27 отзывов оставили туристы

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Вино и горы: чудесный день с дегустацией и мастер-классом

Со вкусом провести время на рынке, в поездке по Араратской долине и в доме у местных жителей
Дорогие гости, приглашаю вас в гастрономическое путешествие, во время которого вы посетите ереванский рынок, узнаете всё об армянских продуктах, научитесь готовить наши традиционные блюда и получите удовольствие от еды и вина.

Самое главное, что вы увезёте с собой, — это тепло домашнего очага и секреты, которые передаются в наших семьях из поколения в поколение.
4.9
81 отзыв
Вино и горы: чудесный день с дегустацией и мастер-классом
Вино и горы: чудесный день с дегустацией и мастер-классом
Вино и горы: чудесный день с дегустацией и мастер-классом

Описание мастер-класса

Программа

Утро на ереванском рынке

Мы начнём день с посещения колоритного армянского рынка. Это не просто место торговли, а настоящий театр, где каждый продавец — актёр. Вы увидите всё разнообразие фермерской продукции:

  • сочные сезонные овощи и фрукты
  • душистые соленья и маринады
  • пресные армянские сыры

Я расскажу вам об особенностях местных продуктов и о том, какие блюда мы из них приготовим.

Монастырь Хор Вирап

Примерно в получасе езды от Еревана нас ждёт монастырь Хор Вирап. Вы узнаете историю этого святого места и насладитесь видом на библейскую гору Арарат — лучшие фотографии получаются именно здесь.

Дорога за город и древняя пещера

После рынка мы отправимся в мой загородный дом. По пути я покажу вам пещеру Арени — уникальный археологический памятник. Именно здесь обнаружили самую древнюю в мире обувь и нашли свидетельства древнейших ритуалов, связанных с производством вина.

Мастер-класс и ужин в загородном доме

Мой дом построен на скале, и часть горы мы превратили в настоящий погреб. Там вы найдёте целую коллекцию домашних заготовок:

  • сухофрукты из персиков, хурмы, абрикосов и инжира
  • гранатовое и другие фруктовые вина

Всё это вы сможете попробовать и, если захотите, приобрести.

Главное событие дня — совместное приготовление ужина в формате мастер-класса. Кто-то режет овощи, кто-то жарит мясо, а кто-то в это время наслаждается вином или варит ароматный кофе. Вот некоторые из блюд, которые я могу научить вас готовить:

  • хоровац — знаменитый шашлык из крупных кусков мяса
  • ики-бир — особый шашлык с лимонным соком и курдючным салом
  • кюфта — нежные мясные шарики
  • толма (долма) — армянская версия блюда из мясного фарша в виноградных листьях
  • бозбаш и путук — два разных, но очень сытных мясных супа с горохом
  • кялягош — старинное традиционное блюдо
  • хаш — густой и питательный мясной суп, настоящая легенда армянской кухни
  • хашлама из баранины — ароматное и деликатное блюдо

После сытного ужина в тёплой дружеской атмосфере мы с комфортом доставим вас обратно в отель.

Организационные детали

  • На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — гиду в местной валюте (драмах) по курсу на день экскурсии
  • В стоимость включено: транспортные расходы, топливо, дегустация напитков, мастер-класс армянской кухни
  • Дополнительные расходы: продукты для ужина — зависит от выбора меню, в среднем 8000 драмов; вход в пещеру Арени — 1500 драмов с чел., дегустация напитков в нашем гостевом доме — 5000 драмов за чел.
  • Возможно проведение гастрономического тура для большего количества участников, подробности узнавайте в переписке
  • Вы также можете остаться в моем гостевом доме, чтобы на следующий день поехать и увидеть больше достопримечательностей, а также покататься в горах на лошадях (подробности уточняйте в переписке с гидом)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лада
Лада — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 2279 туристов
Меня зовут Лада. Очень люблю свою родину, люблю общаться с людьми, рассказывать им о нашей прекрасной Армении. Оказываю услуги индивидуального гида и водителя с машиной по всей Армении и Еревану, Нагорному Карабаху, Грузии и Ирану. Составляю программы и провожу экскурсии в зависимости от конкретных пожеланий и предпочтений гостей.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 81 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Оксана
Мои туристы написали:"Вчерашняя экскурсия-выше всех похвал. Если хочется «почувствовать Армению, влюбиться в ее виды», то это именно те люди и именно та экскурсия".
Лада, большое Вам спасибо!!!
Лада
Лада
Ответ организатора:
Джаночка моя, спасибо вам за такие добрые слова

Каждый раз, когда гости говорят, что смогли почувствовать Армению сердцем, я понимаю, что
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всё было не зря.

Для меня экскурсия — это не просто дорога от одного монастыря к другому. Мне хочется открыть вам ту Армению, которую люблю я сама: с её древними историями, горными дорогами, ароматом лаваша, вкусом домашнего вина и людьми, которые встречают гостей как родных.

Спасибо, что доверили мне своё путешествие. За этот день вы стали не просто моими туристами — вы стали дорогими гостями моего дома и частью большой семьи, которая называется Армения.

Буду ждать нашей новой встречи. Ведь в Армению невозможно приехать только один раз — она обязательно зовёт обратно

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М
это был невероятный тур пропитанный любовью и вниманием Лады и ее семьи к своей стране и к нам гостям. Незабываемое путешествие, где вы сможете понять и почувствовать что такое настоящая Армения. Обязательно к посещению!!!!
Лада
Лада
Ответ организатора:
Джаночки мои, спасибо вам большое за такие тёплые слова!
Для меня огромное счастье принимать моих гостей, моих джаночек, и делиться тем,
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что я люблю всей душой — моей прекрасной Арменией.

Мой дом всегда открыт для моих гостей. Я с радостью накрываю красивый армянский стол, угощаю домашними вкусами, делюсь древними легендами нашей земли и вкусными рецептами.

И как я всегда люблю говорить за нашим столом:
вчера — чужие, сегодня — родные.

Спасибо вам большое за то, что разделили со мной эти прекрасные дни.
Буду счастлива снова видеть вас у себя в гостях.

И всем джаночкам, кто читает этот отзыв — мои двери всегда открыты.
Приезжайте ко мне, чтобы почувствовать в моём доме настоящее армянское гостеприимство и вкусы Армении.
Добро пожаловать в мой вкусный гостеприимный Армянский большой дом))

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А
Одна из лучших экскурсий в Армении! Хотелось бы выразить большую благодарность Армену и его замечательной семье.
Очень трепетное, внимательное отношение к гостям. Интересные маршруты, исторические факты, а главное - возможность узнать
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и увидеть, как живут люди в Армении, их обычаи и современный быт. Тем, кому представится честь попасть в уютнейшую семью Армена - вы не забудете этот момент никогда.
Хотелось бы много чего сказать, но лучше всего будет выразить ощущение от экскурсии так: когда мы вернулись в гостиницу, осталось впечатление, что мы провели время в компании наших старых хороших друзей, которые многое нам показали и рассказали, познакомили с семьей и приняли у себя дома.
Всем очень советуем, вы будете в восторге!
P.S. Целуем Зевса джана

Одна из лучших экскурсий в Армении! Хотелось бы выразить большую благодарность Армену и его замечательной семье.
Одна из лучших экскурсий в Армении! Хотелось бы выразить большую благодарность Армену и его замечательной семье.
Одна из лучших экскурсий в Армении! Хотелось бы выразить большую благодарность Армену и его замечательной семье.
Одна из лучших экскурсий в Армении! Хотелось бы выразить большую благодарность Армену и его замечательной семье.
Одна из лучших экскурсий в Армении! Хотелось бы выразить большую благодарность Армену и его замечательной семье.
Одна из лучших экскурсий в Армении! Хотелось бы выразить большую благодарность Армену и его замечательной семье.
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К
На наш взгляд, этот тур был самым ярким и запоминающимся моментом во всем путешествии. Мы были поражены тем, как радушно и тепло нас приняли дома у Лады. Накормили вкуснейшими блюдами
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армянской кухни и поделились древними семейными рецептами. А экскурсия по живописным и красивым местам Армении просто поражает воображение, рассказы Карена (мужа Лады) о тех достопримечательностях, в которых мы побывали, помогли нам лучше понять богатую культуру и интереснейшую историю этой прекрасной страны. Спасибо огромное семье Лады за гостеприимство и теплый домашний прием. Обязательно приедем в гости ещё раз.

На наш взгляд, этот тур был самым ярким и запоминающимся моментом во всем путешествии. Мы были
На наш взгляд, этот тур был самым ярким и запоминающимся моментом во всем путешествии. Мы были
На наш взгляд, этот тур был самым ярким и запоминающимся моментом во всем путешествии. Мы были
На наш взгляд, этот тур был самым ярким и запоминающимся моментом во всем путешествии. Мы были
На наш взгляд, этот тур был самым ярким и запоминающимся моментом во всем путешествии. Мы были
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М
Всем рекомендую эту экскурсию! Лучшее место, где вы прочувствуете национальный колорит, настоящее гостеприимство армян!
После этой экскурсии нас переполняют только положительные эмоции!!
Дорога хоть и не близкая, но очень интересная! Карен (муж
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Лады) очень интересно всё рассказывал. По дороге мы заехали в храм Хор-Вирап, в пещеру птиц в Арени,ну а потом готовили вкусные армянские блюда в гостях у Лады и Карена (по сути три экскурсии в одной). Дома нас угостили домашним вином, компотом и другими вкусностями. Готовили и ужинали в очень тёплой семейной обстановке. Было впечатление, что мы приехали к близким родственникам - так тепло и уютно нас встретили. Огромная благодарность Ладе, Карену и Армену (сын Лады и Карена) за то, что благодаря их приёму мы почувствовали то армянское гостеприимство, которым славится армянский народ! Мы прочувствовали как надо любить Родину, ведь именно армяне славятся преданностью и любовью к своей Родине! Спасибо огромное этим прекрасным людям!
Если вы сомневаетесь брать или не брать эту экскурсию - берите, вы не пожалеете! Вы получите массу положительных эмоций, а главное - прочувствуете весь колорит и дух армянского народа!
И хочу добавить ещё- вас угостят очень вкусным домашним вином, оно необыкновенное, ему нет равных! Ну а домашняя водка - это просто пушка!
Молодцы! (P.s. Для Лады и её семьи - в следующий раз только к вам)

Всем рекомендую эту экскурсию! Лучшее место, где вы прочувствуете национальный колорит, настоящее гостеприимство армян!
Всем рекомендую эту экскурсию! Лучшее место, где вы прочувствуете национальный колорит, настоящее гостеприимство армян!
Всем рекомендую эту экскурсию! Лучшее место, где вы прочувствуете национальный колорит, настоящее гостеприимство армян!
Всем рекомендую эту экскурсию! Лучшее место, где вы прочувствуете национальный колорит, настоящее гостеприимство армян!
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О
Огромное спасибо Ладе, Армену и всей замечательной семье, в том числе малышам. Я советую будущим путешественникам сразу писать Ладе и бронировать все экскурсии, которые они предложат. Я уверена, что эта
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семья составит Вам отличный маршрут на весь отпуск! Эта экскурсия необыкновенно прекрасна. Обязательно посетите Норавак и Хор Вирап, которые предлагают дополнительно. Экскурсия туда с Арменом - это очень интересно и познавательно. Остановки для дегустации вина и фруктов по пути к гостеприимному дому - это отдельная песня! А еще мы видели горы всех возможных цветов, маковые красные поля, небо невероятной высоты. В конце путешествия нас ждал очаровательный дом. В нем оказывается можно было остановиться и просыпаться с чудесным видом на горы. Ужин мы готовили с Ладой и все семьей. Но за Ладой еще надо успеть. Пока наши мужчины ездили за форелью (которую при них выловили, уточнив предварительно какой размер интересует), мы только успевали удивляться, как из под рук хозяев выходят все новые и новые блюда. Пусть форели от водоема до кастрюли с виноградной лозой составил 10 минут. И тут мы начали делать еще и пахлаву. Раскатывать так тонко, быстро и виртуозно тесто надо уметь! Взбивать белки в крепкую пену в считанные секунды и сетовать, что яйца не охлажденные, это только Ладе под силу. Ужин был готов за полчаса (вместе с поездкой за рыбой и выпечкой пахлавы). А потом мы долго-долго сидели, разговаривали, вкусно кушали и наслаждались. Я боюсь написать про все очень подробно, но не хочу портить Вам удовольствие. Было столько неожиданных подарков и приятных мелочей, что все здесь перечислить невозможно.

Огромное спасибо Ладе, Армену и всей замечательной семье, в том числе малышам. Я советую будущим путешественникам
Огромное спасибо Ладе, Армену и всей замечательной семье, в том числе малышам. Я советую будущим путешественникам
Огромное спасибо Ладе, Армену и всей замечательной семье, в том числе малышам. Я советую будущим путешественникам
Огромное спасибо Ладе, Армену и всей замечательной семье, в том числе малышам. Я советую будущим путешественникам
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