Экскурсии по подземельям и пещерам Еревана

Найдено 6 экскурсий в категории «Подземные» в Ереване, цены от €82, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда
«Подземный дворец» Левона, музей ковров и мастер-класс по приготовлению лаваша за 1 день
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
110 за всё до 6 чел.
Страусиная ферма и волшебная пещера из Еревана
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Страусиная ферма и волшебная пещера из Еревана
Познакомиться со страусами и погулять под сводами подземного дворца за 1 день
Начало: С места, указанного путешестенником
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 82 за всё до 6 чел.
С армянским лавашом в подземелье мастера
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
С армянским лавашом в подземелье мастера
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$110 за всё до 6 чел.
Подземный Ереван и потрясающий Дилижан - на электромобиле Tesla
🚗 На машине
⚡️ На электромобиле
Индивидуальная
12 часов
Подземный Ереван и потрясающий Дилижан - на электромобиле Tesla
Наполнить день невероятными впечатлениями среди горных вершин и подземных красот
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
320 за всё до 4 чел.
Город-курорт Джермук, монастырь Хор Вирап и древние пещеры за 1 день
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
Город-курорт Джермук, монастырь Хор Вирап и древние пещеры за 1 день
Полюбоваться живописной горной природой, посетить знаменитый монастырь и побывать в подземном мире
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 295222 за всё до 6 чел.
Недалеко от Еревана: Севан, Цахказдор и волшебное подземелье
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Недалеко от Еревана: Севан, Цахказдор и волшебное подземелье
Ощутить армянский дух, увидеть лазурное озеро и полюбоваться монастырями
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
160 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Люция
    2 мая 2024
    Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда
    Экскурсия прошла отлично. Георгий рассказал много интересного об истории своей страны. В салоне автомобиля был создан максимальный комфорт. Один нюанс: думаю, цена за мастер-класс по лавашу очень завышена.
  • М
    Михаил
    14 апреля 2024
    С армянским лавашом в подземелье мастера
    Отличная экскурсия! Интересно, увлекательно - особенно мастер-класс с лавашем (ушли домой с огромным пакетом лаваша). Колоритно, приятно. Интересный, молодежный гид!
  • С
    Светлана
    13 марта 2024
    Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда
    В начале марта 2024 года мы с мужем были в Ереване как туристы. И попали на экскурсию гида Георгия «характер
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    Еревана, люди, памятники, ремесла, еда». Экскурсия необычная и очень нам понравилась. Георгий рассказал нам интересные факты о Ереване. Нужно отметить глубокое знание истории Армении. Поразило воображение подземелье мастера Левона, фабрика ковров. И конечно же мы испекли традиционный вкусный армянский лаваш. Благодарим Георгия, желаем успехов!

  • Н
    Николай
    4 февраля 2024
    Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда
    Большое спасибо Георгию! Мы провели время замечательно! Вся информация была актуальной, интересной. Георгий забрал нас из отеля в точно назначенное
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    время, ответил на все уточняющие вопросы. Чистое и комфортное авто, аккуратное вождение. Интересная программа. Никогда бы сами мы не добрались в "подземный дворец" Левона Аракеляна. Спасибо дочери и супруге Левона за теплый прием. Каскад, церковь, ковры и мастер-класс по выпечке лаваша - очень понравились! Это действительно авторская и индивидуальная экскурсия. Подходит детям и престарелым людям, не устанут от ходьбы. Ереван - прекрасен!

  • A
    Alexei
    15 октября 2023
    Страусиная ферма и волшебная пещера из Еревана
    Огромное спасибо за интересную, нестандартную экскурсию в два необычных места. Пояснения гида дополняют эффект. Объяснения на любые вопросы от истории
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    до кулинарии. И от обычаев до анекдотов… Если вернёмся в Ереван поедем с удовольствием в другие экскурсии с Багратом! Лучшая экскурсия в этой поездке.

Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Подземные»

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Сколько стоит экскурсия по Еревану в июне 2024
Сейчас в Ереване в категории "Подземные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 82 до 320 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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