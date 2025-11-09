За один день вы увидите два живописных уголка Армении — Цахкадзор и Севан. Вас ждут старинные монастыри, горные пейзажи, канатная дорога и отдых на берегу легендарного озера. Вы не только полюбуетесь прекрасной природой, но ещё и прикоснётесь к армянской культуре — и всё это без долгих переездов.

Описание экскурсии

Озеро Севан

Путешествие начнётся у высокогорного озера Севан — жемчужины Армении. Здесь мы подышим свежим воздухом, сделаем красивые фото и поговорим о том, почему Севан называют армянским морем.

Монастырь Севанаванк

Мы поднимемся к монастырю 9 века — отсюда захватывающий панорамный вид на озеро. Вы послушаете легенды об этом месте и рассмотрите уникальный хачкар с библейскими сценами.

Цахкадзор

Дорога приведёт нас в Цахкадзор — знаменитый курорт с уютными улочками и чистым горным воздухом. Вы узнаете, чем он важен для армянской культуры и спорта. А ещё сможете прокатиться на канатке и полюбоваться панорамой горы Арагац.

Монастырь Кечарис

Заглянем в древний монастырский комплекс, построенный в 10–13 веках, где до сохранилась атмосфера тишины и величия. Вы полюбуетесь его архитектурой — это прекрасный пример средневекового зодчества Армении.

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Еревана

10:00–10:30 — озеро Севан

10:30–11:20 — Севанаванк

11:30–12:30 — обед на берегу Севана

12:30–13:30 — переезд в Цахкадзор

13:30–13:50 — прогулка по Цахкадзору

13:50–14:30 — монастырь Кечарис

14:30–15:50 — катание по канатной дороге

16:00 — возвращение в Ереван

Организационные детали