27 отзывов оставили туристы

Дорогие гости, приглашаю вас в гастрономическое путешествие, во время которого вы посетите ереванский рынок, узнаете всё об армянских продуктах, научитесь готовить наши традиционные блюда и получите удовольствие от еды и вина. Самое главное, что вы увезёте с собой, — это тепло домашнего очага и секреты, которые передаются в наших семьях из поколения в поколение.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание мастер-класса

Программа

Утро на ереванском рынке

Мы начнём день с посещения колоритного армянского рынка. Это не просто место торговли, а настоящий театр, где каждый продавец — актёр. Вы увидите всё разнообразие фермерской продукции:

сочные сезонные овощи и фрукты

душистые соленья и маринады

пресные армянские сыры

Я расскажу вам об особенностях местных продуктов и о том, какие блюда мы из них приготовим.

Монастырь Хор Вирап

Примерно в получасе езды от Еревана нас ждёт монастырь Хор Вирап. Вы узнаете историю этого святого места и насладитесь видом на библейскую гору Арарат — лучшие фотографии получаются именно здесь.

Дорога за город и древняя пещера

После рынка мы отправимся в мой загородный дом. По пути я покажу вам пещеру Арени — уникальный археологический памятник. Именно здесь обнаружили самую древнюю в мире обувь и нашли свидетельства древнейших ритуалов, связанных с производством вина.

Мастер-класс и ужин в загородном доме

Мой дом построен на скале, и часть горы мы превратили в настоящий погреб. Там вы найдёте целую коллекцию домашних заготовок:

сухофрукты из персиков, хурмы, абрикосов и инжира

гранатовое и другие фруктовые вина

Всё это вы сможете попробовать и, если захотите, приобрести.

Главное событие дня — совместное приготовление ужина в формате мастер-класса. Кто-то режет овощи, кто-то жарит мясо, а кто-то в это время наслаждается вином или варит ароматный кофе. Вот некоторые из блюд, которые я могу научить вас готовить:

хоровац — знаменитый шашлык из крупных кусков мяса

ики-бир — особый шашлык с лимонным соком и курдючным салом

кюфта — нежные мясные шарики

толма (долма) — армянская версия блюда из мясного фарша в виноградных листьях

бозбаш и путук — два разных, но очень сытных мясных супа с горохом

кялягош — старинное традиционное блюдо

хаш — густой и питательный мясной суп, настоящая легенда армянской кухни

хашлама из баранины — ароматное и деликатное блюдо

После сытного ужина в тёплой дружеской атмосфере мы с комфортом доставим вас обратно в отель.

Организационные детали