Побывайте в месте, где глубокое ущелье соседствует с девственным лесом, горными водопадами, загадочными пещерами и холодными родниками. Это Ластивер — уникальное по красоте место в 3 км от села Енокаван. Вы изучите пещеры с наскальными рисунками, полюбуетесь реками и водными порогами и узнаете, что происходило здесь в 13–14 веках.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пещеры Ластивер

На автомобиле мы доедем до точки старта нашего путешествия. Пеший путь к пещерам пролегает через густой и живописный лес. В пещерном комплексе увидите древние наскальные рисунки и барельефы изумительной красоты. Узнаете, когда, как и почему здесь скрывались жители региона. И рассмотрите домики на деревьях.

Водопад Ластивер

Дорога к водопаду впечатляет пышной растительностью. Когда вы погрузитесь в чащу, сразу почувствуете прохладу и свежесть. При благоприятной погоде по желанию вы поплаваете в реке Хачахпюр.

Организационные детали