Арагац — самая высокая гора в Армении. Среди её четырёх вершин южная особенно популярна из-за своей доступности. До неё ведёт старая, но хорошо сохранившаяся асфальтированная дорога. По пути нам повстречаются станция космических лучей и Каменное озеро, а ещё гравитационный холм, где мы повеселимся и проведём эксперименты. Будет душевно, активно и очень живописно!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Оптические иллюзии горы Арагац

Выедем из Еревана в 7:50. Дорога займёт около часа. Доедем до озера Кари (Каменное озеро), откуда и начнём восхождение. Посмотрим на станцию исследования космических лучей, первую в своём роде в Советском Союзе, которую основали армянские физики. По пути остановимся на гравитационном холме Арагаца, оставим машину на нейтральной передаче — и … нет, она не взлетит, но кое-что интересное с ней всё же случится. 😉

Пейзажи без обмана и «библейская» гора

После гравитационных экспериментов отправимся наслаждаться видами. Они тут точно настоящие и «зацепят» даже бывалых путешественников. В безоблачную погоду с вершины Арагаца видно гору Арарат. После долгой прогулки можем освежиться в прохладном озере. Подъём займёт около 2,5-3 часов, спуск — примерно 2 часа.

Организационные детали