В этом индивидуальном автопутешествии по югу Армении вы посетите монастырь Хор Вирап, связанный с провозглашением христианства в стране. В пещере Арени-1 узнаете о находках древней цивилизации. В монастыре Нораванк полюбуетесь

красными скалами и храмом Святой Богородицы. На винном заводе Арени попробуете несколько сортов местного вина. В Джермуке вас ждёт водопад «Волосы русалки» и дегустация минеральной воды. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о культуре Армении

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для насыщенного автопутешествия по югу Армении - это летние месяцы с июня по сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, а природные пейзажи особенно живописны. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также можно насладиться красотой региона, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладные вечера. Зимой путешествие возможно, но погодные условия могут ограничить доступ к некоторым достопримечательностям.

Сейчас август — это идеальное время.