читать дальшеуменьшить
Севан, и экскурсовод поделился с нами армянскими монеты в нашу коллекцию. Давид очень хорошо, интересно и с юмором провёл экскурсию, учёл все наши пожелания (добавили в программу экскурсии посещение Севана), был вежлив. Рекомендую!
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