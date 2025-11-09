Мои заказы

На вершину Цахкадзора и к берегам Севана

Из Еревана - к величественному озеру, древним монастырям и живописным горам
За один день вы увидите два живописных уголка Армении — Цахкадзор и Севан. Вас ждут старинные монастыри, горные пейзажи, канатная дорога и отдых на берегу легендарного озера.

Вы не только полюбуетесь прекрасной природой, но ещё и прикоснётесь к армянской культуре — и всё это без долгих переездов.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

Озеро Севан

Путешествие начнётся у высокогорного озера Севан — жемчужины Армении. Здесь мы подышим свежим воздухом, сделаем красивые фото и поговорим о том, почему Севан называют армянским морем.

Монастырь Севанаванк

Мы поднимемся к монастырю 9 века — отсюда захватывающий панорамный вид на озеро. Вы послушаете легенды об этом месте и рассмотрите уникальный хачкар с библейскими сценами.

Цахкадзор

Дорога приведёт нас в Цахкадзор — знаменитый курорт с уютными улочками и чистым горным воздухом. Вы узнаете, чем он важен для армянской культуры и спорта. А ещё сможете прокатиться на канатке и полюбоваться панорамой горы Арагац.

Монастырь Кечарис

Заглянем в древний монастырский комплекс, построенный в 10–13 веках, где до сохранилась атмосфера тишины и величия. Вы полюбуетесь его архитектурой — это прекрасный пример средневекового зодчества Армении.

Примерный тайминг

9:00 — выезд из Еревана
10:00–10:30 — озеро Севан
10:30–11:20 — Севанаванк
11:30–12:30 — обед на берегу Севана
12:30–13:30 — переезд в Цахкадзор
13:30–13:50 — прогулка по Цахкадзору
13:50–14:30 — монастырь Кечарис
14:30–15:50 — катание по канатной дороге
16:00 — возвращение в Ереван

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. В пути предусмотрены остановки для отдыха, фото и осмотра достопримечательностей
  • Остаток суммы необходимо перевести на карту (можно в рублях) за день до проведения экскурсии. Мы вышлем реквизиты после внесения предоплаты. Вернём деньги в случае отмены экскурсии с нашей стороны․ Оплата на месте возможна только в драмах.
  • Дополнительно по желанию оплачивается обед по меню и катание по канатной дороге — около €8 за чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в воскресенье в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€26
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У главного входа в консерваторию
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Матевос
Матевос — Организатор в Ереване
Провёл экскурсии для 1305 туристов
Погрузитесь в атмосферу незабываемых путешествий с нашим агентством, которое много лет создаёт магию для своих путешественников! Вас встретит приветливый и опытный гид, вместе с которым вы откроете для себя самые яркие секреты удивительных мест. Каждая экскурсия и тур — это уникальная история, каждый момент — это открытие. Забронируйте поездку сейчас и подарите себе настоящие эмоции с профессионалами своего дела!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Анна
9 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия! Гид рассказывал много интересного, все с юмором, и даже дал хорошие советы помимо экскурсионного маршрута. Остались очень довольны
Т
Татьяна
29 окт 2025
Отличная экскурсия. Рекомендую

Входит в следующие категории Еревана

