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время, ответил на все уточняющие вопросы. Чистое и комфортное авто, аккуратное вождение. Интересная программа. Никогда бы сами мы не добрались в "подземный дворец" Левона Аракеляна. Спасибо дочери и супруге Левона за теплый прием. Каскад, церковь, ковры и мастер-класс по выпечке лаваша - очень понравились! Это действительно авторская и индивидуальная экскурсия. Подходит детям и престарелым людям, не устанут от ходьбы. Ереван - прекрасен!