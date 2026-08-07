Дилижанский парк — один из живописных уголков нашей удивительной Армении. Мы с радостью приглашаем вас познакомиться с ним! Вы побродите по лесным тропам, насладитесь спокойствием молчаливых озёр и прикоснётесь к средневековой истории. На нашей экскурсии будет интересно всем — и любителям природных красот, и ценителям древних архитектурных памятников.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прекрасное озеро Парз

Наш поход мы начнём у озера Парз (в переводе с армянского «прозрачное озеро»). Оно притаилось в неглубокой долине между лесистыми холмами. Вы полюбуетесь водной гладью, в которой отражаются густые леса Дилижанского заповедника. Услышите рассказ о природе парка и его истории.

Величественный Гошаванк и кружевные каменные узоры

По красивой лесной тропинке дойдём до села Гош, где и расположился монастырь Гошаванк — один из крупнейших культурных и религиозных центров средневековой Армении. Многие рукописи, созданные в Гошаванке, сохранились до сих пор. На территории монастыря вас ждёт настоящее рукотворное чудо — древний хачкар под названием «асехнагорц» («сделанный иглой»). Это каменная стела 12 века с резным изображением креста. «Кружево» орнамента уникально — ни один узор хачкара не повторяется.

Сердце Дилижанского заповедника — озеро Гош

Путь к нему будет пролегать через густой лес. Отдохнём на берегу водоёма, насладимся чистейшим лесным воздухом и направимся в село Хачардзан, где и завершим наш поход. По дороге полюбуемся живописными Тавушскими горами.

Организационные детали