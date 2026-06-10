27 отзывов оставили туристы

Самое главное, что вы увезёте с собой, — это тепло домашнего очага и секреты, которые передаются в наших семьях из поколения в поколение.
Описание мастер-класса
Программа
Утро на ереванском рынке
Мы начнём день с посещения колоритного армянского рынка. Это не просто место торговли, а настоящий театр, где каждый продавец — актёр. Вы увидите всё разнообразие фермерской продукции:
- сочные сезонные овощи и фрукты
- душистые соленья и маринады
- пресные армянские сыры
Я расскажу вам об особенностях местных продуктов и о том, какие блюда мы из них приготовим.
Монастырь Хор Вирап
Примерно в получасе езды от Еревана нас ждёт монастырь Хор Вирап. Вы узнаете историю этого святого места и насладитесь видом на библейскую гору Арарат — лучшие фотографии получаются именно здесь.
Дорога за город и древняя пещера
После рынка мы отправимся в мой загородный дом. По пути я покажу вам пещеру Арени — уникальный археологический памятник. Именно здесь обнаружили самую древнюю в мире обувь и нашли свидетельства древнейших ритуалов, связанных с производством вина.
Мастер-класс и ужин в загородном доме
Мой дом построен на скале, и часть горы мы превратили в настоящий погреб. Там вы найдёте целую коллекцию домашних заготовок:
- сухофрукты из персиков, хурмы, абрикосов и инжира
- гранатовое и другие фруктовые вина
Всё это вы сможете попробовать и, если захотите, приобрести.
Главное событие дня — совместное приготовление ужина в формате мастер-класса. Кто-то режет овощи, кто-то жарит мясо, а кто-то в это время наслаждается вином или варит ароматный кофе. Вот некоторые из блюд, которые я могу научить вас готовить:
- хоровац — знаменитый шашлык из крупных кусков мяса
- ики-бир — особый шашлык с лимонным соком и курдючным салом
- кюфта — нежные мясные шарики
- толма (долма) — армянская версия блюда из мясного фарша в виноградных листьях
- бозбаш и путук — два разных, но очень сытных мясных супа с горохом
- кялягош — старинное традиционное блюдо
- хаш — густой и питательный мясной суп, настоящая легенда армянской кухни
- хашлама из баранины — ароматное и деликатное блюдо
После сытного ужина в тёплой дружеской атмосфере мы с комфортом доставим вас обратно в отель.
Организационные детали
- На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — гиду в местной валюте (драмах) по курсу на день экскурсии
- В стоимость включено: транспортные расходы, топливо, дегустация напитков, мастер-класс армянской кухни
- Дополнительные расходы: продукты для ужина — зависит от выбора меню, в среднем 8000 драмов; вход в пещеру Арени — 1500 драмов с чел., дегустация напитков в нашем гостевом доме — 5000 драмов за чел.
- Возможно проведение гастрономического тура для большего количества участников, подробности узнавайте в переписке
- Вы также можете остаться в моем гостевом доме, чтобы на следующий день поехать и увидеть больше достопримечательностей, а также покататься в горах на лошадях (подробности уточняйте в переписке с гидом)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Лада, большое Вам спасибо!!!
Каждый раз, когда гости говорят, что смогли почувствовать Армению сердцем, я понимаю, что
Для меня огромное счастье принимать моих гостей, моих джаночек, и делиться тем,
Очень трепетное, внимательное отношение к гостям. Интересные маршруты, исторические факты, а главное - возможность узнать
После этой экскурсии нас переполняют только положительные эмоции!!
Дорога хоть и не близкая, но очень интересная! Карен (муж