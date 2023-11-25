Древние монастыри, необычные пещеры и водопад, вкусное вино и полезная минералка
Из Еревана вы отправитесь изучать южную часть страны. Побываете в старинных монастырях и узнаете, как Армения стала первым христианским государством. Изучите пещеру Арени-1 и услышите, какие ценности здесь нашли. Продегустируете вино на заводе и выпьете минеральной воды в галерее Джемурка. И полюбуетесь водопадом, который в народе называют «Волосами русалки».
Ближайшие даты:
25
ноя
ноя
26
ноя
ноя
27
ноя
ноя
28
ноя
ноя
29
ноя
ноя
30
ноя
ноя
1
дек
дек
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
- Монастырь Хор Вирап. Вы узнаете, как его история связана с провозглашением Армении первым христианским государством в мире.
- Пещера Арени-1. Мы расскажем, когда её обнаружили и какие ценные артефакты древней цивилизации в ней были найдены.
- Монастырь Нораванк — старинный комплекс, расположенный на фоне отвесных красных скал. Вы полюбуетесь марсианскими пейзажами, посетите храм Святой Богородицы и увидите усыпальницу князей Орбелянов.
- Винный завод Арени. Вам предложат отведать несколько сортов вин. При желании вы можете купить понравившиеся.
- Водопад Джермук, или «Волосы русалки» — удивительно красивое место. Вода здесь буквально течёт, а не падает со скал, тем самым создавая эффект струящихся волос девушки.
- Галерея минеральных вод в Джермуке. Это не только визитная карточка курортного центра, но и один из символов Армении. Вы попробуете минеральную воду разных температур.
Организационные детали
- Дополнительные расходы — вход в пещеру Арени-1: 3000 драмов/чел. или 1500 драмов/чел., если путешественников больше двух.
- По желанию остановимся для вкусного армянского обеда в уютном месте (оплачивается отдельно).
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в удобном для вас месте в Ереване
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Акоп — Организатор в Ереване
Провёл экскурсии для 265 туристов
Здравствуйте, дорогие гости Армении! Меня зовут Акоп, я представляю официальное туристическое агентство, работающее с 2011 года. Все наши гиды любят свою страну, знают о ней множество интересных фактов и с радостью поделятся накопленными знаниями с вами.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Еревана
Похожие туры из Еревана
Индивидуальная
10 часов
Пешком по сказочному Ластиверу: пещеры, водопады, леса
Насладиться нетронутой природой Армении, изучить наскальную живопись и надышаться свежим воздухом
от вашего отеля в Ереване
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
€260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
Красоты природы, рукотворные древности и винная дегустация в авто-путешествии
Я подеду по адресу
Завтра
26 ноя
27 ноя
28 ноя
180€162 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Великолепие южной Армении
Древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, вид на Арарат, пещера Птиц и дегустация вина за один день
Из вашего отеля
Сегодня
Завтра
25 ноя
26 ноя
€175 за всё до 6 чел.