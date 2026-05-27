Из Еревана в Гарни и Гегард: от языческого храма к скальному монастырю
Увидеть Арарат, прикоснуться к древности и попробовать Армению на вкус
Это путешествие соединяет сразу две эпохи — языческую и христианскую.
Вы увидите античный храм Гарни, высеченный в скале монастырь Гегард и насладитесь видом на Арарат с Арки Чаренца. По дороге заглянете к местным жителям, чтобы попробовать свежий лаваш прямо из тонира.
Арка Чаренца
Панорамная точка с видом на Арарат и окрестности Еревана. Здесь вы сделаете первые снимки и почувствуете масштаб армянских пейзажей.
Храм Гарни
Единственный сохранившийся языческий храм в Армении, построенный в греческом стиле. Вы узнаете, почему храм связан с культом солнца и как он уцелел после принятия христианства.
Ущелье Гарни и «Симфония камней» (без спуска)
Склоны ущелья образуют природные базальтовые колонны — редкое геологическое явление. Вы увидите его со смотровых точек и поймёте, откуда появилось название.
Монастырь Гегард
Средневековый монастырский комплекс 12–13 веков, частично высеченный в скале. Вы узнаете, почему его название связано со святым копьём, и осмотрите пещерные церкви и усыпальницы.
Мастер-класс по выпечке лаваша
Вы заглянете в дом к местным жителям и увидите, как пекут традиционный армянский хлеб в тонире. Попробуете свежий лаваш с деревенским сыром и узнаете, почему он включён в список нематериального наследия ЮНЕСКО.
Поедем на комфортабельном автобусе
В стоимость входит: все входные билеты, мастер-класс по выпечке лаваша, 1 бутылка воды 0,5 л на чел.
Предусмотрена остановка на самостоятельный обед
С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник и четверг в 09:30
Стандартный билет
€25
Дети до 6 лет
€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Место начала и завершения?
На проспекте Саят-Нова
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 09:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто задайте вопрос организатору до бронирования. Платить при этом необязательно.
Наира — Организатор в Ереване
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 631 туриста
Привет! Наша команда гидов влюбит вас в страну, в которую безумно влюблены мы. Ведь Армения — это настоящий источник вдохновения и позитива. Каждый маршрут с нами — увлекательное путешествие в читать дальшеуменьшить
страну историй, легенд и культурного наследия. Как местные жители мы покажем самые потаенные уголки, расскажем самые интересные истории и отведем в гости к известным в стране людям. Наш успех — это счастье в глазах каждого путешественника и непреодолимое желание возвращаться в Армению вновь и вновь.
