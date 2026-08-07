Посетить два лесных озера, средневековый монастырь и восхититься древним каменным кружевом
Дилижанский парк — один из живописных уголков нашей удивительной Армении.
Мы с радостью приглашаем вас познакомиться с ним! Вы побродите по лесным тропам, насладитесь спокойствием молчаливых озёр и прикоснётесь к средневековой истории.
На нашей экскурсии будет интересно всем — и любителям природных красот, и ценителям древних архитектурных памятников.
Описание экскурсии
Прекрасное озеро Парз
Наш поход мы начнём у озера Парз (в переводе с армянского «прозрачное озеро»). Оно притаилось в неглубокой долине между лесистыми холмами. Вы полюбуетесь водной гладью, в которой отражаются густые леса Дилижанского заповедника. Услышите рассказ о природе парка и его истории.
Величественный Гошаванк и кружевные каменные узоры
По красивой лесной тропинке дойдём до села Гош, где и расположился монастырь Гошаванк — один из крупнейших культурных и религиозных центров средневековой Армении. Многие рукописи, созданные в Гошаванке, сохранились до сих пор. На территории монастыря вас ждёт настоящее рукотворное чудо — древний хачкар под названием «асехнагорц» («сделанный иглой»). Это каменная стела 12 века с резным изображением креста. «Кружево» орнамента уникально — ни один узор хачкара не повторяется.
Сердце Дилижанского заповедника — озеро Гош
Путь к нему будет пролегать через густой лес. Отдохнём на берегу водоёма, насладимся чистейшим лесным воздухом и направимся в село Хачардзан, где и завершим наш поход. По дороге полюбуемся живописными Тавушскими горами.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги инструктора-гида, бутилированная вода
Поездка от Еревана до национального парка займёт 1,5 часа
Дополнительно оплачивается перекус на маршруте (по желанию)
Рекомендуем надеть удобную походную обувь и одежду, взять с собой трекинговые палки и солнцезащитные очки
Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 10 лет
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
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Родина — это место, где мы родились и живём, учимся, работаем. На земле живёт много людей из разных стран. И для каждого из них Родина своя. Наша Родина — Армения. читать дальшеуменьшить
Мы любим свою страну, потому что здесь нам уютно, а также за её природу и красоту. Армения — одна из древнейших стран в мире, которая богата своей многообразной культурой, а армянский народ всегда выделялся своим радушием и гостеприимством. Наша цель — познакомить гостей с нашей прекрасной страной и предоставить качественный отдых.
С 2015 года мы организуем недорогие экскурсионные туры, однодневные и многодневные экскурсии по Армении из Еревана.
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