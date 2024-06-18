Приглашаю вас отдохнуть на Севане.
Вы не только полюбуетесь, но и поплаваете в красивейшем высокогорном озере — самом известном в Армении. Насладитесь прохладным ветерком с окружающих гор. Поднимитесь к монастырю Севанаванк. Возведённый в 9 веке, он входит в список самых древних монастырей страны. И по желанию зайдёте в рыбный ресторан — они тут отличные!
Вы не только полюбуетесь, но и поплаваете в красивейшем высокогорном озере — самом известном в Армении. Насладитесь прохладным ветерком с окружающих гор. Поднимитесь к монастырю Севанаванк. Возведённый в 9 веке, он входит в список самых древних монастырей страны. И по желанию зайдёте в рыбный ресторан — они тут отличные!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Релакс на озере
В Армении нет моря, но есть Севан — красивейшее озеро и местная гордость! Вода в нём настолько чистая, что считается питьевой. Вы отдохнёте на песчаном пляже — позагораете и покупаетесь вдоволь. Купальный сезон длится два месяца, июль и август, но многие плавают здесь и в июне, и в сентябре.
Монастырь Севанаванк
Мы поедем на экскурсию на полуостров и поднимемся к древнему монастырю. Вы узнаете о временах его упадка и расцвета, рассмотрите чёрные стены и золотой иконостас.
Примерный тайминг экскурсии:
- дорога от Еревана (в одну сторону) — 1 час
- время на пляже — 4,5-5 часов
- экскурсия в монастыре плюс дорога до него — 1 час
Организационные детали
- Важная информация! Экскурсия проводится летом, перед бронированием обязательно посмотрите прогноз погоды. Если же в день заказа погода неожиданно ухудшится — мы перенесём её либо я предложу вам поехать в монастырь Агарцин в Дилижане по той же цене
- Поездка проходит на автомобиле Ford Mondeo/Fusion 2020 года выпуска. Есть Wi-Fi
- По запросу могу организовать экскурсию для компании до 6 человек
- Дополнительные расходы по желанию: аренда беседки с мангалом, до 8 человек — 5000 драм, обед в ресторане — 2000-4000 драм/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — ваш гид в Ереване
Провёл экскурсии для 137 туристов
Меня зовут Эдуард, я профессиональный водитель, в 2023 году по оценкам от клиентов я попал в 1% лучших водителей Армении. Я очень люблю путешествовать, побывал в более чем 20 странЗадать вопрос
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