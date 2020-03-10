27 отзывов оставили туристы

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Лучший способ узнать армянскую кухню

Гастрономический тур на один день с мастер-классом и ужином в гостях у коренных жителей

  • 🛠Для тех кто хочет научиться новому
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 10 часов
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча По желанию гостя ))
  • Записаться на мастер-класс

От 150 за экскурсию

У этого мастер-класса27 отзывов
4.96
Lada
Задать вопросОбычно отвечает за 6 ч.
Lada – Гид в Ереване
Дорогие гости, приглашаю вас в незабываемое гастрономическое путешествие, во время которого вы посетите ереванский рынок, узнаете все об армянских продуктах, научитесь готовить наши традиционные блюда и получите огромное удовольствие от еды и вина.
Лучший способ узнать армянскую кухню
Лучший способ узнать армянскую кухню

Программа

Ереванский рынок. Мы начнем утро с армянского рынка — это и театр одного актера-продавца, и наглядный мастер-класс по маркетингу. Здесь можно купить любую фермерскую продукцию, начиная с сочных сезонных овощей и фруктов, заканчивая ароматными соленьями и пресными армянскими сырами. Я расскажу вам о разнообразии местных продуктов, об их особенностях и о том, что из них можно приготовить.

Дорога за город. Мы выберем продукты и отправимся в мой загородный дом. По пути я покажу вам наши достопримечательности, а также пещеру, где нашли самую древнюю обувь и проводили древние ритуалы в честь изготовления божественного напитка – вина. И обязательно завезу вас на старый вин-завод, где вы сможете попробовать хорошее армянское вино.

Ужин в загородном доме. В доме вы погрузитесь в атмосферу праздника, теплоты и уюта. Вместе мы будем готовить коронные блюда Армении. На ваш выбор я научу вас готовить:

  • популярный хоровац — шашлык из крупных кусков мяса;
  • ики-бир — шашлык с лимонным соком и курдючным салом;
  • мясные шарики кюфта;
  • толму (долму) — то же мясо в виноградных листьях, но приготовленное по-армянски;
  • тающий во рту баскыртат — ниточки из отварной говядины с грецким орехом и кинзой под специальным соусом;
  • бозбаш и путук — два совершенно разных блюда из мяса с горохом;
  • армянскую бастурму;
  • кялягош — старинное блюдо;
  • знаменитый хаш — очень густой и сытный мясной суп;
  • хашламу из баранины…

Особое внимание уделим нашей домашней водке из разных фруктов — считается, что в маленьких количествах она полезна для сердца и обмена веществ. Её перегоняют два-три раза, облагораживая вкус, при крепости 50-60 градусов она сохраняет мягкость и фруктовый аромат.

После сытного ужина в дружественной обстановке мы доставим вас до вашего отеля.

Организационные детали

  • Транспортные расходы и дегустация вина входят в стоимость экскурсии.
  • Дополнительные расходы: продукты для ужина — в среднем около 5000 драм (10 евро) на человека.
  • Минимальное количество участников — 2.
Лучший способ узнать армянскую кухню
Лучший способ узнать армянскую кухню
Лучший способ узнать армянскую кухню
Лучший способ узнать армянскую кухню
Лучший способ узнать армянскую кухню
Лучший способ узнать армянскую кухню
Лучший способ узнать армянскую кухню
Лучший способ узнать армянскую кухню
Лучший способ узнать армянскую кухню
Лучший способ узнать армянскую кухню
Лучший способ узнать армянскую кухню
Лучший способ узнать армянскую кухню
Лучший способ узнать армянскую кухню
Лучший способ узнать армянскую кухню
Лучший способ узнать армянскую кухню
Лучший способ узнать армянскую кухню
Лучший способ узнать армянскую кухню

Выберите день для записи на мастер-класс

  • Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала По желанию гостя )).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать вопрос о мастер-классе до оплаты.
Lada
Lada
Меня зовут Лада. Очень люблю свою родину, люблю общаться с людьми, рассказывать им о нашей прекрасной Армении. Оказываю услуги индивидуального гида и водителя с машиной по всей Армении и Еревану, Нагорному Карабаху, Грузии. Составляю программы и провожу экскурсии в зависимости от конкретных пожеланий и предпочтений гостей.
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27 отзывов оставили туристы

Сергей
10 марта 2020
Сказать, что экскурсия просто понравилась - это ничего не сказать. Мы в полном восторге! Понравилось всё - от встречи с Арменом (сыном хозяйки), покупки необходимых продуктов, дороги до места, тостов в процессе поездки, остановки в абрикосовом саду для фотографий на фоне Арарата. Под руководством Лады приготовили долму и шашлык, кюфта и пахлаву, Блюда вы выбираете заранее и именно их и готовите, в этом особенная прелесть! Еда приготовленная тобой - самая вкусная. В процессе приготовления звучали армянские тосты, что придало всему процессу неповторимый колорит. Мы познакомились с прекрасными людьми и потрясающе провели время. Отдельно хочется отметить Армена - его искусство говорить тосты, соперничает с его же мастерством приготовления волшебных наливок и настоек! Горячо рекомендую данную экскурсию как возможность приобщиться к культуре Армении, попробовать вкусную еду и приобрести друзей.
24 февраля 2020
Мы начали наше знакомство с Арменией именно с этой экскурсии, потому что лучший способ узнать новую для себя страну - это начать именно с еды! Тем более, что у нас в семье покушать любят все)) Шашлык дома теперь готовлю исключительно по армянскому рецепту. Но! Данная экскурсия едой абсолютно не ограничивается! Лада, Армен, и Карен открыли для нас именно местный уклад жизни, традиции, легенды и, конечно, легендарные армянские тосты! И это не говоря уже о местных красотах, которые можно безлимитно наблюдать по всему пути следования) Однозначно рекомендуем всем начинать знакомство с Арменией вместе с Ладой и её семьей!
2 января 2020
Прошу простить мою немногословность... Экскурсию приурочивал к своему юбилею.. Я и мои друзья до сих пор в шоке.... В лучшем смыле слова... Премного благодарны гостеприимной, талантливой семьи Лады... Армения, до скорых встреч!!!!
23 октября 2019
Экскурсия очень понравилась! Чудесные люди, чудесный дом и у нас был чудесный день! Дорога была очень лёгкой, всю дорогу Армен, сын Лады, развлекал нас рассказами и мини фильмами об Армении, очень интересно и познавательно, угощал нас чем только возможно)) Дома у Лады нас ждало очень вкусное застолье в очень уютной обстановке, с просто обалденным видом на горы! Все было очень душевно - тосты, рассказы, даже танцы были) очень хорошо отметили мой день рождения, который был накануне. Лада, Армен, Карен - спасибо вам огромной и низкий поклон!
16 июля 2019
Порекомендую ли я друзьям: да, да и ещё раз да. Знакомиться с Арменией нужно начинать здесь!!! Люди, это главное достояние этой страны, а Лада и её семья отдельная история! То, что мы кушали и пили можно поистине назвать пищей богов. А сколько знаний мы получили о традициях и истории этой страны! Тосты, вызывающие бурный смех, а порой слезы.... Насколько же эти люди многогранный! Через это нужно пройти, чтобы увидеть душу Армении. Спасибо огромное за праздник!!!!!
7 мая 2019
Наша группа туристов благодарна Ладе за то незабываемое погружение в мастер-класс по национальным блюдам армянской кухни, которое она организовала и провела для нас. Находясь первый раз в Армении мы были приглашены в дом Лады, окружены настоящим армянским гостеприимством, приготовили всё своими руками и затем провели обед за шикарным столом, который был украшен прекрасными армянскими тостами, которые для нас произнёс Армен, сын Лады. Мы благодарны Ладе за незабываемый праздник, который она для нас сделала. Будем помнить об этом всю свою жизнь и рекомендовать друзьям и знакомым ехать в гости к Ладе, если они будут когда-то туристами в Армении.
7 мая 2019
На экскурсии мы побывали в начале мая, когда зелень яркая, а солнце не так сильно жарит. Особенность программы состоит в том, что она подходит людям разного возраста. Информацией перегружены мы не были, но узнали много интересностей. Обсудили как историю Армении, так и менталитет стран. В течение дня экскурсовод учитывал наши пожелания касаемо остановок для фото или совершения покупок. Ужин у Лады дома получился потрясающим: настоящие армянские тосты, уютные разговоры и вкусная еда. Именно такой и запомнится нам старушка-Армения.
23 апреля 2019
Спасибо Ладе и ее семье за радушие и гостеприимство. Это был замечательный день: сначала экскурсия в Хор Вирап и жемчужину Армении комплекс Нораванк. Башмак которому более 5 тыс лет и мы увидели Арарат во всей его красе. Затем знакомство с армянской кухней и моя первая долма (дай бог не последняя), прекрасные тосты от Армена и душевные разговоры. Это был прекрасный день, в который хочется вернуться вновь
25 марта 2019
Чудесный дом, обильный стол, взрыв вкуса от домашних напитков, тёплые тосты ❤️ очень понравилось
12 марта 2019
В Армении были всего несколько дней и первое наше знакомство началось с гастрономического тура "Лучший способ узнать армянскую кухню". Нам очень все понравилось и поэтому хотелось бы поблагодарить Ладу и ее супруга за гостеприимство. Несмотря на то, что наш ту был гастрономическим, Лада рассказала много интересных фактов и легенд про Армению и ее народ. Познакомила нас с местными обычаями и конечно же мы приготовили под ее чутким руководством вкусный обед из армянских блюд. Лада охотно поделилась с нами рецептами и тонкостями приготовления местных блюд. Мы были с подростком 14 лет и даже он увлекся готовкой и с удовольствием помогал. Что еще очень понравилось то, что Лада с Кареном делают все очень быстро и слажено, поэтому процесс приготовления не доставляет вообще никаких проблем. Все кому интересен формат таких экскурсий я рекомендую Ладу.
Ещё 17 отзывов

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