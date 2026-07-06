Ашот проводит ещё 7 экскурсий

Горный воздух и вкус армянских блюд, древние монастыри и марсианские скалы — на юге Армении для вас припасено много впечатлений! В Хор Вирапе вы увидите Арарат, прекрасный в любое время года, и узнаете христианскую историю нашей страны. Нораванк познакомит со средневековым зодчеством. А в финале путешествия вы продегустируете вино и пообедаете в гостеприимном доме.

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Описание экскурсии

Святые места и дивные пейзажи

Дорога через солнечную долину с виноградниками приведет нас к монастырю 7 века Хор Вирап. Он построен над темницей, где заточили Григория Просветителя на закате язычества в Армении. Нет места правильнее, чтобы познакомиться с важными главами из хроник нашей страны, первой в мире, официально принявшей христианство. Мы поговорим об этом, любуясь видом на библейскую гору Арарат.

Вновь перед вами раскинутся живописные долины и ущелья — и вы окажетесь в средневековом монастыре Нораванк в окружении терракотовых скал. Я объясню, в чем уникальность его архитектуры, покажу традиционные хачкары и расскажу легенду о любви архитектора Момика.

Лучшие вина Армении и домашний обед

После историко-культурного погружения перейдем к гастрономической части. В селе Арени владельцы винного завода расскажут о своем деле и, конечно, пригласят попробовать разные сорта вин, в том числе фруктовые.

Аппетит нагуляли, вино оценили — пришло время долгожданный трапезы. Мы отправимся в гости к местным жителям, где нас вкусно накормят традиционными блюдами. А пока хозяйка будет накрывать стол, познакомитесь с бытом и погуляете по саду.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсии проходят на комфортабельных машинах разных размеров в зависимости от количества человек. Начинаются и заканчиваются по указанному вами адресу в центре Еревана

По желанию можно посетить экскурсию в древнейшей винодельне в пещере Арени (уточняйте в переписке) доплата — 3000 драмов на чел.

Доплата за проведение экскурсии на другом языке (кроме русского) — 15 000 драмов

Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (стоимость за каждого следующего человека — 22 000 драмов (~ €50), не считая обед). Для 1 ребёнка до 7 лет доплата не требуется

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет