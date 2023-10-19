Посетить два лесных озера, средневековый монастырь и восхититься древним каменным кружевом
Мы с радостью приглашаем вас познакомиться с ним! Вы побродите по лесным тропам, насладитесь спокойствием молчаливых озёр и прикоснётесь к средневековой истории.
На нашей экскурсии будет интересно всем — и любителям природных красот, и ценителям древних архитектурных памятников.
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Описание
Что вас ожидает
Прекрасное озеро Парз
Наш поход мы начнём у озера Парз (в переводе с армянского «прозрачное озеро»). Оно притаилось в неглубокой долине между лесистыми холмами. Вы полюбуетесь водной гладью, в которой отражаются густые леса Дилижанского заповедника. Услышите рассказ о природе парка и его истории.
Величественный Гошаванк и кружевные каменные узоры
По красивой лесной тропинке дойдём до села Гош, где и расположился монастырь Гошаванк — один из крупнейших культурных и религиозных центров средневековой Армении. Многие рукописи, созданные в Гошаванке, сохранились до сих пор. На территории монастыря вас ждёт настоящее рукотворное чудо — древний хачкар под названием «асехнагорц» («сделанный иглой»). Это каменная стела 12 века с резным изображением креста. «Кружево» орнамента уникально — ни один узор хачкара не повторяется.
Сердце Дилижанского заповедника — озеро Гош
Путь к нему будет пролегать через густой лес. Отдохнём на берегу водоёма, насладимся чистейшим лесным воздухом и направимся в село Хачардзан, где и завершим наш поход. По дороге полюбуемся живописными Тавушскими горами.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги инструктора-гида, бутилированная вода
- Поездка от Еревана до национального парка займёт 1,5 часа
- Дополнительно оплачивается перекус на маршруте (по желанию)
- Рекомендуем надеть удобную походную обувь и одежду, взять с собой трекинговые палки и солнцезащитные очки
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 10 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.