Мои заказы

Красоты Армении и пикник на высоте 2000 метров над уровнем моря

Посетить монастырь Нораванк, крепость Смбатаберд, винодельню и запомнить на всю жизнь пикник в горах
В одной поездке мы совместили известные и нетуристические места, живописные природные пейзажи, рассказы гида об истории Армении и пикник под облаками прямо на вершине горы.

Всё это останется не только в вашей памяти, но и на профессиональном видео с дрона, которое вы получите после поездки.
Красоты Армении и пикник на высоте 2000 метров над уровнем моря
Красоты Армении и пикник на высоте 2000 метров над уровнем моря
Красоты Армении и пикник на высоте 2000 метров над уровнем моря

Описание экскурсии

Монастырь Нораванк. Многие века живописный южный регион Армении, где находится храм, считался культурным центром всей страны. Вы насладитесь шедевром средневековой архитектуры в окружении сочных пейзажей и мощных скал.

Дегустационный зал «Момик». В уютной винодельне, среди виноградников и гор, вы познакомитесь с армянской семьёй, которая тепло принимает гостей, угощает вином собственного приготовления и историями о своей династии.

Крепость Смбатаберд. Это нетуристическое место — одна из самых недоступных крепостных стен Армении, сохранившаяся с 4 века. Дух древней истории, горные пейзажи — атмосфера этого места непередаваемая!

Пикник с живописными видами. Шампанское, бутерброды, сладости, фрукты, мясное и сырное ассорти, чай, кофе, напитки, а также горы, пейзажи, умиротворение и полный релакс — спорим, такого пикника в вашей жизни ещё не было!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, пикник, 1 видео с дрона
  • Поездка пройдёт на внедорожнике Nissan Pathfinder
  • Дополнительно оплачивается дегустация в дегустационном зале «Момик» — 5000 драмов/чел. В дегустацию входят 4–5 видов вина, мясное ассорти, сырное ассорти, фрукты, брускетты.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 17 туристов
Всем привет! Я работаю гидом с 2018 года. Мой подход к путешествиям — ответственный, современный и креативный. По характеру я очень открытый и добрый человек, время со мной пролетает легко
читать дальшеуменьшить

и незаметно. Составлю индивидуальную программу вашей поездки, учту пожелания и вкусы. У меня есть программы как по Еревану, так и по всем достопримечательностям по стране, начиная от Гарни, заканчивая всем известным Цахкадзором. Работаю в команде с профессиональными коллегами-гидами.

Входит в следующие категории Еревана

Похожие экскурсии на «Красоты Армении и пикник на высоте 2000 метров над уровнем моря»

Тайны Армении: Хор Вирап, Нораванк, Арени, Джермук
На автобусе
12 часов
-
19%
61 отзыв
Групповая
Тайны Армении: Хор Вирап, Нораванк, Арени, Джермук
Увидеть старинные монастыри, попробовать вино и минеральную воду и погрузиться в историю
Начало: У главного входа в консерваторию
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
€35€43 за человека
Джип-путешествие на гору Димац с пикником
Джиппинг
На машине
9 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-путешествие на гору Димац с пикником
Из Еревана - за изумительными видами с вершины горы и вкусными впечатлениями
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
от €375 за всё до 4 чел.
Подъём на гору Димац на внедорожнике
На машине
Джиппинг
10 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Подъём на гору Димац на внедорожнике
Из Еревана - за умеренной дозой адреналина и шикарными видами гор
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €300 за всё до 3 чел.
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
На автобусе
8 часов
26 отзывов
Групповая
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
Посетить монастыри Хор Вирап и Нораванк, полюбоваться горой Арарат и заглянуть на винный завод
Начало: У отеля Ани Плаза
Расписание: во вторник в 09:30
11 авг в 09:30
18 авг в 09:30
€30 за человека
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ереване
от €345 за экскурсию