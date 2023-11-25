Насыщенное автопутешествие по югу Армении

Индивидуальная экскурсия в Ереване

Древние монастыри, необычные пещеры и водопад, вкусное вино и полезная минералка

Из Еревана вы отправитесь изучать южную часть страны. Побываете в старинных монастырях и узнаете, как Армения стала первым христианским государством. Изучите пещеру Арени-1 и услышите, какие ценности здесь нашли. Продегустируете вино на заводе и выпьете минеральной воды в галерее Джемурка. И полюбуетесь водопадом, который в народе называют «Волосами русалки».
Насыщенное автопутешествие по югу Армении
Насыщенное автопутешествие по югу Армении
Насыщенное автопутешествие по югу Армении
Насыщенное автопутешествие по югу Армении
Насыщенное автопутешествие по югу Армении
Насыщенное автопутешествие по югу Армении
Насыщенное автопутешествие по югу Армении
Насыщенное автопутешествие по югу Армении
Насыщенное автопутешествие по югу Армении
Насыщенное автопутешествие по югу Армении
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

  • Монастырь Хор Вирап. Вы узнаете, как его история связана с провозглашением Армении первым христианским государством в мире.
  • Пещера Арени-1. Мы расскажем, когда её обнаружили и какие ценные артефакты древней цивилизации в ней были найдены.
  • Монастырь Нораванк — старинный комплекс, расположенный на фоне отвесных красных скал. Вы полюбуетесь марсианскими пейзажами, посетите храм Святой Богородицы и увидите усыпальницу князей Орбелянов.
  • Винный завод Арени. Вам предложат отведать несколько сортов вин. При желании вы можете купить понравившиеся.
  • Водопад Джермук, или «Волосы русалки» — удивительно красивое место. Вода здесь буквально течёт, а не падает со скал, тем самым создавая эффект струящихся волос девушки.
  • Галерея минеральных вод в Джермуке. Это не только визитная карточка курортного центра, но и один из символов Армении. Вы попробуете минеральную воду разных температур.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы — вход в пещеру Арени-1: 3000 драмов/чел. или 1500 драмов/чел., если путешественников больше двух.
  • По желанию остановимся для вкусного армянского обеда в уютном месте (оплачивается отдельно).
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в удобном для вас месте в Ереване
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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