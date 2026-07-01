Индивидуальная
до 7 чел.
Крылья Татева, Шакинский водопад и пещерный город Хндзореск
Начало: Адрес вашего проживания
«Далее вас ждёт Шакинский водопад — живописный поток на реке Шаки, притоке Воротана, который с высоты 18 метров падает в глубокое ущелье»
Расписание: Каждый день
Завтра в 07:00
3 июл в 07:00
$218 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Еревана - к замёрзшему водопаду Трчкан
Отправится в царство Снежной Королевы и устроить чаепитие среди зимних пейзажей
«А я расскажу про водопады Армении, природу, историю»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Красота юга: Самая длинная канатная дорога Крылья Татева, водопад Шаки, Татевский монастырь и Нораванк: индивидуальная экскурсия
Начало: Тур начинается и заканчивается по адресу, который ...
«Шакинский водопад– Один из самых красивых водопадов Армении, скрытый среди скал»
Расписание: Желательное время старта от 7:00-8:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:00
$300 за всё до 30 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Чегемские водопады»
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