Ереван — один из древнейших городов мира. Название происходит от легендарной урартской крепости Эребуни.
В ходе экскурсии вы проедете по проспекту Маршала Баграмяна и проспекту Саят-Новы, мимо Кафедрального Собора святого Григория Просветителя, памятников Давиду Сасунскому, Вардану Мамиконяну и «Мать Армения» в Парке победы и ещё много всего интересного.
В ходе экскурсии вы проедете по проспекту Маршала Баграмяна и проспекту Саят-Новы, мимо Кафедрального Собора святого Григория Просветителя, памятников Давиду Сасунскому, Вардану Мамиконяну и «Мать Армения» в Парке победы и ещё много всего интересного.
Описание экскурсииОб экскурсии: Ереван — один из древнейших городов мира. Название происходит от легендарной урартской крепости Эребуни. Современный облик Ереван получил благодаря Александру Таманяну — главному архитектору генерального плана города. Что вас ждет:В ходе экскурсии вы проедете по проспекту Маршала Баграмяна, где расположена резиденция Президента и здание Парламента, и проспекту Саят-Новы, мимо Кафедрального Собора святого Григория Просветителя, памятников Давиду Сасунскому, Вардану Мамиконяну и «Мать Армения» в Парке победы. Комплекс «Каскад»Посещение Комплекса «Каскад», уникальный памятник армянской архитектуры. В украшениях фонтанов, различных современных статуй и обелисков содержаться орнаменты, которые относятся к древнейшему армянскому государству Урарту. Аллея с уникальными скульптурами современного искусства. Здесь находится статуя «Чёрного кота», ряд произведений искусства — работы знаменитого колумбийского художника-скульптора Фернандо Ботеро, работы Дженнифер Бартлетт, Линн Чадвик, и другие. Это излюбленное место не только местного населения, но и гостей столицы. Завод «Арарат»Экскурсия на Ереванcкий коньячный завод «Арарат», который хранит традиции производства легендарного коньяка с 1887 года. Ознакомление с технологией изготовления коньяка. Осмотр погребов, «Аллея президентов», где представиться исключительная возможность ознакомиться с историей коньячного производства в Армении, узнать о стадиях изготовления армянского коньяка, а также Дегустация коньяка. Организационные моменты:• Если экскурсия автомобильно-пешеходная, цена 125$;
- Если просто пешком 85$;
- При желании возможно в рамках экскурсии посетить Коньячный завод.
По договоренности с туристом
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Завод «Арарат»
- Завод «Ной»
- Смотровая площадка
- Музей древних рукописей Матенадаран
- Оперный театр
- Каскад
- Северный проспект
- Площади Республики
- Дом-музей Параджанова
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Благодарим гида Анну за прекрасную прогулку. Были рады познакомиться с Ереваном в её компании, увидели все: самые знаковые места и сооружения, красивые парки и аутентичные дворники. Анна знающий, любящий свой город гид, к тому же очень интеллигентный и доброжелательый человек. Спасибо, Анна!
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О
Благодарим гида Анну за прекрасную прогулку. Были рады познакомиться с Ереваном в её компании, увидели все: самые знаковые места и сооружения, красивые парки и аутентичные дворники. Анна знающий, любящий свой город гид, к тому же очень интеллигентный и доброжелательый человек. Спасибо, Анна!
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N
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