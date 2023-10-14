Из Еревана - на гору Арагац за иллюзиями и красивыми видами

Подняться выше облаков и нарушить законы гравитации

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Арагац — самая высокая гора в Армении. Среди её четырёх вершин южная особенно популярна из-за своей доступности. До неё ведёт старая, но хорошо сохранившаяся асфальтированная дорога.

По пути нам повстречаются станция космических лучей и Каменное озеро, а ещё гравитационный холм, где мы повеселимся и проведём эксперименты. Будет душевно, активно и очень живописно!
Из Еревана - на гору Арагац за иллюзиями и красивыми видами
Из Еревана - на гору Арагац за иллюзиями и красивыми видами
Из Еревана - на гору Арагац за иллюзиями и красивыми видами
Из Еревана - на гору Арагац за иллюзиями и красивыми видами
Из Еревана - на гору Арагац за иллюзиями и красивыми видами
Из Еревана - на гору Арагац за иллюзиями и красивыми видами
Из Еревана - на гору Арагац за иллюзиями и красивыми видами
Из Еревана - на гору Арагац за иллюзиями и красивыми видами
Из Еревана - на гору Арагац за иллюзиями и красивыми видами
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Оптические иллюзии горы Арагац

Выедем из Еревана в 7:30. Дорога займёт около часа. Доедем до озера Кари (Каменное озеро), откуда и начнём восхождение. Посмотрим на станцию исследования космических лучей, первую в своём роде в Советском Союзе, которую основали армянские физики. По пути остановимся на гравитационном холме Арагаца, оставим машину на нейтральной передаче — и … нет, она не взлетит, но кое-что интересное с ней всё же случится. 😉

Пейзажи без обмана и «библейская» гора

После гравитационных экспериментов отправимся наслаждаться видами. Они тут точно настоящие и «зацепят» даже бывалых путешественников. В безоблачную погоду с вершины Арагаца видно гору Арарат. После долгой прогулки можем освежиться в прохладном озере. Подъём займёт около 2,5-3 часов, спуск — примерно 2 часа.

Организационные детали

  • Часть экскурсии пройдёт на автомобиле Volkswagen Jetta
  • Сложность маршрута средняя. Он подойдёт тем, кто не имеет проблем со здоровьем и привык к долгим пешим прогулкам.
  • Рекомендую надеть удобную обувь с крепкой подошвой, многослойную ветрозащитную одежду, с собой взять воду (минимум 1,5 литра), солнечные очки, головной убор и треккинговые палки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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