Арагац — самая высокая гора в Армении. Среди её четырёх вершин южная особенно популярна из-за своей доступности. До неё ведёт старая, но хорошо сохранившаяся асфальтированная дорога.
По пути нам повстречаются станция космических лучей и Каменное озеро, а ещё гравитационный холм, где мы повеселимся и проведём эксперименты. Будет душевно, активно и очень живописно!
По пути нам повстречаются станция космических лучей и Каменное озеро, а ещё гравитационный холм, где мы повеселимся и проведём эксперименты. Будет душевно, активно и очень живописно!
Описание экскурсии
Оптические иллюзии горы Арагац
Выедем из Еревана в 7:50. Дорога займёт около часа. Доедем до озера Кари (Каменное озеро), откуда и начнём восхождение. Посмотрим на станцию исследования космических лучей, первую в своём роде в Советском Союзе, которую основали армянские физики. По пути остановимся на гравитационном холме Арагаца, оставим машину на нейтральной передаче — и … нет, она не взлетит, но кое-что интересное с ней всё же случится. 😉
Пейзажи без обмана и «библейская» гора
После гравитационных экспериментов отправимся наслаждаться видами. Они тут точно настоящие и «зацепят» даже бывалых путешественников. В безоблачную погоду с вершины Арагаца видно гору Арарат. После долгой прогулки можем освежиться в прохладном озере. Подъём займёт около 2,5-3 часов, спуск — примерно 2 часа.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Mitsubishi Pajero 4 (2017 года)
- Сложность маршрута средняя. Он подойдёт тем, кто не имеет проблем со здоровьем и привык к долгим пешим прогулкам.
- Рекомендую надеть удобную обувь с крепкой подошвой, многослойную ветрозащитную одежду, с собой взять воду (минимум 1,5 литра), солнечные очки, головной убор и треккинговые палки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сурен — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Я Сурен из Еревана, по образованию литературовед. Предлагаю пешеходные походы и осмотр заброшенных советских зданий. Я заядлый читатель, и мне всегда есть что рассказать, особенно когда речь идёт об Армении и истории альпинизма. Всегда готов обсудить предстоящие туры и порекомендовать те, которые вам больше подходят.
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