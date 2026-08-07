Цахкадзор — знаменитый зимний курорт Армении, где можно насладиться сезонными видами спорта и красотой природы. Наш водитель отвезёт вас в этот живописный комплекс и вечером доставит обратно в Ереван. Вы подниметесь на канатной дороге к панорамным видам, сможете покататься на лыжах и сноуборде, а также посетите древний монастырь и на обратном пути, по желанию, озеро Севан.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Наш водитель встретит вас в Ереване, и вы отправитесь в Цахкадзор, где у вас будет примерно 2,5 часа свободного времени.

Горнолыжный сезон здесь длится примерно с 15 декабря по 15 марта. В вашем распоряжении будут лыжные спуски и сноуборд-трассы, рассчитанные на любой уровень подготовки, от новичков до опытных райдеров. Поднявшись на склон горы Тегенис, вы откроете живописный вид на горные хребты региона. А после активного отдыха сможете пообедать в уютных ресторанах.

Кроме того, вы посетите местный монастырский комплекс Кечарис 11-13 веков. На обратном пути возможна остановка у озера Севан.

Организационные детали