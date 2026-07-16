Мы покажем вам самые необычные святыни Армении. Сначала увидим языческий храм с колоннами и портиками, напоминающий афинский Парфенон.
Он возведён в честь армянского бога солнца, а деньги на постройку выделил сам император Нерон! Услышим, о чём поёт Симфония камней.
А затем полюбуемся монастырём Гегард: часть его церквей высечена внутри базальтовых скал и освещена свечами.
Он возведён в честь армянского бога солнца, а деньги на постройку выделил сам император Нерон! Услышим, о чём поёт Симфония камней.
А затем полюбуемся монастырём Гегард: часть его церквей высечена внутри базальтовых скал и освещена свечами.
Описание экскурсии
Храм Гарни — единственный языческий храм на постсоветском пространстве. Вы увидите римскую баню с мозаикой из натуральных камней и руины королевского дворца — покажется, будто из Армении вы перенеслись в Древний Рим.
Симфония камней — ущелье с базальтовыми скалами, напоминающими трубы органа.
Монастырь Гегард — с высеченной прямо в скале церковью. А ещё здесь на протяжении 5 веков хранилось копьё, которым пронзили распятого Иисуса.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на седане с Wi-Fi и бутилированной водой, за доплату предоставим минивэн
- Можем провести экскурсию для большего количества участников
- На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму необходимо оплатить за 24 часа переводом или наличными в нашем офисе
- После бронирования нужно предоставить фото паспорта, так как это требование налоговой службы Армении
Дополнительные расходы
- Входные билеты — 1500 драмов (~$4) за чел.
- Обед (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сюзанна — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 10102 туристов
Мы — команда гидов, которая помогает увидеть Армению легко, комфортно и без суеты. Проводим индивидуальные и групповые экскурсии, организуем трансферы и продумываем поездки так, чтобы вам оставалось только наслаждаться путешествием. Работаем на комфортабельных автомобилях с опытными водителями и гидами, а в долгих поездках по желанию делаем остановки на традиционный армянский обед. Будем рады познакомить вас с нашей страной!
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