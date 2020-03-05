12 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард

Насладиться панорамой у Арки Арарата и осмотреть древние святыни

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 6 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

65 за экскурсию

У этой экскурсии12 отзывов
4.83
David
Задать вопросОбычно отвечает за 31 мин.
David – Гид в Ереване
Вас ждут культовые архитектурные памятники страны и история 📖 армянского народа.

Я расскажу неожиданные факты о достопримечательностях, обычаях и культуре, а прекрасные виды помогут ощутить местный колорит.

Мы полюбуемся седыми вершинами Арарата и увидим, как солнечный луч пробивается сквозь окно, пронзая пространство храма.
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард

Что вас ожидает

Библейская гора
Арка Чаренца — любимое место именитого армянского писателя — подарит нам пасторальный пейзаж. По одну сторону от вас раскинется Ереван, по другую — гора Арарат, хорошо просматриваемая в утренних лучах.

Храм бога солнца
Вы исследуете Гарни — памятник эпохи эллинизма, который неоднократно воссоздавался из руин. На территории храма сохранились остатки древней крепости царского дворца и здание бани III века. Вы узнаете, почему столбов именно 24, благодаря кому уцелела языческая святыня в период насаждения христианства и какое послание оставили потомкам римляне-строители. А по дороге к храму мои друзья угостят вас армянскими сладостями и сухофруктами.

Пещерный монастырь
Дух захватывает, когда заходишь в пещеру, полностью выдолбленную в скале! Трудно представить, что все комнаты сделаны людьми, у которых не было сложных инструментов, а была лишь вера. Мы заглянем в небольшие пещерные кельи, часовни, и хачкары, вырезанные на поверхности прилегающей скалы. Я расскажу об истории монастыря и главной реликвии — копье Лонгина, которым пронзили тело Иисуса Христа. По легенде, один из монахов ударил копьем скалу, и с тех пор здесь бьет целебный родник.

Организационные детали

  • Входной билет в Гарни оплачивается отдельно. Стоимость — 1500 драммов.
  • Путешествие проходит на семиместном автомобиле Toyota Ipsum, где есть сидения с регулируемым ремнем безопасности, удобные для детей и Wi-Fi
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард
Святая Армения: храм Гарни и монастырь-пещера Гегард

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
David
David
Хочу показать вам Армению такой, какой ее видит человек, любящий свою страну. Для меня это больше, чем просто работа. Кроме полезной информации, вы получите море ярких эмоций и хороших воспоминаний. В Армении найдется чем заняться для всех типов людей. Я люблю путешествовать, побывал более чем в 16 странах. Свободно говорю на русском и английском, люблю заниматься спортом, ходить в походы. Люблю экстрим). Знаю все самые живописные уголки моей страны и помогу вам выбрать идеальный тур для вас.
Напишите мне

12 отзывов оставили туристы

5 марта 2020
Спасибо большое Давиду за прекрасное знакомство с Арменией! Благодаря его подходу было одинаково интересно изучать историю Армении двух парам абсолютно разных поколений. Отдельное хочется отменить его безупречное и безопасное вождение в горных серпантинах Еревана.
2 марта 2020
Армения, страна про красивую природу, про самобытную архитектуру, про многовековую культуру, про вино и потрясающий коньяк, НО самое главное, что это страна про чудесных людей! И нет ничего лучше, чем смотреть на неё своими глазами, а чувствовать через сердца людей, которые там живут. И независимо от того, что вы ждёте от этого маленького путешествия, поверьте, вы найдете всё и даже больше!
23 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась, и я считаю, что львиную долю в этом сыграл Давид. Давид рассказывал нам множество интересных фактов о местах посещения, о самой Армении. Вообще Давид разносторонне развитый эрудированный и вежливый человек. Эта потрясающая смесь качеств способствовала потрясающему времяпровождению!
Екатерина
26 января 2020
Очень понравилась экскурсия! Давид - чрезвычайно приятный, доброжелательный, вежливый молодой человек (как, впрочем, и все встретившиеся мне в Ереване армяне). Очень быстро договорились о встрече. Давид рекомендовал перенести экскурсию на более раннее время, чтобы мы успели посмотреть Арарат во всей красе, а также застать минимум туристов в храме и монастыре. Так и случилось! Было интересно осматривать новые места, узнавать Армению изнутри. Для меня ценными оказались не только знания об архитектуре и истории мест, коими Давид, бесспорно, в полной мере обладает, но и рассказы о быте, практические советы (Давид выслал мне рекомендации мест для посещения в Ереване). Однозначно довольна, буду рекомендовать экскурсию всем путешественникам в прекрасную Армению. Давид, спасибо!
12 января 2020
Очень понравилась экскурсия, было много интересного. Давид очень хорошо рассказывал, было интересно и увлекательно, думаем как только еще соберемся на будем обращаться к нему. Водит машину очень аккуратно, что так же было важно т. к были с ребенком.
8 января 2020
Давид - очень внимательный, гибкий и вежливый. Могу рекомендовать этого экскурсовода для всех, кого укачивает в машине. Давид предельно аккуратно и плавно водит. Машина в идеальной чистоте и очень комфортная. Давид терпелив с маленькими детьми и легко находит с ними контакт, дети его слушают и слушаются. Во время экскурсии Давид не торопит, даёт возможность насладиться прекрасными местами, оставляет время на самостоятельный осмотр. С одной стороны ненавязчив в рассказах, с другой стороны охотно и подробно отвечает на все вопросы. Создаётся ощущение домашней экскурсии. Очень приятные впечатления. Когда я вернусь в Армению, обязательно свяжусь в Давидом и попрошусь к нему на экскурсию.
6 января 2020
Экскурсия очень понравилась. Давид подробно и интересно рассказал о Гарни и Гегарде. Места потрясающие! Давид - душевный парень. Отлично провели время!
6 января 2020
Давид очень приятный молодой человек. Довез, был внимателен, все показал и изложил основные факты. Но для меня в экскурсии было маловато информации. И, к сожалению, не успели в Гарни до закрытия - время тура было выбрано неудачно...
3 ноября 2019
У нас был гид Давид) очень понравилось как он рассказывал нам не только историю Армении, но и быт и образ жизни сегодня, останавливался в красивых местах, фотографировал) забрал нас там где мы его попросили, а после экскурсии привёз прямо к отелю. конечно нужно брать индивидуальные экскурсии, тем более в такой компании и в комфортном автомобиле.
3 ноября 2019
Прекрасная экскурсия, очень познавательная. Гид рассказывал все обстоятельно и интересно. Нам все понравилось.
Ещё 2 отзыва

Исторические экскурсии в Ереване

Армения от А до ЯАрмения от А до ЯАрмения от А до Я
110 за экскурсию
6 часов
2 отзыва
Природа, алфавит, храмы Сагмосаванк и Кармравор — прикоснуться к национальному наследию и колориту
Хотите в одной экскурсии понять, что такое Армения? Для этого надо смешать горы, реки, храмы и вино, добавив армянский алфавит — гордость страны. В этом путешествии вы увидите Арарат и высочайшую гору Армении Арагац. Полюбуетесь каньоном, прикоснетесь к древности монастырей и найдете каменные буквы-исполины. А закрепите впечатления хорошим армянским вином.
Шесть типов армянских храмов и их тайныШесть типов армянских храмов и их тайныШесть типов армянских храмов и их тайны
От 130 за экскурсию
6 часов
4 отзыва
Изучить особенности религиозных построек 7 века и полюбоваться видами Араратской долины
Эта поездка станет прикосновением к прошлому Армении и его отражению в храмовой архитектуре. Из Еревана путь лежит в Араратскую долину, а после — к горе Арагац: в этих окрестностях вам предстоит осмотреть шесть различных храмов. Я помогу разобраться в их архитектурных нюансах, обращу внимание на важные сохранившиеся детали и расскажу о легендах живописных мест Армении.
Кто правит бал в Армении? Правительственные объекты ЕреванаКто правит бал в Армении? Правительственные объекты ЕреванаКто правит бал в Армении? Правительственные объекты Еревана
60 за экскурсию
5 часов
Увидеть, откуда вершится судьба республики, узнать об истории города и полюбоваться сменой караула
В 2018 году Армения пережила революцию. Это событие стало важнейшей вехой в истории страны и изменило жизнь ереванцев. Я покажу вам места, связанные с событиями Бархатной революции, расскажу о городе и национальных героях. Кроме величественных зданий вы увидите уютные скверы, Лебединое озеро и старинную персидскую мечеть.
История и монастыри, кухня и шашлыкиИстория и монастыри, кухня и шашлыкиИстория и монастыри, кухня и шашлыки
140 за экскурсию
6 часов
7 отзывов
Открыть историческое и природное достояние горы Арагац и научиться готовить армянские блюда
Получить новые знания, полюбоваться природой, а потом угоститься настоящим армянским шашлыком — вот сценарий этого путешествия. Вдоль древних построек вы проедете по дорогам Арагацотнского края, откроете историю монастырей Сагмосаванк и Ованаванк над ущельем и подниметесь к горному озеру. А потом мы отправимся в гости, где я научу вас готовить правильный шашлык и расскажу об особенностях нашей гастрономии.
Языческий храм Гарни и монастырь ГегардЯзыческий храм Гарни и монастырь ГегардЯзыческий храм Гарни и монастырь Гегард
80 за экскурсию
3.5 часа
27 отзывов
Древние святыни Армении
Вы познакомитесь с самым известным памятником эпохи эллинизма в Армении и уникальным архитектурным сооружением и паломническим центром – монастырским комплексом Гегард, где хранилась одна из величайших святынь христианского мира – копье Лонгина, которым пронзили тело Иисуса Христа на Кресте.
Путешествие к монастырям Хор Вирап и НораванкПутешествие к монастырям Хор Вирап и НораванкПутешествие к монастырям Хор Вирап и Нораванк
125 за экскурсию
6 часов
71 отзыв
Погрузиться в культуру и христианскую историю Армении, увидеть древние храмы и продегустировать вино
Отправьтесь со мной к старым христианским святыням, затерянным среди оранжево-красных скал, чтобы узнать их историю и на день переместиться в прошлое. Вы увидите убранство и быт монастырей, посмотрите на древние хачкары, побываете в городе Арени и попробуете местное вино. Но главное — почувствуете себя сопричастными к великому христианскому наследию.

Выбирайте и другие экскурсии в Ереване

ГастрономическиеВ другой городЭчмиадзинГарниГегардНа автобусеИстория и архитектураНеобычные маршрутыМузеи и искусствоЗавод АраратФотосессииОзеро СеванГолубая мечетьЗавод НойДилижанАрениДля детейГрупповыеВсеМастер-классыЗимойИндивидуальныеХор ВирапНагорный КарабахЗвартноцНа автомобилеОбзорныеЗа городомТатевГорыГора АраратСо скидкойПешкомКвестыТрансферыОнлайн-прогулкиОнлайн
65 за экскурсию
Заказать экскурсию