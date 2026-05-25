В этом индивидуальном автопутешествии по югу Армении вы посетите монастырь Хор Вирап, связанный с провозглашением христианства в стране. В пещере Арени-1 узнаете о находках древней цивилизации. В монастыре Нораванк полюбуетесь
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Посещение древних монастырей
- 🍷 Дегустация армянского вина
- 🌊 Водопад «Волосы русалки»
- 🗿 Артефакты в пещере Арени-1
- 💧 Минеральные воды Джермука
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для насыщенного автопутешествия по югу Армении - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, а природные пейзажи особенно живописны. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно насладиться красотой региона, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладные вечера. Зимой путешествие возможно, но погодные условия могут ограничить доступ к некоторым достопримечательностям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Монастырь Хор Вирап
- Пещера Арени-1
- Монастырь Нораванк
- Винный завод Арени
- Водопад Джермук
Описание экскурсии
- Монастырь Хор Вирап. Вы узнаете, как его история связана с провозглашением Армении первым христианским государством в мире.
- Пещера Арени-1. Мы расскажем, когда её обнаружили и какие ценные артефакты древней цивилизации в ней были найдены.
- Монастырь Нораванк — старинный комплекс, расположенный на фоне отвесных красных скал. Вы полюбуетесь марсианскими пейзажами, посетите храм Святой Богородицы и увидите усыпальницу князей Орбелянов.
- Винный завод Арени. Вам предложат отведать несколько сортов вин. При желании вы можете купить понравившиеся.
- Водопад Джермук, или «Волосы русалки» — удивительно красивое место. Вода здесь буквально течёт, а не падает со скал, тем самым создавая эффект струящихся волос девушки.
- Галерея минеральных вод в Джермуке. Это не только визитная карточка курортного центра, но и один из символов Армении. Вы попробуете минеральную воду разных температур.
Организационные детали
- Дополнительные расходы — вход в Пещеру Арени-1 — 1500 драмов с человека, если в группе 2 и более участников, 3000 драмов с человека, если участник один.
- По желанию остановимся для вкусного армянского обеда в уютном месте (оплачивается отдельно).
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном для вас месте в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Акоп — Организатор в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1149 туристов
Я представляю официальное туристическое агентство, работающее с 2011 года. Все наши гиды любят свою страну, знают о ней множество интересных фактов и с радостью поделятся накопленными знаниями с Вами. Мы тщательно подобрали маршруты, чтобы каждая экскурсия была не только познавательной, но и душевной. Для нас важно, чтобы гости почувствовали настоящее гостеприимство Армении, увидели её красоту и увезли с собой тёплые воспоминания.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Посетили с подругами экскурсию "Насыщенное автопутешествие по югу Армении". Выше всяких похвал! Организация, формат, прекрасные знания истории, эрудиция гида Артура - все очень-очень хорошо, просто замечательно! А также замечательные фото от Артура!) Очень всем рекомендую!!!
Вам был полезен этот отзыв?
2
Отличное путешествие! Нашим гидлм был Артур, много рассказал, показывал много интересного. Птешествие оч комфортное на отличном и проходимом авто - мы смогли спуститься к водопаду Волосы русалки, хотя в Лжермуке было много снега. Артур, большое спасибо!)
Вам был полезен этот отзыв?
M
Гид Артур. приехал вовремя, в машине прохладная вода, зарядка для телефона. Ехали аккуратно, после первого монастыря должна была быть дегустация, но мы пить с утра категорически отказались, Артур поменял сценарий,
Вам был полезен этот отзыв?
В
Здравствуйте! Неспешное путешествие с профессиональным гидом Артуром по югу Армении. Экскурсия включала много исторических событий, личностей, дат. Посетили много красивых мест, Джермук - само умиротворение! Артур много помогал: где вкусная
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Экскурсия была интересная, узнали много нового.
Не заметили как прошло почти 12 часов, время пролетело легко Гид вежливый, не навязчивый, учитывает пожелания туристов Мы остались довольны
Не заметили как прошло почти 12 часов, время пролетело легко Гид вежливый, не навязчивый, учитывает пожелания туристов Мы остались довольны
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Очень хорошо составленная экскурсия для ознакомления с Югом Армении. Всей семье очень понравилось. Впечатляющая смесь из древних церковных комплексов, красивых гор и ущелий, водопада и пещеры с древними раскопками. Ещё
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Еревана
Похожие экскурсии на «Насыщенное автопутешествие по югу Армении»
Групповая
Юг Армении из Еревана: Татев, Хндзореск и Арени
Посетить древний монастырь, пройтись по пещерам, насладиться природой и попробовать армянское вино
Начало: У консерватории имени Комитаса
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€47 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
На юг Армении: Хор Вирап, Нораванк и вина Арени
Путешествие в южные земли Армении: откройте тайны Хор Вирапа, древности Нораванка и насладитесь вином из села Арени
Начало: Возле информационно-туристического центра Еревана
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€50 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Хор Вирап, Нораванк и Арени - лучшее на юге Армении
Отправьтесь в увлекательное путешествие по югу Армении. Посетите древние монастыри Хор Вирап и Нораванк, насладитесь видами Арарата и попробуйте вино Арени
Начало: У вашего места проживания
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €160 за всё до 5 чел.
Групповая
Автобусная экскурсия «Древний и живописный юг Армении»
Посетить монастыри Хор Вирап и Нораванк, полюбоваться горой Арарат и заглянуть на винный завод
Начало: У отеля Ани Плаза
Расписание: во вторник в 09:30
11 авг в 09:30
18 авг в 09:30
€30 за человека
от €271 за группу