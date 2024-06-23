Во многих экскурсиях есть остановка на озере Севан. Ещё бы: это место обязательно нужно хотя бы увидеть, будучи в Армении.
Я же предлагаю вам не просто увидеть озеро, но и поплавать
Я же предлагаю вам не просто увидеть озеро, но и поплавать
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Стартуем из Еревана. В пути вас будут сопровождать горные пейзажи, а я расскажу вам много интересного про жизнь и обычаи людей, их повседневную жизнь. Вы услышите легенды, связанные с озером Севан, узнаете об исторических событиях, которые когда-то происходили здесь.
Экскурсия на полуострове озера. Прогуляемся по суше, заглянем в церковь, где я расскажу вам о местном средневековом монастырском комплексе.
Прогулка на лодке по озеру Севан. Будет приятная музыка, кофе, булочки. Каждому участнику — сувенир в подарок. После у вас будет время искупаться и при желании отведать знаменитую севанскую форель.
Организационные детали
- Дорога до озера занимает около часа. Водная прогулка длится час
- В стоимость тура включено: транспорт, услуги гида, прогулка на лодке, кофе, булочки
- Дополнительно оплачивается обед
- По запросу можно организовать экскурсию для большего количества человек
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анаит — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 192 туристов
Меня зовут Анаит (древнеармянское имя богини:)). Я патриотка своей страны, кровь от крови и часть Армении, безумно её люблю, особенно мой Ереван. По профессии я историк-искусствовед, в туризме уже болееЗадать вопрос
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