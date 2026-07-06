Ашот проводит ещё 7 экскурсий

Долина Арарата - история, красота и вкусное гостеприимство
Погрузиться в прошлое в монастырях Хор Вирап и Нораванк, оценить вино и пообедать в доме у местных
Горный воздух и вкус армянских блюд, древние монастыри и марсианские скалы — на юге Армении для вас припасено много впечатлений! В Хор Вирапе вы увидите Арарат, прекрасный в любое время года, и узнаете христианскую историю нашей страны. Нораванк познакомит со средневековым зодчеством. А в финале путешествия вы продегустируете вино и пообедаете в гостеприимном доме.
Дорога через солнечную долину с виноградниками приведет нас к монастырю 7 века Хор Вирап. Он построен над темницей, где заточили Григория Просветителя на закате язычества в Армении. Нет места правильнее, чтобы познакомиться с важными главами из хроник нашей страны, первой в мире, официально принявшей христианство. Мы поговорим об этом, любуясь видом на библейскую гору Арарат.
Вновь перед вами раскинутся живописные долины и ущелья — и вы окажетесь в средневековом монастыре Нораванк в окружении терракотовых скал. Я объясню, в чем уникальность его архитектуры, покажу традиционные хачкары и расскажу легенду о любви архитектора Момика.
Лучшие вина Армении и домашний обед
После историко-культурного погружения перейдем к гастрономической части. В селе Арени владельцы винного завода расскажут о своем деле и, конечно, пригласят попробовать разные сорта вин, в том числе фруктовые.
Аппетит нагуляли, вино оценили — пришло время долгожданный трапезы. Мы отправимся в гости к местным жителям, где нас вкусно накормят традиционными блюдами. А пока хозяйка будет накрывать стол, познакомитесь с бытом и погуляете по саду.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсии проходят на комфортабельных машинах разных размеров в зависимости от количества человек. Начинаются и заканчиваются по указанному вами адресу в центре Еревана
По желанию можно посетить экскурсию в древнейшей винодельне в пещере Арени (уточняйте в переписке) доплата — 3000 драмов на чел.
Доплата за проведение экскурсии на другом языке (кроме русского) — 15 000 драмов
Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (стоимость за каждого следующего человека — 22 000 драмов (~ €50), не считая обед). Для 1 ребёнка до 7 лет доплата не требуется
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено: услуги гида и комфортабельный автомобиль
Обед и дегустация вин будут организованы в гостях у местных виноделов, это оплачивается дополнительно перед началом экскурсии: 14 000 драм за взрослого и 11 000 драм за ребёнка до 18 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ашот — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 4419 туристов
Я опытный путешественник и работаю в сфере туризма с 2010 года. Путешествия научили меня, как правильно организовать знакомство путешественников с Арменией.
Наша команда единомышленников объединилась вокруг миссии — влюбить наших гостей читать дальшеуменьшить
в нетуристическую Армению. Мы составляем авторские программы «под ключ», пропитанные любовью к своей Родине, к её особенностям и культуре, и сами же их организуем.
А ещё, что немаловажно, мы проводим экскурсии на разных языках: русском, английском, французском, немецком, китайском.
Сделаем всё, не жалея себя, чтобы вы получили максимальное удовольствие и лучшие впечатления от путешествия по нашей удивительной стране. С нетерпением ждём вас в гости!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 53 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
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Наталья
Хочу выразить благодарность моему гиду Ашоту. Это прекрасный гид и деликатный человек. Моё путешествие не планировалось заранее и было связано со сложностями в семье. Одним словом - спонтанное. И началось читать дальшеуменьшить
оно с проблем, с задержкой рейса. Несмотря на беспокойную ночь, встретил меня в аэропорту и началось моё путешествие! Было продумано всё! Описывать красоты природы не имеет смысла, так как это сложно выразить словами! Советую всем это увидеть самостоятельно, прочувствовать атмосферу, погрузиться в прошлые века. Вкусная еда, великолепное угощение – это топ! Обратите внимание на посуду! Она ручной работы! Замечательный гид. Не навязывал ничего, внимательный, обходительный и очень грамотный. Можно спросить и переспросить – это нормально… Ответ вы получите. Поездка была очень познавательная! Рекомендую!
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Д
Дмитрий
Экскурсия на 10/10, очень понравился маршрут, понравилось доступность информации, возможность задавать любые вопросы и получать развернутый ответ! Наш гид Ева прекрасна! Воспитанная, добрая, умная, к тому же прекрасный водитель. Останавливалась читать дальшеуменьшить
в живописных местах для лучших фото, встретила и забрала нас с отеля, очень сильно советуем ее как гида! Это был прекрасный день, от экскурсионной части, до гастрономической, все понравилось! Спасибо большое
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Оксана
Всё было чётко, слаженно и комфортно — чувствуется большой опыт.
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Юлия
4 марта была на экскурсии в долине Арарата с Ашотом! очень впечатлилась! невероятной красоты места, многовековая история Армении, люди… Организация экскурсии отличная, комфортабельное авто, веуснееееейший обед на семейной винодельне 💛 Идеальный день! спасибо 🙌🌟☺️
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И
Ирина
хороший комфортный автомобиль,приятный гид,отличный обед и прекрасная природа Армении.
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М
Марика
Это была очень классная экскурсия с классным гидом. Мы посетили все намеченные места, я спустилась в темницу, где сидел Григорий Просветитель, мы поели арцахскую (карабахскую) лепешку, которую испекли у нас читать дальшеуменьшить
на глазах, посмотрели Нораванк, очень вкусно поели (мы приехали в ресторан, а на столе уже было много-много вкусняшек), сходили на винную дегустацию с очень милым, душевным виноделом (хотя я не пью, но моей маме очень понравилась дегустация), я сняла очень красивое видео на качелях с видом на Хор Вирап и Арарат. Я однозначно советую эту экскурсию. Я в восторге!
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