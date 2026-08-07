На новеньких электромобилях — за новыми впечатлениями и качественным отдыхом! Сначала вы посетите «подземный дворец» и загадаете там желание.
Затем увидите древнейший армянский монастырь, отдохнёте на берегу озера Севан и насладитесь природой.
А под вечер пройдёте лесными тропами по Дилижанскому заповеднику и поужинаете в необычном ресторане.
Затем увидите древнейший армянский монастырь, отдохнёте на берегу озера Севан и насладитесь природой.
А под вечер пройдёте лесными тропами по Дилижанскому заповеднику и поужинаете в необычном ресторане.
Описание экскурсии
- Наша экскурсия начнётся с погружения в подземный Ереван. На глубине 20 метров там скрывается необычный дворец – когда-то это был просто погреб, а сейчас почти целый город!
- Потом мы направимся в город Дилижан. Если вы когда-нибудь бывали в Швейцарии, то непременно заметите сходство: поросшие лесом горы, чистый воздух и захватывающие дух виды.
- По пути в Дилижан сделаем остановку у озера Севан, где пообедаем в окружении природы.
- В Дилижане мы посетим монастырь Агарцин, который расположен высоко в горах, где водятся орлы. Название монастыря с армянского языка так и переводится – «игра орлов».
- Затем мы направимся к озеру Парз (в переводе — «чистое» или «прозрачное»), которое лежит посреди густых горных лесов Дилижанского заповедника. Посетим биоцентр по восстановлению кавказского благородного оленя. После вы можете поужинать в очень красивом и необычном ресторане (по желанию, за дополнительную плату).
Организационные детали
- Поездка проходит на современных электрокарах Tesla с кондиционером и Wi-Fi.
- Если у вас есть водительские права, вы можете сами сесть за руль. Гид-водитель будет рядом.
- Путешествие длится 10–12 часов.
- Дети допускаются от 4 лет. Детских кресел в автомобилях нет.
- В любой момент путешествия вы можете попросить водителя об остановке для фотосессии.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Норик — ваша команда гидов в Ереване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 46 туристов
Меня зовут Норик, я родился и вырос в Армении. Я и моя команда — очень позитивные и общительные люди, и мы хотим показать вам, как мы видим и чувствуем красоту нашей страны. Времяпровождение с нами полно незабываемых сюрпризов. Наши туры наполнены впечатлениями, любовью и фантастическими эмоциями. Машины исключительно электрические — Tesla.
Входит в следующие категории Еревана
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