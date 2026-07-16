Мы покажем вам самые необычные святыни Армении. Сначала увидим языческий храм с колоннами и портиками, напоминающий афинский Парфенон. Он возведён в честь армянского бога солнца, а деньги на постройку выделил сам император Нерон! Услышим, о чём поёт Симфония камней. А затем полюбуемся монастырём Гегард: часть его церквей высечена внутри базальтовых скал и освещена свечами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Храм Гарни — единственный языческий храм на постсоветском пространстве. Вы увидите римскую баню с мозаикой из натуральных камней и руины королевского дворца — покажется, будто из Армении вы перенеслись в Древний Рим.

Симфония камней — ущелье с базальтовыми скалами, напоминающими трубы органа.

Монастырь Гегард — с высеченной прямо в скале церковью. А ещё здесь на протяжении 5 веков хранилось копьё, которым пронзили распятого Иисуса.

Организационные детали

Экскурсия проходит на седане с Wi-Fi и бутилированной водой, за доплату предоставим минивэн

Можем провести экскурсию для большего количества участников

На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму необходимо оплатить за 24 часа переводом или наличными в нашем офисе

После бронирования нужно предоставить фото паспорта, так как это требование налоговой службы Армении

Дополнительные расходы