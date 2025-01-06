Описание экскурсии
Аждааак — потухший вулкан и четвёртая по высоте гора Армении после Арагаца, Капутджуха и Сискатара. На комфортабельном джипе мы доберёмся из Еревана сначала до села Гарни, а затем поднимемся на высоту 3350–4000 метров над уровнем моря.
Пешком нам предстоит преодолеть малую часть маршрута — до 3550 м. Подъём до кратера займёт около 40 минут. По пути я расскажу вам о местных пастухах-езидах, их обычаях и культуре. Также поговорим о происхождении вулкана, вулканических породах и образовании озера.
С вершины вулкана нам откроется завораживающий вид на горы Арарат, Атис, Ара, Арагац, на озеро Севан, склоны Гегамского хребта и долину Котайкской области. Мы подойдём прямо к краю заполненного водой кратера — если захотите, сможете в нём искупаться.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Toyota 4Runner
- Маршрут несложный, особая физическая подготовка не требуется. Можете взять с собой детей с 4–5 лет
- Не забудьте тёплую одежду, удобную обувь и еду для пикника