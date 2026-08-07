Цахкадзор — знаменитый зимний курорт Армении, где можно насладиться сезонными видами спорта и красотой природы. Наш водитель отвезёт вас в этот живописный комплекс и вечером доставит обратно в Ереван.
Вы подниметесь на канатной дороге к панорамным видам, сможете покататься на лыжах и сноуборде, а также посетите древний монастырь и на обратном пути, по желанию, озеро Севан.
Вы подниметесь на канатной дороге к панорамным видам, сможете покататься на лыжах и сноуборде, а также посетите древний монастырь и на обратном пути, по желанию, озеро Севан.
Описание экскурсии
Наш водитель встретит вас в Ереване, и вы отправитесь в Цахкадзор, где у вас будет примерно 2,5 часа свободного времени.
Горнолыжный сезон здесь длится примерно с 15 декабря по 15 марта. В вашем распоряжении будут лыжные спуски и сноуборд-трассы, рассчитанные на любой уровень подготовки, от новичков до опытных райдеров. Поднявшись на склон горы Тегенис, вы откроете живописный вид на горные хребты региона. А после активного отдыха сможете пообедать в уютных ресторанах.
Кроме того, вы посетите местный монастырский комплекс Кечарис 11-13 веков. На обратном пути возможна остановка у озера Севан.
Организационные детали
- Трансфер на комфортабельном седане/минивэне, организован с водителем из нашей команды, поездка проходит без сопровождения гида
- Общее время в пути составит 3,5 часа
- Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную для пеших прогулок обувь
- Дополнительные расходы:
— билет на канатную дорогу — одноразовый спуск 3000 драмов, полный день 12000 драмов
— аренда лыж 5000 драмов, аренда сноубордов 7000 драмов
— обед в Цахкадзоре (€20-30 с человека)
— по желанию услуги профессионального гида из нашей команды: €40 для группы до 3 человек, €50 для группы от 4 до 7 человек
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рипсиме — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 775 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы представляем команду профессиональных гидов, которая занимается организацией индивидуальных экскурсий и предоставляет транспортные услуги. Мы с удовольствием познакомим вас с историей и легендами нашей прекрасной страны. С нами вы посетите самые необычные и красивые места Армении, отведаете блюда национальной кухни, познакомитесь с культурой и традициями армянского народа. Получите море ярких эмоций и хороших воспоминаний.
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии на «Отдых в горах Цахкадзора»
Групповая
до 17 чел.
Горные курорты Дилижан, Цахкадзор и озеро Севан за один день
Проведите день, наслаждаясь красотами армянских курортов: Цахкадзор, Дилижан и озеро Севан. Погружение в историю и природу гарантировано
Начало: Возле площади Республики
Расписание: в среду в 09:00, 09:30 и 10:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
€55 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Трилогия Армении: Цахкадзор, Севан и Дилижан
Исследуйте сокровища Армении: горнолыжный Цахкадзор, озеро Севан и живописный Дилижан в одной поездке
Завтра в 09:00
9 авг в 08:00
от €250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Живописная Армения: поездка в Дилижан и Цахкадзор
Откройте для себя красоту армянской Швейцарии и уникальность Цахкадзора в комфортной индивидуальной поездке
19 авг в 10:00
21 авг в 10:00
от €220 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Трансфер из аэропорта Еревана до горнолыжного курорта Цахкадзор
Добраться до места с комфортом - без суеты, поиска такси и ожидания
Начало: В аэропорту Звартноц
Сегодня в 21:00
Завтра в 08:00
от €110 за всё до 5 чел.
от €162 за экскурсию