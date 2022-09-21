Из Еревана в Тбилиси на 1 день

Посетить грузинскую столицу, заехав по пути на озеро Севан и в город-курорт Дилижан

Приглашаю в насыщенное, комфортное и яркое путешествие сразу по двум странам: Армении и Грузии.

Вы полюбуетесь высокогорным озером Севан, оцените идиллический курорт Дилижан и окружающие его пейзажи, напоминающие Швейцарию.

А в Тбилиси погуляете по Старому городу, разглядывая резные двери и балконы, побываете на площади Свободы и прокатитесь на фуникулере.
Из Еревана в Тбилиси на 1 день
Из Еревана в Тбилиси на 1 день
Из Еревана в Тбилиси на 1 день
Из Еревана в Тбилиси на 1 день
Из Еревана в Тбилиси на 1 день
Из Еревана в Тбилиси на 1 день
Из Еревана в Тбилиси на 1 день
Из Еревана в Тбилиси на 1 день
Из Еревана в Тбилиси на 1 день
Из Еревана в Тбилиси на 1 день
Из Еревана в Тбилиси на 1 день
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Описание

Что вас ожидает

Озеро Севан и курортный Дилижан

По пути в Грузию мы сделаем остановку на озере Севан. Вы полюбуетесь одноименным древним монастырем и чарующими пейзажами. А затем отправитесь дальше — в сторону курортного Дилижана. Погуляете по центру этого живописного городка, увидите знаменитый памятник Мимино и Лебединое озеро. Подышите кристально чистым воздухом, ощутите дыхание лесов и наберетесь сил перед дальнейшим путешествием.

Гамарджоба, Грузия!

Мы осмотрим все главные достопримечательности Тбилиси: реку Кура, мост Мира, центральную площадь Свободы, Старый город с извилистыми улицами и старинную церковь Святой Троицы. Если пожелаете, можно прокатиться на фуникулере и полюбоваться грузинской столицей с высоты. Я расскажу, как создавался и развивался Тбилиси, что происходит с ним сейчас, какие известные люди в нем жили, в чем особенное обаяние города и за что его так любят путешественники.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на новом комфортном 6-местном автомобиле Mercedes-Benz. В машине есть угощения, wi-fi, детское кресло, зарядка для телефонов, одеяла, подушки, зонтики.
  • Экскурсия также подходит для детей, единственный момент — попрошу совсем юных путешественников снимать уличную обувь в салоне автомобиля
  • Еда и напитки в кафе оплачиваются дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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