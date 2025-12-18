Это путешествие откроет малознакомую сторону Армении.
Вы увидите горные ландшафты Дилижана, побываете у Севана и окажетесь в русском селе Фиолетово, где и сегодня живут потомки переселенцев 19 века. Здесь вас встретят хозяева дома, расскажут о своей вере и традициях и пригласят к столу.
Описание экскурсии
- Озеро Севан — короткая остановка для фото и прогулки на берегу.
- Дилижан — прогулка по центру и короткая экскурсия (остановки у реки и у памятника героям фильма «Мимино»).
- Село Фиолетово — знакомство с бытом и укладом молоканской общины, прогулка по территории, посещение дома.
- Домашнее чаепитие у молокан: самовар, пирожки, пряники, варенье.
- Ужин с морепродуктами у озера Севан — по желанию (оплачивается дополнительно).
- Возвращение в Ереван к 17:00–18:00 (ориентировочно).
Мы обсудим:
- кто такие молокане и как они сохранили веру и традиции предков.
- историю переселения общин в Армению.
- природу: Севан, горные ландшафты и леса Дилижана.
- социальный быт: домоводство, ремёсла и семейные традиции.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Tesla Model 3.
- Экскурсия не требует специальной физической подготовки и подойдёт всем — пешие прогулки до 10–20 минут. Могут быть ограничения для маломобильных людей, уточняйте в переписке.
- Чаепитие в селе Фиолетово (чай из самовара, пирожки и пряники) входит в стоимость поездки. Дополнительные расходы по желанию: обед или ужин у озера Севан.
- Посещение домов возможно только при согласии хозяев, программа может немного варьироваться в зависимости от дня и занятости местных жителей.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Аргам — ваш гид в Ереване
Меня зовут Аргам, занимаюсь экскурсиями с 2023 года. У меня есть турагентство. Мы постепенно развиваемся с теми, кто доверяет нам и пользуется нашими услугами.
