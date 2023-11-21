Вас ждёт незабываемая поездка на электромобиле Tesla по живописным местам Армении.



Увидите единственный сохранившийся языческий храм Гарни и древний монастырь Гегард, который входит в список ЮНЕСКО. Побываете в Цахкадзоре, известном горнолыжном курорте, и насладитесь кристально чистым воздухом.



Завершите день на берегу озера Севан, где сможете оценить местные специалитеты в популярном ресторане. Это путешествие подарит вам яркие впечатления и оставит приятные воспоминания

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для поездки - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, а природа Армении раскрывается во всей красе. В октябре и ноябре также можно насладиться яркими осенними красками, но стоит учесть возможные дожди. Зимой и ранней весной, с декабря по апрель, экскурсия также доступна, но погода может быть прохладной, что добавит уникальности впечатлениям.

Сейчас август — это идеальное время.