Ашот проводит ещё 7 экскурсий

Что вас ожидает

Святые места и дивные пейзажи

Дорога через солнечную долину с виноградниками приведет нас к монастырю 7 века Хор Вирап. Он построен над темницей, где заточили Григория Просветителя на закате язычества в Армении. Нет места правильнее, чтобы познакомиться с важными главами из хроник нашей страны, первой в мире, официально принявшей христианство. Мы поговорим об этом, любуясь видом на библейскую гору Арарат.

Вновь перед вами раскинутся живописные долины и ущелья — и вы окажетесь в средневековом монастыре Нораванк в окружении терракотовых скал. Я объясню, в чем уникальность его архитектуры, покажу традиционные хачкары и расскажу легенду о любви архитектора Момика.

Лучшие вина Армении, домашний обед и мастер-класс по шашлыку

После историко-культурного погружения перейдем к гастрономической части. В селе Арени владельцы винного завода расскажут о своем деле и, конечно, пригласят попробовать разные сорта вин, в том числе фруктовые.

Аппетит нагуляли, вино оценили — пришло время долгожданный трапезы. Мы отправимся в гости к местным, где хозяин будет ждать у горячего тандыра. Вы поучаствуете в приготовлении армянского шашлыка, а пока хозяйка накроет на стол, познакомитесь с бытом и погуляете по саду.