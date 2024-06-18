Приглашаю вас отдохнуть на Севане. Вы не только полюбуетесь, но и поплаваете в красивейшем высокогорном озере — самом известном в Армении. Насладитесь прохладным ветерком с окружающих гор. Поднимитесь к монастырю Севанаванк. Возведённый в 9 веке, он входит в список самых древних монастырей страны. И по желанию зайдёте в рыбный ресторан — они тут отличные!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Релакс на озере

В Армении нет моря, но есть Севан — красивейшее озеро и местная гордость! Вода в нём настолько чистая, что считается питьевой. Вы отдохнёте на песчаном пляже — позагораете и покупаетесь вдоволь. Купальный сезон длится два месяца, июль и август, но многие плавают здесь и в июне, и в сентябре.

Монастырь Севанаванк

Мы поедем на экскурсию на полуостров и поднимемся к древнему монастырю. Вы узнаете о временах его упадка и расцвета, рассмотрите чёрные стены и золотой иконостас.

Примерный тайминг экскурсии:

дорога от Еревана (в одну сторону) — 1 час

время на пляже — 4,5-5 часов

экскурсия в монастыре плюс дорога до него — 1 час

Организационные детали