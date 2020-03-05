12 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Библейская гора

Арка Чаренца — любимое место именитого армянского писателя — подарит нам пасторальный пейзаж. По одну сторону от вас раскинется Ереван, по другую — гора Арарат, хорошо просматриваемая в утренних лучах.

Храм бога солнца

Вы исследуете Гарни — памятник эпохи эллинизма, который неоднократно воссоздавался из руин. На территории храма сохранились остатки древней крепости царского дворца и здание бани III века. Вы узнаете, почему столбов именно 24, благодаря кому уцелела языческая святыня в период насаждения христианства и какое послание оставили потомкам римляне-строители. А по дороге к храму мои друзья угостят вас армянскими сладостями и сухофруктами.

Пещерный монастырь

Дух захватывает, когда заходишь в пещеру, полностью выдолбленную в скале! Трудно представить, что все комнаты сделаны людьми, у которых не было сложных инструментов, а была лишь вера. Мы заглянем в небольшие пещерные кельи, часовни, и хачкары, вырезанные на поверхности прилегающей скалы. Я расскажу об истории монастыря и главной реликвии — копье Лонгина, которым пронзили тело Иисуса Христа. По легенде, один из монахов ударил копьем скалу, и с тех пор здесь бьет целебный родник.