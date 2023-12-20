Красоты Армении и пикник на высоте 2000 метров над уровнем моря
Индивидуальная экскурсия в Ереване

Увидеть древние памятники, посетить аутентичную винодельню и запомнить на всю жизнь пикник в горах

В одной поездке мы совместили известные и нетуристические места, живописные природные пейзажи, рассказы гида об истории Армении и пикник под облаками прямо на вершине горы.

Всё это останется не только в вашей памяти, но и на профессиональном видео с дрона, которое вы получите после поездки.
Красоты Армении и пикник на высоте 2000 метров над уровнем моря
Красоты Армении и пикник на высоте 2000 метров над уровнем моря
Красоты Армении и пикник на высоте 2000 метров над уровнем моря
Красоты Армении и пикник на высоте 2000 метров над уровнем моря
Красоты Армении и пикник на высоте 2000 метров над уровнем моря
Красоты Армении и пикник на высоте 2000 метров над уровнем моря
Красоты Армении и пикник на высоте 2000 метров над уровнем моря
Красоты Армении и пикник на высоте 2000 метров над уровнем моря
Красоты Армении и пикник на высоте 2000 метров над уровнем моря
Красоты Армении и пикник на высоте 2000 метров над уровнем моря
Красоты Армении и пикник на высоте 2000 метров над уровнем моря
Красоты Армении и пикник на высоте 2000 метров над уровнем моря
Красоты Армении и пикник на высоте 2000 метров над уровнем моря
Ближайшие даты:
20
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Описание

Что вас ожидает

Монастырь Нораванк. Многие века живописный южный регион Армении, где находится храм, считался культурным центром всей страны. Вы насладитесь шедевром средневековой архитектуры в окружении сочных пейзажей и мощных скал.

Дегустационный зал «Момик». В уютной винодельне, среди виноградников и гор, вы познакомитесь с армянской семьёй, которая тепло принимает гостей, угощает вином собственного приготовления и историями о своей династии.

Крепость Смбатаберд. Это нетуристическое место — одна из самых недоступных крепостных стен Армении, сохранившаяся с 4 века. Дух древней истории, горные пейзажи — атмосфера этого места непередаваемая!

Пикник с живописными видами. Шампанское, бутерброды, сладости, фрукты, мясное и сырное ассорти, чай, кофе, напитки, а также горы, пейзажи, умиротворение и полный релакс — спорим, такого пикника в вашей жизни ещё не было!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, пикник, 1 видео с дрона
  • Поездка пройдёт на внедорожнике Nissan Pathfinder
  • Дополнительно оплачивается дегустация в дегустационном зале «Момик» — 5000 драм/чел. В дегустацию входят 4–5 видов вина, мясное ассорти, сырное ассорти, фрукты, брускетты.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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