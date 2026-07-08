Вы полюбуетесь высокогорным озером Севан, оцените идиллический курорт Дилижан и окружающие его пейзажи, напоминающие Швейцарию.
А в Тбилиси погуляете по Старому городу, разглядывая резные двери и балконы, побываете на площади Свободы и прокатитесь на фуникулере.
Описание экскурсии
Озеро Севан и курортный Дилижан
По пути в Грузию мы сделаем остановку на озере Севан. Вы полюбуетесь одноименным древним монастырем и чарующими пейзажами. А затем отправитесь дальше — в сторону курортного Дилижана. Погуляете по центру этого живописного городка, увидите знаменитый памятник Мимино и Лебединое озеро. Подышите кристально чистым воздухом, ощутите дыхание лесов и наберетесь сил перед дальнейшим путешествием.
Гамарджоба, Грузия!
Мы осмотрим все главные достопримечательности Тбилиси: реку Кура, мост Мира, центральную площадь Свободы, Старый город с извилистыми улицами. Если пожелаете, можно прокатиться на канатной дороге и полюбоваться грузинской столицей с высоты. Я расскажу, как создавался и развивался Тбилиси, что происходит с ним сейчас, какие известные люди в нем жили, в чем особенное обаяние города и за что его так любят путешественники.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на комфортном седане Honda Accord
- По предварительному запросу, для большой группы (4-6 чел.) могу провести экскурсию на минивэне Mercedes Viano комфорт класса. Общая стоимость — €440
- Экскурсия также подходит для детей, единственный момент — прошу совсем юных путешественников снимать уличную обувь в салоне автомобиля
- Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — на месте в начале экскурсии
Что входит в стоимость, а что нет:
- Включено:
— Угощение в машине, кофе или чай
— Wi-Fi
— Встреча и доставка в отель
— Детское кресло
— Зарядки для телефонов
— Одноразовые приборы
— Одеяла, подушки и зонтики
- Не включено:
— Обед оплачивается отдельно, я посоветую вам хороший ресторан
— Билет на канатную дорогу Тбилиси
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Георгий учёл все наши пожелания и дополнения) быстро реагировал и отвечал на все наши обращения, дополнения, изменения!
Вайфай, домашний кофе, питьевая вода, леденцы и даже лимонад для ребенка!
Рекомендуем однозначно 👍🏻
Мы очень ему благодарны за прекрасную экскурсию. Отличный водитель, компетентный гид, уважительный человек.
Не знаю, кто написал все хвалебные отзывы по поводу данной экскурсии, но наше мнение очень
Я внимательно изучил ваш отзыв и дам пояснения по ключевым