Во многих экскурсиях есть остановка на озере Севан. Ещё бы: это место обязательно нужно хотя бы увидеть, будучи в Армении.Я же предлагаю вам не просто увидеть озеро, но и поплавать

по нему на катере, чтобы расслабиться, полюбоваться красивыми видами и послушать интересные истории и легенды. Также в программе небольшая пешая прогулка с помещением церкви, время на купание и, по желанию, севанская форель!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Стартуем из Еревана. В пути вас будут сопровождать горные пейзажи, а я расскажу вам много интересного про жизнь и обычаи людей, их повседневную жизнь. Вы услышите легенды, связанные с озером Севан, узнаете об исторических событиях, которые когда-то происходили здесь.

Экскурсия на полуострове озера. Прогуляемся по суше, заглянем в церковь, где я расскажу вам о местном средневековом монастырском комплексе.

Прогулка на лодке по озеру Севан. Будет приятная музыка, кофе, булочки. Каждому участнику — сувенир в подарок. После у вас будет время искупаться и при желании отведать знаменитую севанскую форель.

Организационные детали