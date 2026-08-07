Побывайте в месте, где глубокое ущелье соседствует с девственным лесом, горными водопадами, загадочными пещерами и холодными родниками. Это Ластивер — уникальное по красоте место в 3 км от села Енокаван.
Вы изучите пещеры с наскальными рисунками, полюбуетесь реками и водными порогами и узнаете, что происходило здесь в 13–14 веках.
Вы изучите пещеры с наскальными рисунками, полюбуетесь реками и водными порогами и узнаете, что происходило здесь в 13–14 веках.
Описание экскурсии
Пещеры Ластивер
На автомобиле мы доедем до точки старта нашего путешествия. Пеший путь к пещерам пролегает через густой и живописный лес. В пещерном комплексе увидите древние наскальные рисунки и барельефы изумительной красоты. Узнаете, когда, как и почему здесь скрывались жители региона. И рассмотрите домики на деревьях.
Водопад Ластивер
Дорога к водопаду впечатляет пышной растительностью. Когда вы погрузитесь в чащу, сразу почувствуете прохладу и свежесть. При благоприятной погоде по желанию вы поплаваете в реке Хачахпюр.
Организационные детали
- Стоимость экскурсии для большей группы:
— для 3-6 человек — 320 евро за группу
— для 6-10 человек — 505 евро за группу
- В стоимость включено: трансфер, услуги гида, бутилированная вода
- Дополнительные расходы: входные билеты в пещеру Ластивер — $2,5/чел., перекус — по желанию
- По желанию вы прокатитесь на зиплайне. Стоимость — $40/чел. (60 минут с инструктажем)
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 10 лет
- Поездка от Еревана до точки начала экскурсии займёт 3 часа
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 141 туриста
Родина — это место, где мы родились и живём, учимся, работаем. На земле живёт много людей из разных стран. И для каждого из них Родина своя. Наша Родина — Армения.
Входит в следующие категории Еревана
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