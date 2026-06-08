Сокровища Лори: монастыри Ахпат, Санаин, Ахтала и замок Арамянца
С отправлением из Еревана
Отправляемся в путешествие по северу Армении — региону древних монастырей, лесистых ущелий и небольших городов с богатой историей.
За один день вы увидите главные святыни Лори, познакомитесь с архитектурой армянского Средневековья и побываете в необычном замке начала 20 века.
Описание экскурсии
Монастырь Ахпат
Один из самых известных монастырских комплексов Армении и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы рассмотрим древние храмы, гавит, хачкары и учебные помещения. Поговорим о том, как монастыри становились не только духовными центрами, но и местами, где переписывали книги, обучали и хранили знания.
Монастырь Санаин
Несмотря на близость к Ахпату, он отличается и архитектурой, и атмосферой. Во время прогулки сравним два комплекса, обсудим особенности армянского церковного зодчества и выясним, почему Санаин считался важным религиозным и образовательным центром средневековой Армении.
Крепость-монастырь Ахтала
Одно из самых необычных мест региона: здесь сохранились редкие фрески, что нехарактерно для армянских монастырей. Вы увидите крепостные стены, старинный храм и росписи, в которых переплетаются армянские, византийские и грузинские традиции. Поговорим о культурных связях Кавказа и истории Лори.
Замок Арамянца
Атмосферное здание, связанное с именем предпринимателя и мецената Михаила Арамянца. Здесь вас ждёт совсем другая эпоха — не средневековые монастыри, а начало 20 века, европейская архитектура и история промышленного развития региона.
По дороге сделаем остановку на обед в заведении с блюдами местной кухни.
Примерный тайминг
Ереван → Санаин — 3–3,5 ч
Санаинский монастырь — 40–50 мин
Санаин → Ахпат — 20 мин
Ахпатский монастырь — 45–60 мин
Ахпат → Ахтала — 25–30 мин
Ахтальский монастырь — 40–50 мин
Переезд к замку Арамянца — 20–30 мин
Замок Арамянца — 30–40 мин
Обед — 1 ч
Возвращение в Ереван — 3–3,5 ч
Тайминг может незначительно корректироваться в зависимости от обстоятельств.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном авто Toyota Camry, Hyundai Sonata или аналоге. Детское кресло — по запросу
Можно организовать поездку для большего количества участников на минивэне за доплату — детали в переписке
Дополнительно оплачивается обед: средний чек — 4000–7000 драмов (€10–17) за чел.
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Матевос — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
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