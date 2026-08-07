В одной поездке мы совместили известные и нетуристические места, живописные природные пейзажи, рассказы гида об истории Армении и пикник под облаками прямо на вершине горы. Всё это останется не только в вашей памяти, но и на профессиональном видео с дрона, которое вы получите после поездки.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €345 за экскурсию

Описание экскурсии

Монастырь Нораванк. Многие века живописный южный регион Армении, где находится храм, считался культурным центром всей страны. Вы насладитесь шедевром средневековой архитектуры в окружении сочных пейзажей и мощных скал.

Дегустационный зал «Момик». В уютной винодельне, среди виноградников и гор, вы познакомитесь с армянской семьёй, которая тепло принимает гостей, угощает вином собственного приготовления и историями о своей династии.

Крепость Смбатаберд. Это нетуристическое место — одна из самых недоступных крепостных стен Армении, сохранившаяся с 4 века. Дух древней истории, горные пейзажи — атмосфера этого места непередаваемая!

Пикник с живописными видами. Шампанское, бутерброды, сладости, фрукты, мясное и сырное ассорти, чай, кофе, напитки, а также горы, пейзажи, умиротворение и полный релакс — спорим, такого пикника в вашей жизни ещё не было!

Организационные детали