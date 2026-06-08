Отправляемся в путешествие по северу Армении — региону древних монастырей, лесистых ущелий и небольших городов с богатой историей. За один день вы увидите главные святыни Лори, познакомитесь с архитектурой армянского Средневековья и побываете в необычном замке начала 20 века.

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Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Монастырь Ахпат

Один из самых известных монастырских комплексов Армении и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы рассмотрим древние храмы, гавит, хачкары и учебные помещения. Поговорим о том, как монастыри становились не только духовными центрами, но и местами, где переписывали книги, обучали и хранили знания.

Монастырь Санаин

Несмотря на близость к Ахпату, он отличается и архитектурой, и атмосферой. Во время прогулки сравним два комплекса, обсудим особенности армянского церковного зодчества и выясним, почему Санаин считался важным религиозным и образовательным центром средневековой Армении.

Крепость-монастырь Ахтала

Одно из самых необычных мест региона: здесь сохранились редкие фрески, что нехарактерно для армянских монастырей. Вы увидите крепостные стены, старинный храм и росписи, в которых переплетаются армянские, византийские и грузинские традиции. Поговорим о культурных связях Кавказа и истории Лори.

Замок Арамянца

Атмосферное здание, связанное с именем предпринимателя и мецената Михаила Арамянца. Здесь вас ждёт совсем другая эпоха — не средневековые монастыри, а начало 20 века, европейская архитектура и история промышленного развития региона.

По дороге сделаем остановку на обед в заведении с блюдами местной кухни.

Примерный тайминг

Ереван → Санаин — 3–3,5 ч

Санаинский монастырь — 40–50 мин

Санаин → Ахпат — 20 мин

Ахпатский монастырь — 45–60 мин

Ахпат → Ахтала — 25–30 мин

Ахтальский монастырь — 40–50 мин

Переезд к замку Арамянца — 20–30 мин

Замок Арамянца — 30–40 мин

Обед — 1 ч

Возвращение в Ереван — 3–3,5 ч

Тайминг может незначительно корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Организационные детали