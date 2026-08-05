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На юг Армении: Хор Вирап, Нораванк и вина Арени

Познакомиться с христианской историей и винодельческими традициями старны - из Еревана
Юг Армении — это монастыри на фоне гор, древние пещеры, красные каньоны и винные традиции. В этой поездке вы посетите Хор Вирап, пещеру Арени-1, Нораванк и винодельню. А по пути услышите истории о христианстве, археологии и местных винах.
На юг Армении: Хор Вирап, Нораванк и вина Арени
На юг Армении: Хор Вирап, Нораванк и вина Арени
На юг Армении: Хор Вирап, Нораванк и вина Арени

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Еревана

Вы отправитесь на юг Армении — к библейской горе Арарат. По пути гид расскажет о регионе, его истории и природных особенностях.

10:00 — монастырь Хор Вирап

Посетите место, тесно связанное с принятием христианства в Армении. Осмотрите монастырь, увидите древнюю часовню и легендарную подземную темницу, а в ясную погоду полюбуетесь панорамой Арарата.

12:00 — пещера Арени-1

Вас ждёт археологический памятник мирового значения, также известный как Пещера Птиц. Здесь были найдены древние артефакты и винодельня возрастом около 6000 лет. Мы раскроем, как эти находки изменили представления учёных о жизни людей в древности.

12:45 — монастырь Нораванк

Дорога приведёт вас в живописное ущелье с красными скалами. Вы прогуляетесь по территории монастырского комплекса 13 века, рассмотрите его резной декор, двухэтажную церковь и почувствуете особую атмосферу этого места.

14:00 — обед

После прогулки будет время на обед. Питание оплачивается дополнительно по желанию.

15:30 — дегустация вин в Арени

Вы посетите местную винодельню и познакомитесь с винодельческими традициями региона. Услышите о местных сортах винограда, старинных и современных способах производства, а затем попробуете вина Арени.

16:00 — выезд обратно в Ереван

Вы узнаете:

  • как Армения стала первым государством, принявшим христианство
  • чем знаменита пещера Арени-1
  • чем примечательна архитектура монастыря Нораванк
  • какие сорта винограда выращивают в Арени
  • как развивается современное армянское виноделие

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на автобусе или минивэне в зависимости от размера группы, дегустация вина
  • Дополнительно оплачиваются билеты в пещеру Арени-1 пещеру — 1500 драмов (€3,6) за чел., питание — по желанию
  • С вами будет гид из нашей команды

в субботу и воскресенье в 08:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет€23
Для бронирования достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Каскада
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мгер
Мгер — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 551 туриста
Мы — команда местных гидов, которые любят свою страну и умеют показывать её не только через известные достопримечательности, но и через атмосферу, традиции и живые истории. Уже несколько лет мы
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проводим экскурсии по Армении и знаем, как сделать путешествие интересным, комфортным и запоминающимся. Нам важно, чтобы вы не просто посетили места, а почувствовали их: поняли историю, увидели детали, попробовали местную кухню и пообщались с людьми. Мы уделяем внимание каждому гостю и стараемся создать тёплую, дружелюбную атмосферу. Будем рады познакомить вас с Арменией и показать её такой, какой мы её любим!

Входит в следующие категории Еревана

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