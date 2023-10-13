Посетить святыни Гарни и Гегард, побывать в курортном городе Цахкадзор и полюбоваться озером Севан
Приглашаем отправиться в незабываемое путешествие на современном комфортном транспорте. Вы осмотрите единственный сохранившийся языческий храм в Армении. Ощутите особую атмосферу монастыря 4 века, расположенного в ущелье горной реки. Подышите кристальным воздухом Цахкадзора.
Оцените пейзажи легендарного Севана и поужинаете в популярном ресторане на берегу озера (ужин включён в стоимость).
Оцените пейзажи легендарного Севана и поужинаете в популярном ресторане на берегу озера (ужин включён в стоимость).
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Храм Гарни. Наша первая остановка — одно из самых старых и живописных мест Армении. Вы познакомитесь с языческим памятником, построенным в начале эры. И рассмотрите ценный образец античной архитектуры.
- Монастырь Гегард. Затем мы отправимся в раннехристианскую скальную обитель и изучим памятник из списка ЮНЕСКО.
- Город Цахкадзор. Вы погуляете по популярному горнолыжному и климатическому курорту. Насладитесь горным воздухом и посетите средневековый монастырский комплекс Кечарис.
- Озеро Севан. В конце дня отправимся к крупнейшему озеру в Армении. Перед вами предстанут чарующие виды водной глади и живописных севанских берегов. Здесь же вы увидите знаменитый монастырь Севанаванк, построенный в 9 веке н. э. А после мы вместе поужинаем в самом популярном местном ресторане, где готовят сванские специалитеты.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на новом элекрокаре Tesla с кондиционером и Wi-Fi, сопровождение гида, ужин в ресторане на берегу Севана.
- Если у вас есть водительские права, вы можете сами сесть за руль. Гид-водитель будет рядом.
- Дети допускаются от 4 лет. Детских кресел в автомобилях нет.
- В любой момент путешествия вы можете попросить водителя об остановке для фотосессии.
- Дополнительных расходов, кроме возможных трат на сувениры, не предвидится.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Норик — ваша команда гидов в Ереване
Меня зовут Норик, я родился и вырос в Армении. Я и моя команда — очень позитивные и общительные люди, и мы хотим показать вам, как мы видим и чувствуем красоту нашей страны. Времяпровождение с нами полно незабываемых сюрпризов. Наши туры наполнены впечатлениями, любовью и фантастическими эмоциями. Машины исключительно электрические — Tesla.
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