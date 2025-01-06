Вулкан Аждаак — высшая точка Гегамского хребта. В его кратере находится озеро, к которому мы с вами и отправимся. Сначала — на джипе мимо прекрасных пасторальных пейзажей. А затем — пешком, по пути любуясь видами на горы. Добравшись до вершины, устроим пикник. А самые отважные смогут искупаться в бодрящих и прозрачных водах вулканического озера.

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Описание экскурсии

Аждааак — потухший вулкан и четвёртая по высоте гора Армении после Арагаца, Капутджуха и Сискатара. На комфортабельном джипе мы доберёмся из Еревана сначала до села Гарни, а затем поднимемся на высоту 3350–4000 метров над уровнем моря.

Пешком нам предстоит преодолеть малую часть маршрута — до 3550 м. Подъём до кратера займёт около 40 минут. По пути я расскажу вам о местных пастухах-езидах, их обычаях и культуре. Также поговорим о происхождении вулкана, вулканических породах и образовании озера.

С вершины вулкана нам откроется завораживающий вид на горы Арарат, Атис, Ара, Арагац, на озеро Севан, склоны Гегамского хребта и долину Котайкской области. Мы подойдём прямо к краю заполненного водой кратера — если захотите, сможете в нём искупаться.

Организационные детали