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По древним и красивым местам Армении - на электромобиле Tesla

Отправляйтесь в уникальное путешествие по Армении на Tesla. Посетите древние храмы и насладитесь видами озера Севан в комфортной обстановке
Вас ждёт незабываемая поездка на электромобиле Tesla по живописным местам Армении.

Увидите единственный сохранившийся языческий храм Гарни и древний монастырь Гегард, который входит в список ЮНЕСКО. Побываете в Цахкадзоре, известном горнолыжном курорте, и насладитесь кристально чистым воздухом.

Завершите день на берегу озера Севан, где сможете оценить местные специалитеты в популярном ресторане. Это путешествие подарит вам яркие впечатления и оставит приятные воспоминания
4.5
4 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортное путешествие на Tesla
  • 🏛 Посещение древнего храма Гарни
  • ⛪ Монастырь Гегард из списка ЮНЕСКО
  • 🏞 Прогулка по курорту Цахкадзор
  • 🌊 Виды на озеро Севан
  • 🍽 Ужин в ресторане на берегу

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для поездки - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, а природа Армении раскрывается во всей красе. В октябре и ноябре также можно насладиться яркими осенними красками, но стоит учесть возможные дожди. Зимой и ранней весной, с декабря по апрель, экскурсия также доступна, но погода может быть прохладной, что добавит уникальности впечатлениям.
Сейчас август — это идеальное время.
По древним и красивым местам Армении - на электромобиле Tesla
По древним и красивым местам Армении - на электромобиле Tesla
По древним и красивым местам Армении - на электромобиле Tesla

Что можно увидеть

  • Храм Гарни
  • Монастырь Гегард
  • Монастырь Севанаванк

Описание экскурсии

  • Храм Гарни. Наша первая остановка — одно из самых старых и живописных мест Армении. Вы познакомитесь с языческим памятником, построенным в начале эры. И рассмотрите ценный образец античной архитектуры.
  • Монастырь Гегард. Затем мы отправимся в раннехристианскую скальную обитель и изучим памятник из списка ЮНЕСКО.
  • Город Цахкадзор. Вы погуляете по популярному горнолыжному и климатическому курорту. Насладитесь горным воздухом и посетите средневековый монастырский комплекс Кечарис.
  • Озеро Севан. В конце дня отправимся к крупнейшему озеру в Армении. Перед вами предстанут чарующие виды водной глади и живописных севанских берегов. Здесь же вы увидите знаменитый монастырь Севанаванк, построенный в 9 веке н. э. А после мы вместе поужинаем в самом популярном местном ресторане, где готовят сванские специалитеты.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на новом элекрокаре Tesla с кондиционером и Wi-Fi, сопровождение гида, ужин в ресторане на берегу Севана.
  • Если у вас есть водительские права, вы можете сами сесть за руль. Гид-водитель будет рядом.
  • Дети допускаются от 4 лет. Детских кресел в автомобилях нет.
  • В любой момент путешествия вы можете попросить водителя об остановке для фотосессии.
  • Дополнительных расходов, кроме возможных трат на сувениры, не предвидится.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Норик
Норик — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 46 туристов
Меня зовут Норик, я родился и вырос в Армении. Я и моя команда — очень позитивные и общительные люди, и мы хотим показать вам, как мы видим и чувствуем красоту нашей страны. Времяпровождение с нами полно незабываемых сюрпризов. Наши туры наполнены впечатлениями, любовью и фантастическими эмоциями. Машины исключительно электрические — Tesla.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
1
2
1
Александра
Мы ездили с Акобом в Гарни, Гегард и на Севан. Посетили много красивейших мест. Впечатления невероятные!
Во-первых, это, конечно, места. Красоту и величие Армении сложно передать словами) виды на Арарат по
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дороге, симфония камней, древние монастыри, горы и озеро — все это невероятно прекрасно)
Во-вторых, организация. Мы очень четко следовали таймингу: не спешили, но и нигде не задерживались, поэтому до темноты успели все, что хотели, и даже больше.
В-третьих — гид Акоб. Невероятно внимательный, ответственный и интеллигентный) было очень приятно провести с ним день. Он отлично водит и готов поддержать любую беседу, а также рассказывал нам много интересного о жизни в Армении:) и даже дал порулить — очень крутой опыт!
Отдельная благодарность за то, что накануне Акоб поинтересовался у нас предпочтениями в еде. Моя подруга — вегетарианка, и Акоб предложил для обеда ресторан с большим выбором подходящих блюд. Это было очень заботливо)

Могу с уверенностью рекомендовать это путешествие даже тем, кто уже бывал в Армении. Каждый раз эта страна открывается по-новому, а на комфортном автомобиле и в хорошей компании это ещё приятнее. 💚

Мы ездили с Акобом в Гарни, Гегард и на Севан. Посетили много красивейших мест. Впечатления невероятные!
Мы ездили с Акобом в Гарни, Гегард и на Севан. Посетили много красивейших мест. Впечатления невероятные!
Мы ездили с Акобом в Гарни, Гегард и на Севан. Посетили много красивейших мест. Впечатления невероятные!
Мы ездили с Акобом в Гарни, Гегард и на Севан. Посетили много красивейших мест. Впечатления невероятные!
Мы ездили с Акобом в Гарни, Гегард и на Севан. Посетили много красивейших мест. Впечатления невероятные!
Мы ездили с Акобом в Гарни, Гегард и на Севан. Посетили много красивейших мест. Впечатления невероятные!
Мы ездили с Акобом в Гарни, Гегард и на Севан. Посетили много красивейших мест. Впечатления невероятные!
Мы ездили с Акобом в Гарни, Гегард и на Севан. Посетили много красивейших мест. Впечатления невероятные!+2
Мы ездили с Акобом в Гарни, Гегард и на Севан. Посетили много красивейших мест. Впечатления невероятные!
Мы ездили с Акобом в Гарни, Гегард и на Севан. Посетили много красивейших мест. Впечатления невероятные!
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С
Хочу поблагодарить за прекрасные выходные с замечательным гидом! Показал мне самые красивые, природные места и зарядил позитивной энергией) Очень вежливый, пунктуальный, ответственный и веселый человек. Максимально комфортное времяпровождения. С удовольствием по возвращению в Армению буду выбирать совместные туры 👌🏼🥰
Хочу поблагодарить за прекрасные выходные с замечательным гидом! Показал мне самые красивые, природные места и зарядил
Хочу поблагодарить за прекрасные выходные с замечательным гидом! Показал мне самые красивые, природные места и зарядил
Хочу поблагодарить за прекрасные выходные с замечательным гидом! Показал мне самые красивые, природные места и зарядил
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Андрей
Ребята МОЛОДЦЫ! К сожалению был только 1 день но все успели! И даже покатались на тесле:)
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Ю
Организаторы все сделали хорошо, но гид абсолютно не компетентен, несмотря на то что позитивный и ответственный. Хотелось бы получать гидов хотя бы с минимальным знанием истории.
Норик
Норик
Ответ организатора:
Уважаемый путешественник,

Благодарим вас за участие в нашей экскурсии и хотим выразить искреннее сожаление по поводу возникшего недопонимания во время обсуждения
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исторических объектов.

Во время экскурсии действительно состоялся обмен мнениями между вами и нашим гидом касательно происхождения некоторых достопримечательностей Армении. Гид, опираясь на исторические факты и личную семейную историю, отметил, что эти сооружения были построены армянами — в частности, он упомянул, что его прадед принимал участие в строительстве одного из объектов.

Вы же выразили точку зрения, согласно которой постройки могли быть возведены русскими, ссылаясь на то, что в тот период существовал СССР. В ответ гид отметил, что само наличие Советского Союза не означает, будто все объекты на территории республик строились исключительно русскими — в строительстве принимали участие люди разных национальностей, включая местных жителей, и в данном случае — армян.

От лица нашей команды хотим подчеркнуть: гид ни в коем случае не выражал агрессии, дискриминации или пренебрежения. Его целью было поделиться историей своей страны и семьи — неотъемлемой частью экскурсионного рассказа, который мы стараемся сделать как можно более живым, искренним и познавательным.

Благодарим вас за понимание и надеемся, что несмотря на этот эпизод, у вас остались приятные впечатления от поездки. Мы всегда открыты к диалогу и ценим каждого нашего гостя.

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