Наполнить день невероятными впечатлениями среди горных вершин и подземных красот
На новеньких электромобилях — за новыми впечатлениями и качественным отдыхом! Сначала вы посетите «подземный дворец» и загадаете там желание.
Затем увидите древнейший армянский монастырь, отдохнёте на берегу озера Севан и насладитесь природой.
А под вечер пройдёте лесными тропами по Дилижанскому заповеднику и поужинаете в необычном ресторане.
Затем увидите древнейший армянский монастырь, отдохнёте на берегу озера Севан и насладитесь природой.
А под вечер пройдёте лесными тропами по Дилижанскому заповеднику и поужинаете в необычном ресторане.
Ближайшие даты:
15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Наша экскурсия начнётся с погружения в подземный Ереван. На глубине 20 метров там скрывается необычный дворец – когда-то это был просто погреб, а сейчас почти целый город!
- Потом мы направимся в город Дилижан. Если вы когда-нибудь бывали в Швейцарии, то непременно заметите сходство: поросшие лесом горы, чистый воздух и захватывающие дух виды.
- По пути в Дилижан сделаем остановку у озера Севан, где пообедаем в окружении природы.
- В Дилижане мы посетим монастырь Агарцин, который расположен высоко в горах, где водятся орлы. Название монастыря с армянского языка так и переводится – «игра орлов».
- Затем мы направимся к озеру Парз (в переводе — «чистое» или «прозрачное»), которое лежит посреди густых горных лесов Дилижанского заповедника. Посетим биоцентр по восстановлению кавказского благородного оленя. После вы можете поужинать в очень красивом и необычном ресторане (по желанию, за дополнительную плату).
Организационные детали
- Поездка проходит на современных электрокарах Tesla с кондиционером и Wi-Fi.
- Если у вас есть водительские права, вы можете сами сесть за руль. Гид-водитель будет рядом.
- Путешествие длится 10–12 часов.
- Дети допускаются от 4 лет. Детских кресел в автомобилях нет.
- В любой момент путешествия вы можете попросить водителя об остановке для фотосессии.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Норик — ваша команда гидов в Ереване
Меня зовут Норик, я родился и вырос в Армении. Я и моя команда — очень позитивные и общительные люди, и мы хотим показать вам, как мы видим и чувствуем красоту нашей страны. Времяпровождение с нами полно незабываемых сюрпризов. Наши туры наполнены впечатлениями, любовью и фантастическими эмоциями. Машины исключительно электрические — Tesla.
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