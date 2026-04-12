12 отзывов оставили туристы

Предлагаем вам незабываемое путешествие по святым местам Армении, где каждый камень дышит историей. Начнем наш маршрут с Арки Чаренца, откуда открывается великолепный вид на Ереван и гору Арарат. Затем мы

посетим храм Гарни, где вы узнаете о его уникальной истории и архитектуре. После этого нас ждет монастырь Гегард, высеченный в скале, который поражает своей красотой и тайнами. Мы погрузимся в атмосферу древней Армении, насладимся армянскими сладостями и сухофруктами, а также узнаем о копье Лонгина и целебном роднике. Входной билет в Гарни оплачивается отдельно, а комфортное путешествие на автомобиле Toyota Ipsum с Wi-Fi сделает вашу поездку еще более приятной

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Библейская гора

Арка Чаренца — любимое место именитого армянского писателя — подарит нам пасторальный пейзаж. По одну сторону от вас раскинется Ереван, по другую — гора Арарат, хорошо просматриваемая в утренних лучах.

Храм бога солнца

Вы исследуете Гарни — памятник эпохи эллинизма, который неоднократно воссоздавался из руин. На территории храма сохранились остатки древней крепости царского дворца и здание бани III века. Вы узнаете, почему столбов именно 24, благодаря кому уцелела языческая святыня в период насаждения христианства и какое послание оставили потомкам римляне-строители. А по дороге к храму мои друзья угостят вас армянскими сладостями и сухофруктами.

Пещерный монастырь

Дух захватывает, когда заходишь в пещеру, полностью выдолбленную в скале! Трудно представить, что все комнаты сделаны людьми, у которых не было сложных инструментов, а была лишь вера. Мы заглянем в небольшие пещерные кельи, часовни, и хачкары, вырезанные на поверхности прилегающей скалы. Я расскажу об истории монастыря и главной реликвии — копье Лонгина, которым пронзили тело Иисуса Христа. По легенде, один из монахов ударил копьем скалу, и с тех пор здесь бьет целебный родник.

Организационные детали