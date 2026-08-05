Юг Армении — это монастыри на фоне гор, древние пещеры, красные каньоны и винные традиции. В этой поездке вы посетите Хор Вирап, пещеру Арени-1, Нораванк и винодельню. А по пути услышите истории о христианстве, археологии и местных винах.

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Описание экскурсии

9:00 — выезд из Еревана

Вы отправитесь на юг Армении — к библейской горе Арарат. По пути гид расскажет о регионе, его истории и природных особенностях.

10:00 — монастырь Хор Вирап

Посетите место, тесно связанное с принятием христианства в Армении. Осмотрите монастырь, увидите древнюю часовню и легендарную подземную темницу, а в ясную погоду полюбуетесь панорамой Арарата.

12:00 — пещера Арени-1

Вас ждёт археологический памятник мирового значения, также известный как Пещера Птиц. Здесь были найдены древние артефакты и винодельня возрастом около 6000 лет. Мы раскроем, как эти находки изменили представления учёных о жизни людей в древности.

12:45 — монастырь Нораванк

Дорога приведёт вас в живописное ущелье с красными скалами. Вы прогуляетесь по территории монастырского комплекса 13 века, рассмотрите его резной декор, двухэтажную церковь и почувствуете особую атмосферу этого места.

14:00 — обед

После прогулки будет время на обед. Питание оплачивается дополнительно по желанию.

15:30 — дегустация вин в Арени

Вы посетите местную винодельню и познакомитесь с винодельческими традициями региона. Услышите о местных сортах винограда, старинных и современных способах производства, а затем попробуете вина Арени.

16:00 — выезд обратно в Ереван

Вы узнаете:

как Армения стала первым государством, принявшим христианство

чем знаменита пещера Арени-1

чем примечательна архитектура монастыря Нораванк

какие сорта винограда выращивают в Арени

как развивается современное армянское виноделие

Организационные детали