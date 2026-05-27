Это путешествие соединяет сразу две эпохи — языческую и христианскую. Вы увидите античный храм Гарни, высеченный в скале монастырь Гегард и насладитесь видом на Арарат с Арки Чаренца. По дороге заглянете к местным жителям, чтобы попробовать свежий лаваш прямо из тонира.

Описание экскурсии

Арка Чаренца

Панорамная точка с видом на Арарат и окрестности Еревана. Здесь вы сделаете первые снимки и почувствуете масштаб армянских пейзажей.

Храм Гарни

Единственный сохранившийся языческий храм в Армении, построенный в греческом стиле. Вы узнаете, почему храм связан с культом солнца и как он уцелел после принятия христианства.

Ущелье Гарни и «Симфония камней» (без спуска)

Склоны ущелья образуют природные базальтовые колонны — редкое геологическое явление. Вы увидите его со смотровых точек и поймёте, откуда появилось название.

Монастырь Гегард

Средневековый монастырский комплекс 12–13 веков, частично высеченный в скале. Вы узнаете, почему его название связано со святым копьём, и осмотрите пещерные церкви и усыпальницы.

Мастер-класс по выпечке лаваша

Вы заглянете в дом к местным жителям и увидите, как пекут традиционный армянский хлеб в тонире. Попробуете свежий лаваш с деревенским сыром и узнаете, почему он включён в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

Организационные детали