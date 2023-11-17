Отправиться с комфортом в один из самых популярных горнолыжных курортов Армении
Цахкадзор — знаменитый зимний курорт Армении, где можно насладиться сезонными видами спорта и красотой природы. Наш водитель отвезёт вас в этот живописный комплекс и вечером доставит обратно в Ереван.
Вы подниметесь на канатной дороге к панорамным видам, сможете покататься на лыжах и сноуборде, а также посетите древний монастырь и на обратном пути, по желанию, озеро Севан.
Вы подниметесь на канатной дороге к панорамным видам, сможете покататься на лыжах и сноуборде, а также посетите древний монастырь и на обратном пути, по желанию, озеро Севан.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наш водитель встретит вас в Ереване, и вы отправитесь в Цахкадзор, где у вас будет примерно 2,5 часа свободного времени.
Горнолыжный сезон здесь длится примерно с 15 декабря по 15 марта. В вашем распоряжении будут лыжные спуски и сноуборд-трассы, рассчитанные на любой уровень подготовки, от новичков до опытных райдеров. Поднявшись на склон горы Тегенис, вы откроете живописный вид на горные хребты региона. А после активного отдыха сможете пообедать в уютных ресторанах.
Кроме того, вы посетите местный монастырский комплекс Кечарис 11-13 веков. На обратном пути возможна остановка у озера Севан.
Организационные детали
- Трансфер на комфортабельном седане/минивэне, организован с водителем из нашей команды, поездка проходит без сопровождения гида
- Общее время в пути составит 3,5 часа
- Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную для пеших прогулок обувь
- Дополнительные расходы:
— билет на канатную дорогу — одноразовый спуск 3000 драмов, полный день 12000 драмов
— аренда лыж 5000 драмов, аренда сноубордов 7000 драмов
— обед в Цахкадзоре (€20-30 с человека)
— по желанию услуги профессионального гида из нашей команды: €40 для группы до 3 человек, €50 для группы от 4 до 7 человек
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рипсиме — ваша команда гидов в Ереване
Провели экскурсии для 105 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы представляем команду профессиональных гидов, которая занимается организацией индивидуальных экскурсий и предоставляет транспортные услуги. Мы с удовольствием познакомим вас с историей и легендами нашей прекрасной страны. С нами вы посетите самые необычные и красивые места Армении, отведаете блюда национальной кухни, познакомитесь с культурой и традициями армянского народа. Получите море ярких эмоций и хороших воспоминаний.
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