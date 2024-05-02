1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Характер Еревана: люди, памятники, ремёсла и еда
«Подземный дворец» Левона, музей ковров и мастер-класс по приготовлению лаваша за 1 день
Начало: У вашего отеля или в любом удобном для вас месте в...
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Страусиная ферма и волшебная пещера из Еревана
Познакомиться со страусами и погулять под сводами подземного дворца за 1 день
Начало: С места, указанного путешестенником
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €82 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
С армянским лавашом в подземелье мастера
Начало: Тур начинается в указанном вами месте Еревана
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Подземный Ереван и потрясающий Дилижан - на электромобиле Tesla
Наполнить день невероятными впечатлениями среди горных вершин и подземных красот
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€320 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
9 часов
Город-курорт Джермук, монастырь Хор Вирап и древние пещеры за 1 день
Полюбоваться живописной горной природой, посетить знаменитый монастырь и побывать в подземном мире
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 295€222 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Недалеко от Еревана: Севан, Цахказдор и волшебное подземелье
Ощутить армянский дух, увидеть лазурное озеро и полюбоваться монастырями
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюция2 мая 2024Экскурсия прошла отлично. Георгий рассказал много интересного об истории своей страны. В салоне автомобиля был создан максимальный комфорт. Один нюанс: думаю, цена за мастер-класс по лавашу очень завышена.
- ММихаил14 апреля 2024Отличная экскурсия! Интересно, увлекательно - особенно мастер-класс с лавашем (ушли домой с огромным пакетом лаваша). Колоритно, приятно. Интересный, молодежный гид!
- ССветлана13 марта 2024В начале марта 2024 года мы с мужем были в Ереване как туристы. И попали на экскурсию гида Георгия «характер
- ННиколай4 февраля 2024Большое спасибо Георгию! Мы провели время замечательно! Вся информация была актуальной, интересной. Георгий забрал нас из отеля в точно назначенное
- AAlexei15 октября 2023Огромное спасибо за интересную, нестандартную экскурсию в два необычных места. Пояснения гида дополняют эффект. Объяснения на любые вопросы от истории
Ответы на вопросы от путешественников по Еревану в категории «Подземные»
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