Касахское ущелье, памятник алфавиту и винный замок - к местам силы из Еревана

Побывать в локациях которые наполняют энергией и помогают мечтам сбываться
Мы покажем вам места, которые помогают обрести веру в добро. Отправимся на край Касахского ущелья, чтобы прошептать свои желания древнему Сагмосаванку. Поговорим о сакральных идеях, заложенных в армянский алфавит. В тёплое время побываем в горной крепости и обязательно попробуем вино в замке Воскеваз.
Описание экскурсии

Памятник армянскому алфавиту

Мы начнём у памятника армянскому алфавиту — в каждую его букву вложены сверхчеловеческие идеи. Поговорим об этой магии.

Касахское ущелье и Сагмосаванк

На выступе над пропастью стоит Сагмосаванк — «монастырь псалмов». Согласно преданию, на этом месте молился святой Григорий Просветитель, и до сих пор желания, загаданные здесь, сбываются. Чуть в стороне в бездну ущелья Касах низвергается мощный водопад.

Крепость Амберд (только при благоприятных условиях)
С мая по ноябрь мы поднимаемся к крепости Амберд на южном склоне горы Арагац. Здесь, на высоте около 2100 метров, вы увидите скалистые обрывы и слияние рек, узнаете, почему зимой путь к облачной крепости становится непроходимым.

Винный замок Воскеваз

Мечта владельца превратилась в сказочный проект. Вы пройдёте по подлинным погребам старого завода, увидите артефакты, связанные с древней историей виноделия, и продегустируете три вида вина.

Примерный тайминг

9:30–9:45 — сбор
9:45–10:45 — памятник армянскому алфавиту
11:00–12:00 — винный замок Воскеваз, экскурсия и дегустация
12:00–13:30 — Касахское ущелье и монастырь Сагмосаванк

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер на микроавтобусе или автобусе (в зависимости от размера группы), входные билеты, дегустация 3 вин в винном замке Воскеваз, 1 бутылка воды 0,5 л на чел.
  • В описании указан примерный тайминг, время и очерёдность локаций может меняться по организационным причинам (с сохранением посещения всех объектов)
  • Группам больше 10 человек мы выдаём наушники и радиогиды, вы ничего не упустите
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в пятницу в 09:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€36
Дети до 6 лет€26
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На проспекте Саят-Новы
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 09:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наира
Наира — Организатор в Ереване
Провела экскурсии для 454 туристов
Привет! Наша команда гидов влюбит вас в страну, в которую безумно влюблены мы. Ведь Армения — это настоящий источник вдохновения и позитива. Каждый маршрут с нами — увлекательное путешествие в
читать дальше

страну историй, легенд и культурного наследия. Как местные жители мы покажем самые потаенные уголки, расскажем самые интересные истории и отведем в гости к известным в стране людям. Наш успех — это счастье в глазах каждого путешественника и непреодолимое желание возвращаться в Армению вновь и вновь.

