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неоднозначное. Возможно, нам попался двойник Георгия, которым все так восхищаются.



Начнем с плюсов: дорога была очень красивая, проезжали мимо озера Севан, но опять же у нас на него было всего 10 минут, поэтому всех его прелестей мы оценить не смогли. Машина комфортная, чистая, гид позаботился о воде и кофе для нас.



А теперь перейдем к минусам (их, к сожалению, было гораздо больше). Во-первых, это агрессивный стиль вождения Георгия, на дороге он очень часто создавал аварийные ситуации, производил опасные обгоны и 80% нашего пути он просидел в телефоне. Понимаем, что у него работа в телефоне, но в дороге все-таки приоритет должен быть отдан безопасности. Мы только сидели и думали как бы нам живыми вернуться обратно. Мы сделали ему замечание, на которое отреагировал словами: все так тут ездят, я крайне аккуратен, если я не буду обгонять, то мы вернемся только к утру. В итоге он на нас обиделся и на обратной дороге был крайне молчалив. Но тем не менее, надо отдать ему должное, он прислушался, что подъезжать впритык к едущей впереди машине не стоит и начал обгонять аккуратнее.

По содержанию самой экскурсии: Георгий много знает, но знания и текст как будто ты с Алисой общаешься. Вопросы вводят в ступор, Как будто долго вспоминает заученный текст.

В Грузии, честно, было не особо интересно, потому что провели нас по самому центру очень быстро, заезженные места. Все-таки хотелось чего-то более разнообразного и необычно. В Тбилиси мы провели 4 часа, но посмотреть успели совсем немного. Для сравнения, брали пешую экскурсию по Еревану у другого организатора, там за 4 часа мы получили в разв больше информации.

Наше пребывание в Тбилиси очень скрасил подъем на воздушном шаре, это просто незабываемо. Страшно красиво - так бы я это описала. По этому поводу спрашиваем у Георгия сколько стоит, сколько по времени летает, в ответ «я не знаю». Сколько по времени едет фуникулер? «Я не знаю».

По поводу ресторанов, порекомендовал несколько заведений, в одно из них зашли, там было дико душно и присутствовал неприятный запах. Мы, конечно, не захотели там оставаться, на что Георгий обиженно сказал «ну тогда выбирайте сами».



Долго проходили границу, это не вина Георгия, но тем не менее с как минимум звоночек о том, что экскурсию лучше начинать не в 9 часов, а раньше, учитывая то, что она длится почти 15 часов.



Как итог могу сказать, что гид и водитель в одном лице - не самый лучший вариант для таких дальних поездок. Это сложно: и рассказывать и вести машину одновременно.

Порекомендую ли я данную экскурсию, возможно, да, но не с этим гидом😔