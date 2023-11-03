Побывайте в месте, где глубокое ущелье соседствует с девственным лесом, горными водопадами, загадочными пещерами и холодными родниками. Это Ластивер — уникальное по красоте место в 3 км от села Енокаван. Вы изучите пещеры с наскальными рисунками, полюбуетесь реками и водными порогами и узнаете, что происходило здесь в 13–14 веках. По желанию прокатитесь на зиплайне.

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Описание

Что вас ожидает

Пещеры Ластивер

На автомобиле мы доедем до точки старта нашего путешествия. Пеший путь к пещерам пролегает через густой и живописный лес. В пещерном комплексе увидите древние наскальные рисунки и барельефы изумительной красоты. Узнаете, когда, как и почему здесь скрывались жители региона. И рассмотрите домики на деревьях.

Водопад Ластивер

Дорога к водопаду впечатляет пышной растительностью. Когда вы погрузитесь в чащу, сразу почувствуете прохладу и свежесть. При благоприятной погоде по желанию вы поплаваете в реке Хачахпюр.

Экстрим-парк (по желанию)

Любители экстрима могут прокатиться на зиплайне. Это спуски по стальным канатам, натянутым между специальными платформами, над ущельем. На выбор — пять линий: 135, 200, 268, 375 и 750 м. Средняя скорость — 5 м/с, высота — 200–300 м. На зиплан допускаются дети от 10 лет и взрослые весом до 100 кг.

Организационные детали