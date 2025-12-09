Мы покажем вам места, которые помогают обрести веру в добро. Отправимся на край Касахского ущелья, чтобы прошептать свои желания древнему Сагмосаванку. Поговорим о сакральных идеях, заложенных в армянский алфавит. В тёплое время побываем в горной крепости и обязательно попробуем вино в замке Воскеваз.

Памятник армянскому алфавиту

Мы начнём у памятника армянскому алфавиту — в каждую его букву вложены сверхчеловеческие идеи. Поговорим об этой магии.

Касахское ущелье и Сагмосаванк

На выступе над пропастью стоит Сагмосаванк — «монастырь псалмов». Согласно преданию, на этом месте молился святой Григорий Просветитель, и до сих пор желания, загаданные здесь, сбываются. Чуть в стороне в бездну ущелья Касах низвергается мощный водопад.

Крепость Амберд (только при благоприятных условиях)

С мая по ноябрь мы поднимаемся к крепости Амберд на южном склоне горы Арагац. Здесь, на высоте около 2100 метров, вы увидите скалистые обрывы и слияние рек, узнаете, почему зимой путь к облачной крепости становится непроходимым.

Винный замок Воскеваз

Мечта владельца превратилась в сказочный проект. Вы пройдёте по подлинным погребам старого завода, увидите артефакты, связанные с древней историей виноделия, и продегустируете три вида вина.

Примерный тайминг

9:30–9:45 — сбор

9:45–10:45 — памятник армянскому алфавиту

11:00–12:00 — винный замок Воскеваз, экскурсия и дегустация

12:00–13:30 — Касахское ущелье и монастырь Сагмосаванк

