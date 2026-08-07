Красоты Армении и пикник на высоте 2000 метров над уровнем моря
Посетить монастырь Нораванк, крепость Смбатаберд, винодельню и запомнить на всю жизнь пикник в горах
В одной поездке мы совместили известные и нетуристические места, живописные природные пейзажи, рассказы гида об истории Армении и пикник под облаками прямо на вершине горы.
Всё это останется не только в вашей памяти, но и на профессиональном видео с дрона, которое вы получите после поездки.
Описание экскурсии
Монастырь Нораванк. Многие века живописный южный регион Армении, где находится храм, считался культурным центром всей страны. Вы насладитесь шедевром средневековой архитектуры в окружении сочных пейзажей и мощных скал.
Дегустационный зал «Момик». В уютной винодельне, среди виноградников и гор, вы познакомитесь с армянской семьёй, которая тепло принимает гостей, угощает вином собственного приготовления и историями о своей династии.
Крепость Смбатаберд. Это нетуристическое место — одна из самых недоступных крепостных стен Армении, сохранившаяся с 4 века. Дух древней истории, горные пейзажи — атмосфера этого места непередаваемая!
Пикник с живописными видами. Шампанское, бутерброды, сладости, фрукты, мясное и сырное ассорти, чай, кофе, напитки, а также горы, пейзажи, умиротворение и полный релакс — спорим, такого пикника в вашей жизни ещё не было!
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, пикник, 1 видео с дрона
Поездка пройдёт на внедорожнике Nissan Pathfinder
Дополнительно оплачивается дегустация в дегустационном зале «Момик» — 5000 драмов/чел. В дегустацию входят 4–5 видов вина, мясное ассорти, сырное ассорти, фрукты, брускетты.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 17 туристов
Всем привет! Я работаю гидом с 2018 года. Мой подход к путешествиям — ответственный, современный и креативный. По характеру я очень открытый и добрый человек, время со мной пролетает легко читать дальшеуменьшить
и незаметно. Составлю индивидуальную программу вашей поездки, учту пожелания и вкусы. У меня есть программы как по Еревану, так и по всем достопримечательностям по стране, начиная от Гарни, заканчивая всем известным Цахкадзором. Работаю в команде с профессиональными коллегами-гидами.
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