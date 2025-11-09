Из Еревана - к величественному озеру, древним монастырям и живописным горам
За один день вы увидите два живописных уголка Армении — Цахкадзор и Севан. Вас ждут старинные монастыри, горные пейзажи, канатная дорога и отдых на берегу легендарного озера.
Вы не только полюбуетесь прекрасной природой, но ещё и прикоснётесь к армянской культуре — и всё это без долгих переездов.
Озеро Севан
Путешествие начнётся у высокогорного озера Севан — жемчужины Армении. Здесь мы подышим свежим воздухом, сделаем красивые фото и поговорим о том, почему Севан называют армянским морем.
Монастырь Севанаванк
Мы поднимемся к монастырю 9 века — отсюда захватывающий панорамный вид на озеро. Вы послушаете легенды об этом месте и рассмотрите уникальный хачкар с библейскими сценами.
Цахкадзор
Дорога приведёт нас в Цахкадзор — знаменитый курорт с уютными улочками и чистым горным воздухом. Вы узнаете, чем он важен для армянской культуры и спорта. А ещё сможете прокатиться на канатке и полюбоваться панорамой горы Арагац.
Монастырь Кечарис
Заглянем в древний монастырский комплекс, построенный в 10–13 веках, где до сохранилась атмосфера тишины и величия. Вы полюбуетесь его архитектурой — это прекрасный пример средневекового зодчества Армении.
9:00 — выезд из Еревана 10:00–10:30 — озеро Севан 10:30–11:20 — Севанаванк 11:30–12:30 — обед на берегу Севана 12:30–13:30 — переезд в Цахкадзор 13:30–13:50 — прогулка по Цахкадзору 13:50–14:30 — монастырь Кечарис 14:30–15:50 — катание по канатной дороге 16:00 — возвращение в Ереван
Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. В пути предусмотрены остановки для отдыха, фото и осмотра достопримечательностей
Дополнительно по желанию оплачивается обед по меню и катание по канатной дороге — около €8 за чел.
Дополнительно по желанию оплачивается обед по меню и катание по канатной дороге — около €8 за чел.
в воскресенье в 09:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного входа в консерваторию
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
А
Анна
9 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия! Гид рассказывал много интересного, все с юмором, и даже дал хорошие советы помимо экскурсионного маршрута. Остались очень довольны