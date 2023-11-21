Вас ждёт незабываемая поездка на электромобиле Tesla по живописным местам Армении.
Увидите единственный сохранившийся языческий храм Гарни и древний монастырь Гегард, который входит в список ЮНЕСКО. Побываете в Цахкадзоре, известном горнолыжном курорте, и насладитесь кристально чистым воздухом.
Завершите день на берегу озера Севан, где сможете оценить местные специалитеты в популярном ресторане. Это путешествие подарит вам яркие впечатления и оставит приятные воспоминания
Увидите единственный сохранившийся языческий храм Гарни и древний монастырь Гегард, который входит в список ЮНЕСКО. Побываете в Цахкадзоре, известном горнолыжном курорте, и насладитесь кристально чистым воздухом.
Завершите день на берегу озера Севан, где сможете оценить местные специалитеты в популярном ресторане. Это путешествие подарит вам яркие впечатления и оставит приятные воспоминания
6 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортное путешествие на Tesla
- 🏛 Посещение древнего храма Гарни
- ⛪ Монастырь Гегард из списка ЮНЕСКО
- 🏞 Прогулка по курорту Цахкадзор
- 🌊 Виды на озеро Севан
- 🍽 Ужин в ресторане на берегу
Лучшее время для посещения
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мар
апр
май
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июл
авг
сен
окт
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дек
Лучшее время для поездки - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, а природа Армении раскрывается во всей красе. В октябре и ноябре также можно насладиться яркими осенними красками, но стоит учесть возможные дожди. Зимой и ранней весной, с декабря по апрель, экскурсия также доступна, но погода может быть прохладной, что добавит уникальности впечатлениям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Храм Гарни
- Монастырь Гегард
- Монастырь Севанаванк
Описание экскурсии
- Храм Гарни. Наша первая остановка — одно из самых старых и живописных мест Армении. Вы познакомитесь с языческим памятником, построенным в начале эры. И рассмотрите ценный образец античной архитектуры.
- Монастырь Гегард. Затем мы отправимся в раннехристианскую скальную обитель и изучим памятник из списка ЮНЕСКО.
- Город Цахкадзор. Вы погуляете по популярному горнолыжному и климатическому курорту. Насладитесь горным воздухом и посетите средневековый монастырский комплекс Кечарис.
- Озеро Севан. В конце дня отправимся к крупнейшему озеру в Армении. Перед вами предстанут чарующие виды водной глади и живописных севанских берегов. Здесь же вы увидите знаменитый монастырь Севанаванк, построенный в 9 веке н. э. А после мы вместе поужинаем в самом популярном местном ресторане, где готовят сванские специалитеты.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на новом элекрокаре Tesla с кондиционером и Wi-Fi, сопровождение гида, ужин в ресторане на берегу Севана.
- Если у вас есть водительские права, вы можете сами сесть за руль. Гид-водитель будет рядом.
- Дети допускаются от 4 лет. Детских кресел в автомобилях нет.
- В любой момент путешествия вы можете попросить водителя об остановке для фотосессии.
- Дополнительных расходов, кроме возможных трат на сувениры, не предвидится.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Норик — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 46 туристов
Меня зовут Норик, я родился и вырос в Армении. Я и моя команда — очень позитивные и общительные люди, и мы хотим показать вам, как мы видим и чувствуем красоту нашей страны. Времяпровождение с нами полно незабываемых сюрпризов. Наши туры наполнены впечатлениями, любовью и фантастическими эмоциями. Машины исключительно электрические — Tesla.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы ездили с Акобом в Гарни, Гегард и на Севан. Посетили много красивейших мест. Впечатления невероятные!
Во-первых, это, конечно, места. Красоту и величие Армении сложно передать словами) виды на Арарат по
Во-первых, это, конечно, места. Красоту и величие Армении сложно передать словами) виды на Арарат по
+2
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С
Хочу поблагодарить за прекрасные выходные с замечательным гидом! Показал мне самые красивые, природные места и зарядил позитивной энергией) Очень вежливый, пунктуальный, ответственный и веселый человек. Максимально комфортное времяпровождения. С удовольствием по возвращению в Армению буду выбирать совместные туры 👌🏼🥰
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Ребята МОЛОДЦЫ! К сожалению был только 1 день но все успели! И даже покатались на тесле:)
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Ю
Организаторы все сделали хорошо, но гид абсолютно не компетентен, несмотря на то что позитивный и ответственный. Хотелось бы получать гидов хотя бы с минимальным знанием истории.
Норик
Ответ организатора:
Уважаемый путешественник,
Благодарим вас за участие в нашей экскурсии и хотим выразить искреннее сожаление по поводу возникшего недопонимания во время обсуждения
Благодарим вас за участие в нашей экскурсии и хотим выразить искреннее сожаление по поводу возникшего недопонимания во время обсуждения
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