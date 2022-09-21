Приглашаю в насыщенное, комфортное и яркое путешествие сразу по двум странам: Армении и Грузии. Вы полюбуетесь высокогорным озером Севан, оцените идиллический курорт Дилижан и окружающие его пейзажи, напоминающие Швейцарию. А в Тбилиси погуляете по Старому городу, разглядывая резные двери и балконы, побываете на площади Свободы и прокатитесь на фуникулере.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Озеро Севан и курортный Дилижан

По пути в Грузию мы сделаем остановку на озере Севан. Вы полюбуетесь одноименным древним монастырем и чарующими пейзажами. А затем отправитесь дальше — в сторону курортного Дилижана. Погуляете по центру этого живописного городка, увидите знаменитый памятник Мимино и Лебединое озеро. Подышите кристально чистым воздухом, ощутите дыхание лесов и наберетесь сил перед дальнейшим путешествием.

Гамарджоба, Грузия!

Мы осмотрим все главные достопримечательности Тбилиси: реку Кура, мост Мира, центральную площадь Свободы, Старый город с извилистыми улицами и старинную церковь Святой Троицы. Если пожелаете, можно прокатиться на фуникулере и полюбоваться грузинской столицей с высоты. Я расскажу, как создавался и развивался Тбилиси, что происходит с ним сейчас, какие известные люди в нем жили, в чем особенное обаяние города и за что его так любят путешественники.

Организационные детали