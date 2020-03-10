27 отзывов оставили туристы

Программа

Ереванский рынок. Мы начнем утро с армянского рынка — это и театр одного актера-продавца, и наглядный мастер-класс по маркетингу. Здесь можно купить любую фермерскую продукцию, начиная с сочных сезонных овощей и фруктов, заканчивая ароматными соленьями и пресными армянскими сырами. Я расскажу вам о разнообразии местных продуктов, об их особенностях и о том, что из них можно приготовить.

Дорога за город. Мы выберем продукты и отправимся в мой загородный дом. По пути я покажу вам наши достопримечательности, а также пещеру, где нашли самую древнюю обувь и проводили древние ритуалы в честь изготовления божественного напитка – вина. И обязательно завезу вас на старый вин-завод, где вы сможете попробовать хорошее армянское вино.

Ужин в загородном доме. В доме вы погрузитесь в атмосферу праздника, теплоты и уюта. Вместе мы будем готовить коронные блюда Армении. На ваш выбор я научу вас готовить:

популярный хоровац — шашлык из крупных кусков мяса;

ики-бир — шашлык с лимонным соком и курдючным салом;

мясные шарики кюфта;

толму (долму) — то же мясо в виноградных листьях, но приготовленное по-армянски;

тающий во рту баскыртат — ниточки из отварной говядины с грецким орехом и кинзой под специальным соусом;

бозбаш и путук — два совершенно разных блюда из мяса с горохом;

армянскую бастурму;

кялягош — старинное блюдо;

знаменитый хаш — очень густой и сытный мясной суп;

хашламу из баранины…

Особое внимание уделим нашей домашней водке из разных фруктов — считается, что в маленьких количествах она полезна для сердца и обмена веществ. Её перегоняют два-три раза, облагораживая вкус, при крепости 50-60 градусов она сохраняет мягкость и фруктовый аромат.

После сытного ужина в дружественной обстановке мы доставим вас до вашего отеля.