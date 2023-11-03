Пешком по сказочному Ластиверу: пещеры, водопады, леса

Насладиться нетронутой природой Армении, изучить наскальную живопись и надышаться свежим воздухом

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Побывайте в месте, где глубокое ущелье соседствует с девственным лесом, горными водопадами, загадочными пещерами и холодными родниками. Это Ластивер — уникальное по красоте место в 3 км от села Енокаван.

Вы изучите пещеры с наскальными рисунками, полюбуетесь реками и водными порогами и узнаете, что происходило здесь в 13–14 веках. По желанию прокатитесь на зиплайне.
Пешком по сказочному Ластиверу: пещеры, водопады, леса
Пешком по сказочному Ластиверу: пещеры, водопады, леса
Пешком по сказочному Ластиверу: пещеры, водопады, леса
Пешком по сказочному Ластиверу: пещеры, водопады, леса
Пешком по сказочному Ластиверу: пещеры, водопады, леса
Пешком по сказочному Ластиверу: пещеры, водопады, леса
Пешком по сказочному Ластиверу: пещеры, водопады, леса
Пешком по сказочному Ластиверу: пещеры, водопады, леса
Пешком по сказочному Ластиверу: пещеры, водопады, леса
Пешком по сказочному Ластиверу: пещеры, водопады, леса
Пешком по сказочному Ластиверу: пещеры, водопады, леса
Пешком по сказочному Ластиверу: пещеры, водопады, леса
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Пещеры Ластивер

На автомобиле мы доедем до точки старта нашего путешествия. Пеший путь к пещерам пролегает через густой и живописный лес. В пещерном комплексе увидите древние наскальные рисунки и барельефы изумительной красоты. Узнаете, когда, как и почему здесь скрывались жители региона. И рассмотрите домики на деревьях.

Водопад Ластивер

Дорога к водопаду впечатляет пышной растительностью. Когда вы погрузитесь в чащу, сразу почувствуете прохладу и свежесть. При благоприятной погоде по желанию вы поплаваете в реке Хачахпюр.

Экстрим-парк (по желанию)

Любители экстрима могут прокатиться на зиплайне. Это спуски по стальным канатам, натянутым между специальными платформами, над ущельем. На выбор — пять линий: 135, 200, 268, 375 и 750 м. Средняя скорость — 5 м/с, высота — 200–300 м. На зиплан допускаются дети от 10 лет и взрослые весом до 100 кг.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, услуги гида, бутилированная вода
  • Дополнительные расходы: входные билеты в пещеру Ластивер — $2,5/чел., зиплайн — $40/чел. (60 минут с инструктажем), перекус — по желанию
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
  • Поездка от Еревана до точки начала экскурсии займёт 3 часа
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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