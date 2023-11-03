Насладиться нетронутой природой Армении, изучить наскальную живопись и надышаться свежим воздухом
Вы изучите пещеры с наскальными рисунками, полюбуетесь реками и водными порогами и узнаете, что происходило здесь в 13–14 веках. По желанию прокатитесь на зиплайне.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Пещеры Ластивер
На автомобиле мы доедем до точки старта нашего путешествия. Пеший путь к пещерам пролегает через густой и живописный лес. В пещерном комплексе увидите древние наскальные рисунки и барельефы изумительной красоты. Узнаете, когда, как и почему здесь скрывались жители региона. И рассмотрите домики на деревьях.
Водопад Ластивер
Дорога к водопаду впечатляет пышной растительностью. Когда вы погрузитесь в чащу, сразу почувствуете прохладу и свежесть. При благоприятной погоде по желанию вы поплаваете в реке Хачахпюр.
Экстрим-парк (по желанию)
Любители экстрима могут прокатиться на зиплайне. Это спуски по стальным канатам, натянутым между специальными платформами, над ущельем. На выбор — пять линий: 135, 200, 268, 375 и 750 м. Средняя скорость — 5 м/с, высота — 200–300 м. На зиплан допускаются дети от 10 лет и взрослые весом до 100 кг.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, услуги гида, бутилированная вода
- Дополнительные расходы: входные билеты в пещеру Ластивер — $2,5/чел., зиплайн — $40/чел. (60 минут с инструктажем), перекус — по желанию
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
- Поездка от Еревана до точки начала экскурсии займёт 3 часа
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля в Ереване
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.