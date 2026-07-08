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Из Еревана в Тбилиси на 1 день

Посетить грузинскую столицу, заехав по пути на озеро Севан и в город-курорт Дилижан
Приглашаю в насыщенное, комфортное и яркое путешествие сразу по двум странам: Армении и Грузии.

Вы полюбуетесь высокогорным озером Севан, оцените идиллический курорт Дилижан и окружающие его пейзажи, напоминающие Швейцарию.

А в Тбилиси погуляете по Старому городу, разглядывая резные двери и балконы, побываете на площади Свободы и прокатитесь на фуникулере.
5
23 отзыва
Из Еревана в Тбилиси на 1 день
Из Еревана в Тбилиси на 1 день
Из Еревана в Тбилиси на 1 день

Описание экскурсии

Озеро Севан и курортный Дилижан

По пути в Грузию мы сделаем остановку на озере Севан. Вы полюбуетесь одноименным древним монастырем и чарующими пейзажами. А затем отправитесь дальше — в сторону курортного Дилижана. Погуляете по центру этого живописного городка, увидите знаменитый памятник Мимино и Лебединое озеро. Подышите кристально чистым воздухом, ощутите дыхание лесов и наберетесь сил перед дальнейшим путешествием.

Гамарджоба, Грузия!

Мы осмотрим все главные достопримечательности Тбилиси: реку Кура, мост Мира, центральную площадь Свободы, Старый город с извилистыми улицами. Если пожелаете, можно прокатиться на канатной дороге и полюбоваться грузинской столицей с высоты. Я расскажу, как создавался и развивался Тбилиси, что происходит с ним сейчас, какие известные люди в нем жили, в чем особенное обаяние города и за что его так любят путешественники.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на комфортном седане Honda Accord
  • По предварительному запросу, для большой группы (4-6 чел.) могу провести экскурсию на минивэне Mercedes Viano комфорт класса. Общая стоимость — €440
  • Экскурсия также подходит для детей, единственный момент — прошу совсем юных путешественников снимать уличную обувь в салоне автомобиля
  • Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — на месте в начале экскурсии

Что входит в стоимость, а что нет:

  • Включено:
    — Угощение в машине, кофе или чай
    — Wi-Fi
    — Встреча и доставка в отель
    — Детское кресло
    — Зарядки для телефонов
    — Одноразовые приборы
    — Одеяла, подушки и зонтики
  • Не включено:
    — Обед оплачивается отдельно, я посоветую вам хороший ресторан
    — Билет на канатную дорогу Тбилиси

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий
Георгий — ваш гид в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 941 туриста
Я родился и вырос в Ереване, знаю почти все закоулки этого древнего города. Уникальная армянская архитектура — от туфа до сочетания старых и новых форм — влюбляет с первого взгляда,
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как и тепло, отзывчивость и гостеприимство местных жителей. После университета я выбрал путь в туризме: работал менеджером, водителем, гидом, год провёл на Кипре, где освоил английский, а с 2018 года сам организую комфортные туры по Армении на собственных минивэнах и седане. Провожу классические экскурсии по главным достопримечательностям страны, делая акцент на удобстве и внимании к деталям. Также организую однодневные и многодневные поездки в Грузию, где живут мои родственники — это редкость среди частных гидов, такие маршруты чаще предлагают только компании. Для меня важно, чтобы путешествие было не только насыщенным, но и по-настоящему приятным.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
Все прошло отлично)
Георгий учёл все наши пожелания и дополнения) быстро реагировал и отвечал на все наши обращения, дополнения, изменения!
Вайфай, домашний кофе, питьевая вода, леденцы и даже лимонад для ребенка!

Рекомендуем однозначно 👍🏻
Все прошло отлично)
Все прошло отлично)
Все прошло отлично)
Все прошло отлично)
Все прошло отлично)
Все прошло отлично)
Все прошло отлично)
Все прошло отлично)+2
Все прошло отлично)
Все прошло отлично)
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Юлия
Ездили втроём из Еревана в Тбилиси с Георгием. Георгий всегда был на связи, заранее все писал. Рассказывал и про Ереван, и про Дилижан, и про озеро Севан, и про Тбилиси.
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Всё необходимое у Георгия имелось, подушки для сна, зонтик, конфетки и кофе. Зарядное устройство, Wi-Fi, и салфетки влажные тоже были. Экскурсия не утомительна, Хоть и длится 15 часов. В Тбилиси было время погулять и пообедать. Георгий очень хороший рассказчик, все понятно рассказывает и объясняет. Однозначно буду рекомендовать своим друзьям!

Ездили втроём из Еревана в Тбилиси с Георгием. Георгий всегда был на связи, заранее все писал.
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Д
Спасибо Георгию за замечательную экскурсию в Тбилиси! В дороге чувствовали себя безопасно, ездили вдвоем с мамой. Выбрали именно эту экскурсию, так как по дороге дополнительно заезжали посмотреть Севан и Дилижан. В Тбилиси были чуть больше 4 часов, времени было достаточно. Всем советую данную экскурсию 🙌
Спасибо Георгию за замечательную экскурсию в Тбилиси! В дороге чувствовали себя безопасно, ездили вдвоем с мамой.
Спасибо Георгию за замечательную экскурсию в Тбилиси! В дороге чувствовали себя безопасно, ездили вдвоем с мамой.
Спасибо Георгию за замечательную экскурсию в Тбилиси! В дороге чувствовали себя безопасно, ездили вдвоем с мамой.
Спасибо Георгию за замечательную экскурсию в Тбилиси! В дороге чувствовали себя безопасно, ездили вдвоем с мамой.
Спасибо Георгию за замечательную экскурсию в Тбилиси! В дороге чувствовали себя безопасно, ездили вдвоем с мамой.
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М
Георгий - отличный гид и потрясающий рассказчик! Весь путь до Тбилиси прошел с интересными рассказами об истории Армении и Грузии, о местах и объектах, которые мы проезжали. В самом Тбилиси
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была насыщенная и интересная программа, в городе провели часа 4, посмотрели центр, погуляли и пообедали. Как водитель Георгий тоже замечательный и профессиональный! Невероятно комфортный автомобиль, домашний кофе, конфеты скрасили дорогу, как и рассказы. Спасибо за интересное путешествие!

Георгий - отличный гид и потрясающий рассказчик! Весь путь до Тбилиси прошел с интересными рассказами об
Георгий - отличный гид и потрясающий рассказчик! Весь путь до Тбилиси прошел с интересными рассказами об
Георгий - отличный гид и потрясающий рассказчик! Весь путь до Тбилиси прошел с интересными рассказами об
Георгий - отличный гид и потрясающий рассказчик! Весь путь до Тбилиси прошел с интересными рассказами об
Георгий - отличный гид и потрясающий рассказчик! Весь путь до Тбилиси прошел с интересными рассказами об
Георгий - отличный гид и потрясающий рассказчик! Весь путь до Тбилиси прошел с интересными рассказами об
Георгий - отличный гид и потрясающий рассказчик! Весь путь до Тбилиси прошел с интересными рассказами об
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Пётр
14 июня состоялась экскурсия в Тбилиси с гидом Георгием.
Мы очень ему благодарны за прекрасную экскурсию. Отличный водитель, компетентный гид, уважительный человек.
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Наталья
Я не очень люблю писать негативные отзывы, но тут тот самый случай, когда людей хочется предостеречь.

Не знаю, кто написал все хвалебные отзывы по поводу данной экскурсии, но наше мнение очень
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неоднозначное. Возможно, нам попался двойник Георгия, которым все так восхищаются.

Начнем с плюсов: дорога была очень красивая, проезжали мимо озера Севан, но опять же у нас на него было всего 10 минут, поэтому всех его прелестей мы оценить не смогли. Машина комфортная, чистая, гид позаботился о воде и кофе для нас.

А теперь перейдем к минусам (их, к сожалению, было гораздо больше). Во-первых, это агрессивный стиль вождения Георгия, на дороге он очень часто создавал аварийные ситуации, производил опасные обгоны и 80% нашего пути он просидел в телефоне. Понимаем, что у него работа в телефоне, но в дороге все-таки приоритет должен быть отдан безопасности. Мы только сидели и думали как бы нам живыми вернуться обратно. Мы сделали ему замечание, на которое отреагировал словами: все так тут ездят, я крайне аккуратен, если я не буду обгонять, то мы вернемся только к утру. В итоге он на нас обиделся и на обратной дороге был крайне молчалив. Но тем не менее, надо отдать ему должное, он прислушался, что подъезжать впритык к едущей впереди машине не стоит и начал обгонять аккуратнее.
По содержанию самой экскурсии: Георгий много знает, но знания и текст как будто ты с Алисой общаешься. Вопросы вводят в ступор, Как будто долго вспоминает заученный текст.
В Грузии, честно, было не особо интересно, потому что провели нас по самому центру очень быстро, заезженные места. Все-таки хотелось чего-то более разнообразного и необычно. В Тбилиси мы провели 4 часа, но посмотреть успели совсем немного. Для сравнения, брали пешую экскурсию по Еревану у другого организатора, там за 4 часа мы получили в разв больше информации.
Наше пребывание в Тбилиси очень скрасил подъем на воздушном шаре, это просто незабываемо. Страшно красиво - так бы я это описала. По этому поводу спрашиваем у Георгия сколько стоит, сколько по времени летает, в ответ «я не знаю». Сколько по времени едет фуникулер? «Я не знаю».
По поводу ресторанов, порекомендовал несколько заведений, в одно из них зашли, там было дико душно и присутствовал неприятный запах. Мы, конечно, не захотели там оставаться, на что Георгий обиженно сказал «ну тогда выбирайте сами».

Долго проходили границу, это не вина Георгия, но тем не менее с как минимум звоночек о том, что экскурсию лучше начинать не в 9 часов, а раньше, учитывая то, что она длится почти 15 часов.

Как итог могу сказать, что гид и водитель в одном лице - не самый лучший вариант для таких дальних поездок. Это сложно: и рассказывать и вести машину одновременно.
Порекомендую ли я данную экскурсию, возможно, да, но не с этим гидом😔

Я не очень люблю писать негативные отзывы, но тут тот самый случай, когда людей хочется предостеречь.
Я не очень люблю писать негативные отзывы, но тут тот самый случай, когда людей хочется предостеречь.
Я не очень люблю писать негативные отзывы, но тут тот самый случай, когда людей хочется предостеречь.
Я не очень люблю писать негативные отзывы, но тут тот самый случай, когда людей хочется предостеречь.
Я не очень люблю писать негативные отзывы, но тут тот самый случай, когда людей хочется предостеречь.
Я не очень люблю писать негативные отзывы, но тут тот самый случай, когда людей хочется предостеречь.
Я не очень люблю писать негативные отзывы, но тут тот самый случай, когда людей хочется предостеречь.
Я не очень люблю писать негативные отзывы, но тут тот самый случай, когда людей хочется предостеречь.
Георгий
Георгий
Ответ организатора:
Спасибо за ваши комментарии Наталья, но они не совсем соответствуют действительности!

Я внимательно изучил ваш отзыв и дам пояснения по ключевым
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моментам, главным образом для ясности моих будущих гостей конечно.

1. Учитывая что вы из долинной страны, где только прямые магистрали, у вас нет опыта вождения в горной местности. А вождение в горной местности, на однополосных магистралях разительно отличается от прямых магистралей и городской езды, и требует маневры, а иногда обгоны, что делают во всем мире, так как встречается очень много медленно едущих машин, которые конечно же надо по возможности обгонять.

Никто во всем мире не делает эти обгоны с дистанции, это делается как раз наоборот, с сокращением дистанции, думаю опытные водители, читая мой ответ согласяться.
Из за вашей просьбы делать обгоны с дистанции, мы легко могли попасть в ДТП и я всю дорогу ехал в напряжении из за этого.

2. Остановки на озере Севане и в Дилижане, это просто короткие перерывы, для того, чтоб комфортно прошла поездка. Езжая дальнюю дорогу в другую страну, на детальный осмотр Севана или Дилижана времени просто нет.

3. То, что я на пару вопросов не ответил в Тбилиси, это же не моя страна и я не могу там знать столько, сколько про Армению, особенно когда в моей практике первый раз сели на шар, который даже не летит.

4. Я на вас не обижался, дорога назад, в ночное время, не происходит с рассказами и разговорами, так как гид тоже человек и сильно устает (интересно, что вы тут про безопасность не подумали). Впрочем как и не учли про безопасность в вашем отзыве, советуя другим начинать раньше. Ведь гид это тоже человек и у него каждый день туры бывают, он ведь тоже должен выспаться, чтоб нормально провести 15-часовой тур.

5. И в конце, не знаю насколько уместно сравнивать два городских тура, если в одном вы начинаете с отеля и идете осматривать город, а в другом чтоб осмотреть город, проезжаете 5 часов, 250км, проходите границу и еще столько же нужно, чтоб вернуться обратно.

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