Касахское ущелье, памятник алфавиту и винный замок - к местам силы из Еревана
Побывать в локациях которые наполняют энергией и помогают мечтам сбываться
Мы покажем вам места, которые помогают обрести веру в добро. Отправимся на край Касахского ущелья, чтобы прошептать свои желания древнему Сагмосаванку. Поговорим о сакральных идеях, заложенных в армянский алфавит. В тёплое время побываем в горной крепости и обязательно попробуем вино в замке Воскеваз.
Описание экскурсии
Памятник армянскому алфавиту
Мы начнём у памятника армянскому алфавиту — в каждую его букву вложены сверхчеловеческие идеи. Поговорим об этой магии.
Касахское ущелье и Сагмосаванк
На выступе над пропастью стоит Сагмосаванк — «монастырь псалмов». Согласно преданию, на этом месте молился святой Григорий Просветитель, и до сих пор желания, загаданные здесь, сбываются. Чуть в стороне в бездну ущелья Касах низвергается мощный водопад.
Крепость Амберд (только при благоприятных условиях) С мая по ноябрь мы поднимаемся к крепости Амберд на южном склоне горы Арагац. Здесь, на высоте около 2100 метров, вы увидите скалистые обрывы и слияние рек, узнаете, почему зимой путь к облачной крепости становится непроходимым.
Винный замок Воскеваз
Мечта владельца превратилась в сказочный проект. Вы пройдёте по подлинным погребам старого завода, увидите артефакты, связанные с древней историей виноделия, и продегустируете три вида вина.
Примерный тайминг
9:30–9:45 — сбор 9:45–10:45 — памятник армянскому алфавиту 11:00–12:00 — винный замок Воскеваз, экскурсия и дегустация 12:00–13:30 — Касахское ущелье и монастырь Сагмосаванк
Организационные детали
В стоимость входит трансфер на микроавтобусе или автобусе (в зависимости от размера группы), входные билеты, дегустация 3 вин в винном замке Воскеваз, 1 бутылка воды 0,5 л на чел.
В описании указан примерный тайминг, время и очерёдность локаций может меняться по организационным причинам (с сохранением посещения всех объектов)
Группам больше 10 человек мы выдаём наушники и радиогиды, вы ничего не упустите
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в пятницу в 09:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€36
Дети до 6 лет
€26
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Саят-Новы
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 09:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наира — Организатор в Ереване
Провела экскурсии для 454 туристов
Привет! Наша команда гидов влюбит вас в страну, в которую безумно влюблены мы. Ведь Армения — это настоящий источник вдохновения и позитива. Каждый маршрут с нами — увлекательное путешествие в читать дальше
страну историй, легенд и культурного наследия. Как местные жители мы покажем самые потаенные уголки, расскажем самые интересные истории и отведем в гости к известным в стране людям. Наш успех — это счастье в глазах каждого путешественника и непреодолимое желание возвращаться в Армению вновь и вновь.