Ашот проводит ещё 7 экскурсий

  1. Экскурсии

Долина Арарата — история, красота и вкусное гостеприимство

Погрузиться в прошлое в монастырях Хор Вирап и Нораванк, оценить вино и пообедать в доме у местных

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 7 часов
  • 👥 Не более 3 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча У вашего отеля
  • Заказать экскурсию

€12090 за экскурсиюскидка25%

Ашот
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Ашот – представитель в Ереване
Горный воздух и ароматы шашлыка, седые монастыри и марсианские скалы — на юге Армении для вас припасено много впечатлений! В Хор Вирапе вы увидите Арарат, прекрасный в любое время года, и узнаете христианскую историю 📖 нашей страны.

Нораванк познакомит со средневековым зодчеством.

А в финале путешествия вы продегустируете вино 🍷 и пообедаете в гостеприимном доме.
Долина Арарата — история, красота и вкусное гостеприимство
Долина Арарата — история, красота и вкусное гостеприимство

Что вас ожидает

Святые места и дивные пейзажи
Дорога через солнечную долину с виноградниками приведет нас к монастырю 7 века Хор Вирап. Он построен над темницей, где заточили Григория Просветителя на закате язычества в Армении. Нет места правильнее, чтобы познакомиться с важными главами из хроник нашей страны, первой в мире, официально принявшей христианство. Мы поговорим об этом, любуясь видом на библейскую гору Арарат.

Вновь перед вами раскинутся живописные долины и ущелья — и вы окажетесь в средневековом монастыре Нораванк в окружении терракотовых скал. Я объясню, в чем уникальность его архитектуры, покажу традиционные хачкары и расскажу легенду о любви архитектора Момика.

Лучшие вина Армении, домашний обед и мастер-класс по шашлыку
После историко-культурного погружения перейдем к гастрономической части. В селе Арени владельцы винного завода расскажут о своем деле и, конечно, пригласят попробовать разные сорта вин, в том числе фруктовые.

Аппетит нагуляли, вино оценили — пришло время долгожданный трапезы. Мы отправимся в гости к местным, где хозяин будет ждать у горячего тандыра. Вы поучаствуете в приготовлении армянского шашлыка, а пока хозяйка накроет на стол, познакомитесь с бытом и погуляете по саду.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Экскурсии проходят на комфортабельных машинах разных размеров в зависимости от количества человек. Начинаются и заканчиваются в Ереване.
  • По желанию можно заехать на древнюю винодельню в пещере (уточняйте в переписке)
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (стоимость за каждого следующего человека — 43€, не считая обед). Для 1 ребёнка до 10 лет доплата не требуется.
  • Экскурсию можно начать со второй половины дня, с пользой потратив утро в Ереване, а на обратном пути отдохнуть.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспортные расходы и дегустация на винном заводе
  • Обед оплачивается дополнительно перед началом экскурсии: 15€ с человека (без алкогольных напитков)
Долина Арарата — история, красота и вкусное гостеприимство
Долина Арарата — история, красота и вкусное гостеприимство
Долина Арарата — история, красота и вкусное гостеприимство
Долина Арарата — история, красота и вкусное гостеприимство
Долина Арарата — история, красота и вкусное гостеприимство
Долина Арарата — история, красота и вкусное гостеприимство
Долина Арарата — история, красота и вкусное гостеприимство
Долина Арарата — история, красота и вкусное гостеприимство
Долина Арарата — история, красота и вкусное гостеприимство
Долина Арарата — история, красота и вкусное гостеприимство
Долина Арарата — история, красота и вкусное гостеприимство
Долина Арарата — история, красота и вкусное гостеприимство
Долина Арарата — история, красота и вкусное гостеприимство

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала У вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ашот
Ашот
Привет! Меня зовут Ашот и мне 35 лет. 7 лет работы в сфере туризма и 10 лет путешествий научили меня секретам правильной организации знакомства путешественников с Арменией — я обеспечу вам максимальное удовольствие и лучшие впечатления от путешествия по нашей стране. Я и моя команда единомышленников, объединившись вокруг одной миссии — влюбить гостей в нетуристическую Армению, проводим наши авторские туры, пропитанные любовью к своей Родине, к ее особенностям и культуре. И мы с нетерпением ждем встречи с вами!
Напишите мне

Ашот проводит ещё 7 экскурсий

Онлайн-прогулка по сердцу ЕреванаОнлайн-прогулка по сердцу ЕреванаОнлайн-прогулка по сердцу Еревана
скидка40%
€5
3 за человека
1.5 часа
17 отзывов
Открыть историю и красоту города, традиции и культуру Армении — в режиме реального времени
Ереван соскучился по путешественникам, и я с радостью устрою вашу виртуальную встречу! На величественной площади вы перенесетесь в далекое прошлое города и страны, по проспекту значимых событий приблизитесь к перекрестку наших дней, пройдете по улице архитектуры и полюбуетесь Каскадом. Погружаясь в легкие рассказы, вы ощутите колорит Еревана и оцените его по достоинству.
Колоритные рынки ЕреванаКолоритные рынки ЕреванаКолоритные рынки Еревана
скидка10%
€65
59 за экскурсию
3.5 часа
Подивиться народному искусству на Вернисаже и попробовать разные армянские вкусности
Еще не решили, чем заняться после музеев и экскурсий за городом? Предлагаю отправиться за новыми впечатлениями на два ереванских рынка — Вернисаж и ГУМ. Это не просто прилавки с изделиями мастеров и продуктами, а сочетание таланта и трудолюбия с характером и душой нашего народа. Здесь вы пообщаетесь с интересными людьми и прочувствуете армянский колорит!
Трансфер «Ереван — Тбилиси» с севанским ветром в парусахТрансфер «Ереван — Тбилиси» с севанским ветром в парусахТрансфер «Ереван — Тбилиси» с севанским ветром в парусах
110 за трансфер
6 часов
1 отзыв
С комфортом добраться до Грузии и побывать на знаменитом озере
Мы решили облегчить путь двум дружественным нам народам и послужить связывающим «живописным» мостом! Вы доедете из аэропорта или отеля в Ереване до нужного адреса в Тбилиси на комфортном авто Toyota или Mercedes с опытным водителем и насладитесь горными пейзажами по пути.
Сердце и Душа Армении: Ереван и ЭчмиадзинСердце и Душа Армении: Ереван и ЭчмиадзинСердце и Душа Армении: Ереван и Эчмиадзин
скидка25%
€90
68 за экскурсию
5 часов
24 отзыва
Прогуляться по историческому центру и побывать в духовной столице страны
С радостью берусь показать вам настоящий Ереван и помочь впитать его колорит за один день. Вы увидите город во всей красоте и разнообразии красок, вкусов и сюжетов. Экскурсия состоит из двух частей. В первой прогуляемся по главным достопримечательностям: я расскажу об архитектуре Еревана и о ереванцах, посоветую вкусные места. А после отправимся в Эчмиадзин, чьи святыни перенесут в далёкие времена развития христианства в Армении.
Многогранная Армения: от языческого Гарни до монастыря ГегардМногогранная Армения: от языческого Гарни до монастыря ГегардМногогранная Армения: от языческого Гарни до монастыря Гегард
скидка25%
€110
83 за экскурсию
4.5 часов
3 отзыва
Прикоснуться к судьбам древних святынь и проникнуться магией повседневной жизни
Многовековая армянская земля — обитель архитектурных шедевров и заповедной природы. Вы познакомитесь с историей постройки, возведённой по образу древнегреческих храмов, поймёте, почему монастырь Гегард так важен для мирового христианства, поговорите с местными жителями, и, конечно, попробуете Армению на вкус, угостившись лучшим лавашом в стране. Истоки страны и её современная жизнь, национальная кухня и привычки местных жителей — на экскурсии я открою вам самые колоритные стороны моей многовековой родины.
Красавица Армения: Севан и ДилижанКрасавица Армения: Севан и ДилижанКрасавица Армения: Севан и Дилижан
скидка25%
€130
98 за экскурсию
6 часов
32 отзыва
Отправиться на озеро-символ страны и в уютный город за историей, легендами и панорамами
Путешествие к «нашему морю» и по его окрестностям — обязательный минимум для поездок из Еревана по Армении. Здесь сконцентрированы исторические памятники и незабываемые виды. Вы услышите легенды озера Севан, прикоснетесь к прошлому в монастыре Севанаванк и попробуете знаменитую местную форель. А во второй части экскурсии окажетесь в тихом горном монастыре Агарцин и погуляете по курортному Дилижану. И за этот день лучше поймете мою красивую гостеприимную страну.
Вечерняя прогулка по ЕревануВечерняя прогулка по ЕревануВечерняя прогулка по Еревану
скидка25%
€19
15 за человека
2 часа
20 отзывов
Побывать на главных площадях, увидеть Лебединое озеро и заглянуть в музей современного искусства
Местные жители любят прогуляться по Еревану в вечернее время, мы последуем их примеру и отправимся покорять столицу Армении в свете иллюминации. Вы пройдете по площади Республики и Северному проспекту, отдохнете у Лебединого озера и откроете архитектурные сооружения Еревана. А я расскажу об истории города и великой армянской культуре.

Гастрономические экскурсии в Ереване

Монастырь Хор Вирап и кулинарный мастер-классМонастырь Хор Вирап и кулинарный мастер-классМонастырь Хор Вирап и кулинарный мастер-класс
От 120 за экскурсию
8 часов
Посетить древнюю столицу, узнать о судьбе крестителя Армении и научиться готовить традиционный кебаб
Вы перенесетесь в Великую Армению и узнаете о событиях времен правления Трдата III. Взору предстанет величественный Арарат и древний монастырь, в темнице которого отбывал заключение святой Григорий Просветитель. Я расскажу о его удивительной жизни, несокрушимой вере и целительной силе, а после экскурсии вы примете участие в кулинарном мастер-классе.
История и монастыри, кухня и шашлыкиИстория и монастыри, кухня и шашлыкиИстория и монастыри, кухня и шашлыки
140 за экскурсию
6 часов
7 отзывов
Открыть историческое и природное достояние горы Арагац и научиться готовить армянские блюда
Получить новые знания, полюбоваться природой, а потом угоститься настоящим армянским шашлыком — вот сценарий этого путешествия. Вдоль древних построек вы проедете по дорогам Арагацотнского края, откроете историю монастырей Сагмосаванк и Ованаванк над ущельем и подниметесь к горному озеру. А потом мы отправимся в гости, где я научу вас готовить правильный шашлык и расскажу об особенностях нашей гастрономии.
Вкусный Ереван: коньяк и сладостиВкусный Ереван: коньяк и сладостиВкусный Ереван: коньяк и сладости
От 50 за экскурсию
5 часов
8 отзывов
Аппетитные впечатления в кондитерской и на заводе «Ной», а также прогулка по центру
Вам предстоит прочувствовать разные грани Еревана, получить гастрономические эмоции и новые знания. Вы узнаете о вкусных традициях и побываете на любых двух из предлагаемых мастер-классов: по приготовлению восточных лакомств, или мясных блюд, или мануфактурного шоколада. Вы прогуляетесь по центру города, изучите архитектурные детали и удивительные скульптуры. А в случае выбора мастер-классов в Аштараке, увидите горы Арагац, Аралер, Арарат и полюбуетесь каньоном реки Касах.
Зимнее застолье в кругу семьиЗимнее застолье в кругу семьиЗимнее застолье в кругу семьи
135 за экскурсию
4.5 часов
Попробовать настоящий армянский хаш, испечь лепешку гату и испить домашних настоек за трапезой
Зимний наваристый бульон хаш некогда считался едой бедняков — а сегодня подается в каждой семье к праздничному столу. В нашем загородном доме вы не только отведаете национальные блюда и закуски, но и поучаствуете в приготовлении выпечки, услышите о традициях и после заздравного тоста поднимете бокал домашнего вина!
Вкусы Еревана: гастро-исторический групповой турВкусы Еревана: гастро-исторический групповой турВкусы Еревана: гастро-исторический групповой тур
От 110 за экскурсию
9 часов
2 отзыва
Посетить Хор Вирап, монастырь Нораванк и пещеру Арени и отужинать с домашним вином в гостях у гида
В этом путешествии вы проникнетесь духом истории в святых местах Армении, очаруетесь видами великого Арарата и почувствуете атмосферу домашнего уюта на традиционном ужине. Вы узнаете главное об армянской кухне, попробуете местные блюда и продегустируете ароматные вина.
Лучший способ узнать армянскую кухнюЛучший способ узнать армянскую кухнюЛучший способ узнать армянскую кухню
От 150 за экскурсию
10 часов
27 отзывов
Гастрономический тур на один день с мастер-классом и ужином в гостях у коренных жителей
Дорогие гости, приглашаю вас в незабываемое гастрономическое путешествие, во время которого вы посетите ереванский рынок, узнаете все об армянских продуктах, научитесь готовить наши традиционные блюда и получите огромное удовольствие от еды и вина.

Выбирайте и другие экскурсии в Ереване

ГастрономическиеВ другой городЭчмиадзинГарниГегардНа автобусеИстория и архитектураНеобычные маршрутыМузеи и искусствоЗавод АраратФотосессииОзеро СеванГолубая мечетьЗавод НойДилижанАрениДля детейГрупповыеВсеМастер-классыЗимойИндивидуальныеХор ВирапНагорный КарабахЗвартноцНа автомобилеОбзорныеЗа городомТатевГорыГора АраратСо скидкойПешкомКвестыТрансферыОнлайн-прогулкиОнлайн
90 за экскурсию
Заказать экскурсию