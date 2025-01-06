Из Еревана - на вулкан Аждаак

Покорить одну из самых живописных вершин Армении на джипе и пешком
Вулкан Аждаак — высшая точка Гегамского хребта. В его кратере находится озеро, к которому мы с вами и отправимся. Сначала — на джипе мимо прекрасных пасторальных пейзажей. А затем — пешком, по пути любуясь видами на горы. Добравшись до вершины, устроим пикник. А самые отважные смогут искупаться в бодрящих и прозрачных водах вулканического озера.
5
1 отзыв
Из Еревана - на вулкан Аждаак
Из Еревана - на вулкан Аждаак
Из Еревана - на вулкан Аждаак
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Аждааак — потухший вулкан и четвёртая по высоте гора Армении после Арагаца, Капутджуха и Сискатара. На комфортабельном джипе мы доберёмся из Еревана сначала до села Гарни, а затем поднимемся на высоту 3350–4000 метров над уровнем моря.

Пешком нам предстоит преодолеть малую часть маршрута — до 3550 м. Подъём до кратера займёт около 40 минут. По пути я расскажу вам о местных пастухах-езидах, их обычаях и культуре. Также поговорим о происхождении вулкана, вулканических породах и образовании озера.

С вершины вулкана нам откроется завораживающий вид на горы Арарат, Атис, Ара, Арагац, на озеро Севан, склоны Гегамского хребта и долину Котайкской области. Мы подойдём прямо к краю заполненного водой кратера — если захотите, сможете в нём искупаться.

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле Toyota 4Runner
  • Маршрут несложный, особая физическая подготовка не требуется. Можете взять с собой детей с 4–5 лет
  • Не забудьте тёплую одежду, удобную обувь и еду для пикника

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
6 янв 2025
Арман организовал великолепную экскурсию для нас и детей - был на связи сразу же после оформления заказа, заранее уточнил и согласовал все детали маршрута, был очень чутким к просьбам и
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пожеланиям всем участникам. Дети сначала переживали, что будет тяжело и долго, но все путешествие прошло на одном дыхании, даже не заметили, как пролетело время. Автомобиль комфортный и просторный, в гористой местности на нем чувствуешь себя уверенно, открывающаяся крыша - отдельная любовь! Арман создал невероятную атмосферу заботы и гостеприимства, показал очень красивые виды, сделал красивую семейную видеосъемку на квадрокоптере, пофотографировал и помог выбрать и настроить телефоны для самых лучших кадров, напоил свежезаваренным горным чаем из родниковой воды. Без этой экскурсии наше знакомство с Арменией не было бы таким запоминающимся! Ну и заключительная (но очень важная для нас деталь) - мы сразу погрузили вещи после отеля в машину и после экскурсии вовремя нас доставили в аэропорт! Очень здорово, что гид готов обсуждать и адаптировать тур под нужды туристов, такое не всегда встречается. Обязательно хочется еще побывать в горах с Арманом!

Арман организовал великолепную экскурсию для нас и детей - был на связи сразу же после оформленияАрман организовал великолепную экскурсию для нас и детей - был на связи сразу же после оформленияАрман организовал великолепную экскурсию для нас и детей - был на связи сразу же после оформленияАрман организовал великолепную экскурсию для нас и детей - был на связи сразу же после оформленияАрман организовал великолепную экскурсию для нас и детей - был на связи сразу же после оформления

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