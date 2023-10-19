Однодневная пешая экскурсия по Дилижанскому парку

Посетить два лесных озера, средневековый монастырь и восхититься древним каменным кружевом

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Дилижанский парк — один из живописных уголков нашей удивительной Армении.

Мы с радостью приглашаем вас познакомиться с ним! Вы побродите по лесным тропам, насладитесь спокойствием молчаливых озёр и прикоснётесь к средневековой истории.

На нашей экскурсии будет интересно всем — и любителям природных красот, и ценителям древних архитектурных памятников.
Однодневная пешая экскурсия по Дилижанскому парку
Однодневная пешая экскурсия по Дилижанскому парку
Однодневная пешая экскурсия по Дилижанскому парку
Однодневная пешая экскурсия по Дилижанскому парку
Однодневная пешая экскурсия по Дилижанскому парку
Однодневная пешая экскурсия по Дилижанскому парку
Однодневная пешая экскурсия по Дилижанскому парку
Однодневная пешая экскурсия по Дилижанскому парку
Ближайшие даты:
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
23
окт
24
окт
25
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Прекрасное озеро Парз

Наш поход мы начнём у озера Парз (в переводе с армянского «прозрачное озеро»). Оно притаилось в неглубокой долине между лесистыми холмами. Вы полюбуетесь водной гладью, в которой отражаются густые леса Дилижанского заповедника. Услышите рассказ о природе парка и его истории.

Величественный Гошаванк и кружевные каменные узоры

По красивой лесной тропинке дойдём до села Гош, где и расположился монастырь Гошаванк — один из крупнейших культурных и религиозных центров средневековой Армении. Многие рукописи, созданные в Гошаванке, сохранились до сих пор. На территории монастыря вас ждёт настоящее рукотворное чудо — древний хачкар под названием «асехнагорц» («сделанный иглой»). Это каменная стела 12 века с резным изображением креста. «Кружево» орнамента уникально — ни один узор хачкара не повторяется.

Сердце Дилижанского заповедника — озеро Гош

Путь к нему будет пролегать через густой лес. Отдохнём на берегу водоёма, насладимся чистейшим лесным воздухом и направимся в село Хачардзан, где и завершим наш поход. По дороге полюбуемся живописными Тавушскими горами.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги инструктора-гида, бутилированная вода
  • Поездка от Еревана до национального парка займёт 1,5 часа
  • Дополнительно оплачивается перекус на маршруте (по желанию)
  • Рекомендуем надеть удобную походную обувь и одежду, взять с собой трекинговые палки и солнцезащитные очки
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 10 лет
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана

Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Святые места
Выездные
На весь день
Романтические
Монастыри, церкви, храмы

Похожие туры из Еревана

Озеро Севан и Дилижан за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
80 отзывов
Озеро Севан и Дилижан за 1 день
Главный зимний курорт Армении, одно из крупнейших озер Кавказа и армянская Швейцария
у памятника Таманяну
Завтра
20 окт
23 окт
25 окт
31 за человека
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
92 отзыва
Курортный Дилижан и озеро Севан: путешествие из Еревана
Погулять по живописным улицам, посетить древние монастыри и полюбоваться знаменитым озером
Малый центр города
Сегодня
Завтра
19 окт
20 окт
от 197168 за всё до 3 чел.
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
221 отзыв
Каменная симфония Гарни, скальный Гегард и обед на озере Севан
Истории языческого храма, аскетичный монастырь в ущелье и заповедная природа
19 окт
22 окт
25 окт
26 окт
150 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ереване. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Ереване
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ